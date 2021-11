Apple Watch: cómo medir los niveles de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardiaca

Así puede medir las pulsaciones y los niveles de oxígeno en la sangre. (foto: As)

En cuanto siga las novedades de Apple Watch, seguro que conocerá una de sus principales características: el sensor de frecuencia cardiaca o la saturación de oxígeno. El Apple Watch podrá decirle la frecuencia con la que late su corazón o incluso, podría ayudarlo a detectar covid, hasta una semana antes que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. No hace mucho, esta era una característica reservada para dispositivos muy costosos, pero se está extendiendo gradualmente y actualmente no hay un reloj inteligente o un dispositivo cuantificador que no lo tenga integrado.

A continuación, le enseñaremos cómo configurar su Apple Watch para que pueda saber siempre los niveles de oxígeno en la sangre y también, la frecuencia cardiaca.

21-09-2021 WatchOS 8.. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE

Cómo medir los niveles de oxígeno en la sangre con un Apple Watch

Para usar esta función, debe cumplir con una serie de requisitos, como tener la aplicación disponible en el país en el que vive, que se puede encontrar en los procesos de configuración inicial, y también debe tener un Apple Watch compatible, ya que no todos incluyen los sensores necesarios. Más concretamente, los modelos compatibles son:

- Apple Watch Series 6 de 40 o 44 mm

- Apple Watch Series 7 de 41 o 45 mm.

Además, en todos los casos, deberá tener instalada la última versión de watchOS, así como un iPhone 6s o superior con la última versión de iOS disponible, así como el requisito de ser mayor de 18 años para poder utilizar la aplicación, ya que el algoritmo no ha sido probado en menores.

Configuración inicial

Cuando configure su Apple Watch con sensores para poder tomar la medida de saturación de oxígeno, aparecerá una ventana donde le explicarán cómo funciona. Aquí puede hacer clic en “Activar” para descargar la aplicación. Luego, en caso de que no lo haya habilitado en la configuración inicial, puedes seguir estos pasos:

1. Abre la aplicación “Salud” en su iPhone con el Apple Watch conectado.

2. Desplácese hasta la pestaña “Examinar”.

3. Siga el camino Respiración - Oxígeno en sangre - Configurar el oxígeno en sangre.

En este punto, se le pedirá que realice la configuración de activación para que se puedan tomar los datos. En caso de que la aplicación no aparezca, simplemente puede ir a la App Store y descargar la aplicación “Oxígeno en sangre” para obligarte a tenerla.

Configuración inicial de la saturación de oxígeno en la sangre. (foto: Noticias Móvil)

Realizar la medición con un Apple Watch

Una vez se haya asegurado de haber realizado la configuración que cumple con todos los requisitos en cada caso, es el momento de tomar la medida.

Para ello debe asegurarse de que el Apple Watch tiene un buen ajuste en la muñeca pero de ninguna manera apretado. Su mano debe estar abierta y relajada para que el resultado sea lo más exitoso y fiel posible. Una vez que haya seguido estas instrucciones, solo debe seguir los siguientes pasos para realizar la medición:

1. Abra la app ‘Oxígeno en Sangre’ en su Apple Watch.

2. No se mueva y mantenga la muñeca en posición horizontal, mejor si se encuentra descansando sobre una superficie como una mesa.

3. Haga clic en “Iniciar” y espere 15 segundos mientras se realiza la medición.

4. Una vez que expire esta medición, tendrá acceso al resultado.

Con su Apple Watch podría detectar un posible contagio de COVID-19

Algunos estudios recientes en los Estados Unidos han confirmado que el Apple Watch puede detectar COVID-19, hasta una semana antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Este hallazgo podría ser muy relevante, ya que millones de personas actualmente usan un Apple Watch de la empresa de Cupertino, California. Incluso, el reloj inteligente de Apple también podría anticipar un diagnóstico antes de una prueba de PCR.

En el primer caso, este estudio muestra que utilizando el Apple Watch se podría detectar una posible infección. La investigación consistió en utilizar tanto el smartwatch con un iPhone como con una aplicación, desarrollada específicamente para este efecto.

Más de 300 pacientes han utilizado este dispositivo para monitorear y registrar su condición, así como para informar los posibles síntomas que puedan estar experimentando. De esta forma, los datos obtenidos en cuanto a cambios en el ritmo cardíaco permitieron a los investigadores predecir las infecciones por COVID-19 7 días antes del diagnóstico mediante una prueba convencional.

Cómo medir la frecuencia cardiaca con un Apple Watch

Compruebe su frecuencia cardíaca en cualquier momento con la aplicación de frecuencia cardíaca. Abra la aplicación y espere a que el Apple Watch mida su frecuencia cardíaca. También puedes consultar su ritmo de descanso, al caminar, en las fases de respiración, entrenamiento y recuperación a lo largo del día.

Para abrir fácilmente la aplicación, agregue la complicación de frecuencia cardíaca a la esfera del reloj o agregue la aplicación de frecuencia cardíaca al Dock.

También puede activar las notificaciones de frecuencia cardíaca y, de esta forma, saber si se mantiene por encima o por debajo de una determinada cantidad de latidos por minuto (BPM). También puede comprobarlo de vez en cuando para ver si su frecuencia cardíaca es irregular.

Apple Watch midiendo la frecuencia cardiaca. (foto: EsferaiPhone)

Cuándo mide el Apple Watch su frecuencia cardiaca

Con la aplicación Workout, Apple Watch mide continuamente su frecuencia cardíaca durante el ejercicio y tres minutos después del ejercicio para determinar su tasa de recuperación después del entrenamiento. Con estos y otros datos recopilados, Apple Watch calcula la cantidad de calorías que ha quemado y también mide su frecuencia cardíaca durante el día cuando no se está moviendo y periódicamente cuando camina.

Debido a que Apple Watch realiza estas mediciones en segundo plano dependiendo de su actividad, el tiempo entre estas mediciones puede variar. Así mismo, calcula una frecuencia de reposo diaria y un promedio de caminata al correlacionar las lecturas de frecuencia cardíaca con sus datos en segundo plano.

La fotopletismografía permite medir al Apple Watch su frecuencia cardiaca

La técnica que le permite al Apple Watch saber con qué frecuencia late nuestro corazón se llama “fotopletismografía”. No es más que enviar una luz verde a nuestra piel y saber qué está absorbiendo. Para eso se utilizan estos cuatro sensores en la parte inferior del reloj.

Cuando el corazón late, pasa más sangre por nuestro cuerpo, por lo que absorbe más luz verde. Al parpadear cien veces por segundo, puede conocer su frecuencia cardíaca, por lo que Apple también usa luz infrarroja para cuantificarla.

Apple Watch cuantifica su frecuencia cardíaca cada diez minutos. Gracias a esta información, conoce con mayor precisión las calorías que consume durante el día. Además, durante el ejercicio, los cuantifica continuamente y así es como le aparece en la pantalla del reloj. Sin hacer ejercicio, también puede verificar su frecuencia cardíaca en cualquier momento utilizando la opción de “vistazo” (vista rápida) en el reloj.

El caso de una enfermera que salvó su vida gracias a un Apple Watch

Patti Sohn, enfermera de Estados Unidos, cuenta que la tecnología le salvó la vida gracias a una notificación de su Apple Watch. La propia enfermera dice que su reloj inteligente le advirtió a través de una notificación que su frecuencia cardíaca había caído por debajo de los 40 latidos por minuto. El número de latidos en reposo varía según la edad, pero lo normal para las mujeres mayores de 50 años está entre 75 y 95 latidos por minuto.

La enfermera se asustó y decidió ir a su médico por temor a que algo andara mal. Unos días después de su primera visita, el Apple Watch la alertó nuevamente con una notificación similar. De regreso al hospital, los médicos decidieron operarla a corazón abierto para incorporar un marcapasos y así regular su frecuencia cardíaca.

Patti Sohn fue operada a corazón abierto gracias a una notificación de su Apple Watch. (captura: tododisca)

SEGUIR LEYENDO: