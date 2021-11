Free Fire: códigos de recompensas para este 11 de noviembre

Free Fire es un Battle Royale de éxito (Foto: Free Fire)

El exitoso videojuego Free Fire, lanzó nuevos códigos este 11 de noviembre, para que los usuarios obtengan varias recompensas mientras juegan su partida habitual. El popular Battle Royale de Garena, contínuamente premia a sus usuarios con códigos para que sigan usando su plataforma.

De tal forma, este jueves los jugadores de Free Fire ubicados en México, Brasil, Europa y Estados Unidos, pueden hacerse de varios regalos con los siguientes códigos:

-M68TZBSY29R4

-FF7WSM0CN44Z

-FFA9UVHX4H7D

-FFA0ES11YL2D

-FFX60C2IIVYU

-JIMYLVT46V2Z

-8JKNXUB96C9P

-8FEUQJXPDKA7

-MV9CQ27LQJOL

-FXCVBNMKDSXC

-F0KMJNBVCXSD

-FF22NYW94A00

-FFTQT5IRMCNX

-3OVTN5443GFQ

-WHYGN3J29VZU

-ID9S3QJKAFHX

-FF5XZSZM6LEF

-FFXVGG8NU4YB

-FFE4E0DIKX2D

-ERTYHJNBVCDS

-F9IUJHGVCDSE

-F7UIJHBGFDFR

Free Fire es un videojuego (Foto: Free Fire)

La mayoría de los códigos publicados por Free Fire contienen recompensas aleatorias que pueden ser elementos valiosos como diamantes, monedas de oro, fichas (tokens), nuevos diseños y máscaras, entre otros.

Es de recordar que la disponibilidad de los códigos puede variar dependiendo de cuándo sean introducidos en el juego. En algunos casos, son válidos durante todo el día, aunque otros solo están vigentes por algunas horas.

Otros códigos disponibles con paquetes de armas, personajes y diamantes para canjear que son de un uso por jugador para Free Fire y Free Fire Max, del sitio Vandal, son:

-V9TU9BEU3N5R

-V9TU9KJQ63H7

-V9TU9QDM8CRU

-V9TU9XF4N4R4

-V9TU9JWF4JE4

-V9TU9MKF2Y32

-V9TU9JNA666E

-V9TU9NJKREPC

-V9TU9PUCSBET

-V9TU94VJYAW8

-V9TU9ARY8DZ3

-V9TU97DH33HJ

-V9TU9HHTJJ8B

-V9TU9JVT62DP

-V9TU95EV9YRU

-V9TU9Z88YH3R

-V9TU9CP5KTYV

-V9TU996XV4K2

-V9TU9W2B54AY

-V9TU9VEJE5PU

Recompensas para Free Fire (Foto: Free Fire)

Cómo canjear códigos:

Canjear códigos de recompensa gratuitos en Free Fire requiere un proceso muy simple. Cada 24 horas, los desarrolladores publican una lista en la que se pueden recibir códigos sin costo adicional. Se debe tener en cuenta que estos permanecerán vinculados al ID de Garena Free Fire.

1. Para comenzar, haga clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas, la página de canje de recompensas.

2. Ahora inicie sesión con la cuenta Free Fire de su opción elegida: Facebook, VK, Google, Huwaei, Apple o Twitter.

3. Ingrese el código de doce (12) dígitos en el campo provisto (asegúrese de que algunos números no se confundan con letras) y confirme.

4. Una vez confirmado el código que ha elegido, espere a que aparezca en su cuenta.

Las recompensas están disponibles por algunas horas (Foto: Free Fire)

Al final del proceso, verá un mensaje de confirmación en un plazo máximo de 30 minutos: no se desespere si no lo ve de inmediato. Estos códigos tienen una validez de 24 horas desde el momento en que se publican, por lo que tiene un margen muy pequeño para no quedarse sin ellos.

No obstante, hay una alternativa para ganar diamantes gratis en el juego. La idea es usar otras aplicaciones con las que se pueden obtener tarjetas gratis de Google Play, Bitcoins y hasta Amazon. Además a cambio de realizar diferentes acciones, puedes obtener dinero virtual con el que se podrá acceder a estas monedas y usarlas en la aplicación. Es un método legal ya que cuentan con el respaldo de esas importantes empresas.

Por ejemplo, se pueden hacer actividades en línea como completar encuestas, descargar un juego, probar apps, entre otras. Por ejemplo, plataformas como Gamehag o Google Opinion Rewards te ofrecen créditos por colaborar con ellos.

Finalmente está la opción completando misiones: Para poner en práctica esta estrategia, el mismo videojuego pone a disposición de los jugadores misiones que puedan completarse, con esto, obtendrás como recompensar un número de diamantes de manera gratuita. Como es poco común verlas, así que se debe estar atento cuando estén habilitadas para los jugadores aunque tienen un tiempo de duración, no son permanentes.

