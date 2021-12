Aplicaciones gratis en la Play Store sólo este día

La Play Store dejó gratis una lista de aplicaciones este día (Foto: Europa Press)

Buenas noticias pre navideñas, pues la Play Store liberó una lista de más de 40 aplicaciones que sólo por este 21 de diciembre serán gratis.

Desde apps para juego hasta de retoques de fotografía y meditación no tendrán ningún costo, por lo que quienes estén interesados en una o todas ellas deberá aprovechar este día para descargarlas.

Cabe mencionar que las apps descargadas se quedan en la memoria de la cuenta de Gmail. Es decir, si se baja una de las aplicaciones gratis y mañana que vuelve a tener costo se desinstala, el usuario la seguirá teniendo gratis a su disposición ya que se quedó guardada en su cuenta.

La lista y enlaces de descarga de las aplicaciones son las siguientes:

Juegos

Valoración: 4.0/5 - Descargas: 100000 Juego de acción / rol

Defender Heroes Premium: Gratis Valoración: 3.8/5 - Descargas: 100000 Juego de estrategia

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP: Gratis Valoración: 4.3/5 - Descargas: 500000 Juego de rol Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG): Gratis Valoración: 3.6/5 - Descargas: 100000 Juego de rol Paranormal Territory: Gratis Valoración: 4.0/5 - Descargas: 100000 Juego de acción

Stone Of Souls HD: Gratis Valoración: 3.8/5 - Descargas: 10000 Juego de acción

Grow Spaceship VIP - Galaxy Battle: Gratis Valoración: 3.7/5 - Descargas: 100000 Juego espacial

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure: Gratis Valoración: 4.3/5 - Descargas: 50000 Juego de rol

Trojan War Premium: Legend of Sparta: Gratis Valoración: 4.0/5 - Descargas: 100000 Juego de estrategia

Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium): Gratis Valoración: 3.8/5 - Descargas: 1000000 Juego arcade

Star Link 2: Constellation: Gratis Valoración: 4.2/5 - Descargas: 10000 Juego casual

Brain Card Game - Find5x 4P: Gratis Valoración: 4.2/5 - Descargas: 1000 Juego tipo puzle

Becker cats adventures: Gratis Valoración: 4.5/5 - Descargas: 10000 Juego de aventuras

GLuck! - 2D platformer game: Gratis Valoración: 3.9/5 - Descargas: 10000 Juego de plataformas

iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Draw Your Path: Gratis Valoración: 4.0/5 - Descargas: 10000 Juego tipo puzle

Merge Monster VIP - Offline Idle Puzzle RPG: Gratis Valoración: 3.8/5 - Descargas: 10000 Juego tipo puzle

Stickman Ghost 2: Gun Sword: Gratis Valoración: 4.2/5 - Descargas: 1000000 Juego de rol

Dot Heroes - VIP Edition: Gratis Valoración: 3.8/5 - Descargas: 10000 Juego de rol

Dungeon Shooter : Dark Temple: Gratis Valoración: 4.2/5 - Descargas: 1000000 Juego de acción

Infinite Puzzle: Gratis Valoración: 4.0/5 - Descargas: 10000 Juego tipo puzle

2048 Puzzle Game: Gratis Valoración: 4.6/5 - Descargas: 10000 Juego tipo puzle

Superhero Fruit Premium: Gratis Valoración: 4.4/5 - Descargas: 100000 Juego de acción RPG

Bulbs - A game of lights: Gratis Valoración: 4.2/5 - Descargas: 5000 Juego de memoria

[VIP] +9 God Blessing Knight - Cash Knight: Gratis Valoración: 4.0/5 - Descargas: 50000 Juego de rol

Aplicaciones que sirven como herramientas digitales:

Speed View GPS Pro: Gratis Valoración: 4.1/5 - Descargas: 500000 Muestra velocidad obtenida por receptor GPS

NFC EMV Card Reader: Gratis Valoración: 3.8/5 - Descargas: 10000 Lector de tarjetas de pago sin contacto

120X Duplicate File Remover Pro: Gratis Valoración: 4.5/5 - Descargas: 50000 Herramienta para borrado de archivos duplicados

Black Army Ruby - Icon Pack: Gratis Valoración: 4.7/5 - Descargas: 10000 Pack de iconos

Spelling Book PRO: Gratis Valoración: 4.4/5 - Descargas: 10000 App para mejora de ortografía inglesa

Abc Cam Scanner Pro: Gratis Valoración: 4.0/5 - Descargas: 10000 Escáner de documentos a PDF

Speed Camera Radar (PRO): Gratis Valoración: 3.9/5 - Descargas: 50000 Herramienta informativa de radares

Metatag Analyzer: Gratis Valoración: 4.2/5 - Descargas: 10000 Herramienta SEO

Smart Loan Calculator Pro: Gratis Valoración: 4.8/5 - Descargas: 1000 Calculadora de préstamos

Memorize: Learn Russian Words with Flashcards: Gratis Mejora de vocabulario ruso

Memorize: Learn French Words with Flashcards: Gratis Valoración: 3.9/5 - Descargas: 10000 Memorización de palabras del francés

7 World Wonders For Kids: Gratis Valoración: 4.1/5 - Descargas: 100 App educativa para niños

Cabe apuntar que es posible que algunas de estas aplicaciones no sean gratuitas o no estén disponibles en todas las regiones. No obstante, para quitarse de dudas se puede ingresar al enlace de la aplicación.

