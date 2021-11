WhatsApp: nueva actualización permitirá reaccionar a mensajes como en Messenger

Pronto se podrá reaccionar a mensajes de WhatsApp (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/)

Se prevé que en un futuro próximo llegue una nueva actualización a WhatsApp que permitirá reaccionar a los mensajes dentro de los chats, similar a sus plataformas hermanas, Instagram y Facebook.

El dato sobre la actualización fue revelado por WABetaInfo, que señaló que los usuarios podrán incluso activar o desactivar las notificaciones de reacciones en sus mensajes.

Se trata de la versión 2.21.24.8 que puede encontrarse dentro del programa beta de Google Play, y que de no hallarse ahí se puede bajar la apk desde APK Mirror. En esta el usuario puede activar y desactivar las reacciones en mensajes; en este último caso para evitar notificaciones excesivas.

Cabe resaltar que es una versión de prueba que podría no estar disponible o no permitir reaccionar a los mensajes de chats. Por el momento, no hay una fecha oficial de lanzamiento, ni se sabe si la actualización llegará por regiones o de forma mundial.

(Foto: WABetaInfo)

Otro detalle más es que la opción, aunque ahora está siendo desarrollada para dispositivos con Android, y tiene la opción del programa beta de Google, también llegará a quienes tienen sistema operativo iOS.

Se estima que al igual que los chats de Instagram y Facebook, que ya permiten reaccionar, se pueda hacer uso de los emojis presionando por unos segundos el mensaje y ahí elegir alguna de las opciones que pueden ser de risa, enojo, tristeza, entre otros.

Las reacciones en Facebook fueron activadas desde febrero del 2016, las cuales surgieron como una extensión de “Me gusta”, proporcionando a los usuarios más opciones de expresarse sobre una publicación. Más tarde fue habilitada para los mensajes en Messenger.

En el 2020, Meta llevó “Lo mejor de Messenger” a Instagram, lo que significó la implementación de funciones como reenviar un mensaje, personalizar los temas y colores del chat, así como reaccionar con emojis personalizados.

(Foto: WABetaInfo)

Cómo bloquear a alguien sin que lo sepa

El truco para dejar de recibir notificaciones, llamadas y más de un contacto, es haciendo los siguientes sencillos pasos que no requieren bajar una aplicación extra:

-Primero se debe ingresar a la app de WhatsApp.

-Después se debe elegir al contacto en cuestión.

-Posteriormente se debe seleccionar la opción silenciar y para siempre que se encuentran en la pestaña superior derecha.

-Finalmente, para ya no verlo en los chats se puede eliminar la conversación o archivar.

Reacciones disponibles en Messenger (Foto: Meta)

Con esos pasos, aunque la persona siga enviando mensajes, intente hacer llamadas de voz o video no llegarán sus notificaciones ya que estará silenciado por siempre y tampoco sabrá que fue bloqueado de forma discreta.

Este método puede ayudar a quienes desean evitar más problemas con su contacto y, al mismo tiempo, ya no quieren saber nada de ellos tras haber ocurrido algún evento que les llevó a tomar esa decisión. Aunque oficialmente esta fórmula no es un bloqueo, su finalidad y uso es el mismo, dado que la persona puede descansar de un contacto molesto.

Whatsapp fue adquirida en el año 2014 por el popular servicio de redes sociales Facebook, recientemente unificada como Meta, empresa creada y fundada por el programador y empresario Mark Zuckerberg. En repetidas ocasiones se ha dado a conocer las intenciones de unificar sus plataformas; la finalidad es que los usuarios interactúen entre ellas sin distinción y mejorare el potencial de comercialización a nivel global.

