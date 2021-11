WhatsApp Web puede notificarle cuando una persona se ha conectado, descubra cómo activar la función

Descubre este nuevo truco para WhatsApp Web. (Foto: Antonio Salaverry / Shutterstock)

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp tiene una versión de escritorio y portátil llamada WhatsApp Web, una plataforma que le permite vincular sus cuentas en navegadores web como: Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, etc. Hoy le vamos a mostrar un truco muy útil para notificarte cuando un contacto ha iniciado sesión, lo que significa que le alertará al igual que Windows Live Messenger.

Y bien, quien no se acuerda del famoso Windows Live Messenger. Definitivamente fue la mejor aplicación de mensajería instantánea de 1999 a 2005. Una de las razones principales era porque lo alertaba cuando uno de sus contactos se conectaba mientras estaba haciendo otras cosas como: navegar por Google, viendo videos en YouTube, jugando en la PC, etc. WhatsApp Web es capaz de hacer algo similar, pero con la ayuda de una extensión que tiene que descargar de Chrome Web Store e instalarla en su navegador favorito.

Dado que WhatsApp es una aplicación que los usuarios utilizan varias veces al día, es importante aclarar que la versión web solo le notificará de las personas que estén conectadas mientras está usando la plataforma, aparte de WhatsApp Web no lo interrumpirá.

WhatsApp Web. (Foto: WhatsApp)

Guía para que WhatsApp Web le notifique si uno de sus contactos se conectó a la aplicación

1. Una vez instalada la extensión, haga clic en el ícono del rompecabezas (Extensiones) ubicado en la esquina superior derecha de Chrome.

2. Si no lo logra ver, toque junto a su foto de perfil de Gmail.

3. Se abrirán todas sus extensiones de Chrome, pero busque “WA Web Plus para WhatsApp” y toque los tres puntos verticales en el lado derecho.

4. Se mostrarán varias opciones, aquí presione Fijar.

5. Si se fija ahora, en la esquina superior derecha aparecerá un icono verde en forma de cruz, ubicado en un círculo, se trata de la extensión “WA Web Plus”.

6. Una vez que tenga el acceso directo para la extensión (fijar), ingrese a WhatsApp Web de la forma habitual.

7. A continuación, toque el icono ‘WA Web Plus’.

8. WhatsApp Web se abrirá con una larga lista de opciones. Marque solo la casilla que dice “Aviso de contactos en línea”.

9. Listo, mientras se encuentra en la versión web de WhatsApp, la aplicación le notificará cuando cada uno de sus contactos esté conectado.

WhatsApp Web le avisa quien está en linea gracias a una extensión de Google Chrome. (captura: Mag El Comercio)

Si le surge algún problema con WhatsApp y desea reportarlo, puede escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.

Así mismo puede hacer la solicitud desde su iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesita hacer una solicitud general, puede completar el siguiente formulario. Allí, simplemente ingrese su número de teléfono, así como su código de lugar donde vive, y luego escriba un mensaje después de iniciar sesión.

WhatsApp: nueva actualización permitirá reaccionar a mensajes como en Messenger

Se prevé que en un futuro próximo llegue una nueva actualización a WhatsApp que permitirá reaccionar a los mensajes dentro de los chats, similar a sus plataformas hermanas, Instagram y Facebook.

El dato sobre la actualización fue revelado por WABetaInfo, que señaló que los usuarios podrán incluso activar o desactivar las notificaciones de reacciones en sus mensajes.

Se trata de la versión 2.21.24.8 que puede encontrarse dentro del programa beta de Google Play, y que de no hallarse ahí se puede bajar la apk desde APK Mirror. En esta el usuario puede activar y desactivar las reacciones en mensajes; en este último caso para evitar notificaciones excesivas.

Reaccionar a mensajes en WhatsApp. (foto: Infotechnology.com)

Cabe resaltar que es una versión de prueba que podría no estar disponible o no permitir reaccionar a los mensajes de chats. Por el momento, no hay una fecha oficial de lanzamiento, ni se sabe si la actualización llegará por regiones o de forma mundial.

Otro detalle más es que la opción, aunque ahora está siendo desarrollada para dispositivos con Android, y tiene la opción del programa beta de Google, también llegará a quienes tienen sistema operativo iOS.

Se estima que al igual que los chats de Instagram y Facebook, que ya permiten reaccionar, se pueda hacer uso de los emojis presionando por unos segundos el mensaje y ahí elegir alguna de las opciones que pueden ser de risa, enojo, tristeza, entre otros.

