Ellas son las mujeres detrás del look de Ana Lucía Pineda en la posesión: quién maquilló y peinó a la nueva primera dama

La maquilladora Jessica Sánchez confirma que preparó a Ana Lucía Pineda para la posesión - crédito @jsanchezmakeup/IG

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Las miradas estaban puestas sobre Ana Lucía Pineda, esposa del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que en la tarde del viernes 7 de agosto asumió oficialmente como primera dama del país.

Para una jornada cargada de simbolismo y atención mediática, la nueva representante de la familia presidencial apostó por una imagen sobria, contemporánea y femenina, en la que también tuvieron un papel fundamental el maquillaje y el peinado.

La primera dama eligió para la ceremonia un conjunto de dos piezas diseñado por la reconocida creadora colombiana Silvia Tcherassi y el atuendo estuvo compuesto por un blazer rosa y una falda larga con textura y pequeños detalles brillantes, combinación que acompañó con zapatos en tono marfil, accesorios discretos y el cabello peinado con ondas suaves.

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La elección del color y la silueta rápidamente llamó la atención de expertos y usuarios de redes sociales, los cuales destacaron el contraste entre la estructura del blazer y el movimiento de la falda. Una propuesta con la que buscó transmitir una imagen de cercanía y juventud, sin dejar de lado la formalidad que exigía una ceremonia presidencial, según expertos en moda.

Así construyeron la imagen presidencial de Ana Lucía - crédito @stilo.moda.tendencias/IG

“Tenemos una primera dama joven, bella... Para una ocasión con semejante dimensión, creo que su diseñadora de cabecera, Silvia Tcherassi, entendió perfectamente el momento. Un rosa casi chicle, un rosa casi cuarzo, que le da juventud, serenidad y una feminidad muy contemporánea. La chaqueta, de sastrería, completamente trabajada a la medida, tiene un cruce envolvente, un cuello tipo chal, una cintura marcada mediante pliegues y un nudo lateral que rompe la rigidez del traje y le da naturalidad”, explicó Luz Karime Granados, PS, Pageant & Runway Analyst.

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La especialista también se refirió a la manera en que la falda complementó la parte superior del atuendo y permitió mantener un equilibrio entre elegancia y movimiento.

“Hay diálogo con la falda larga de línea tubular, completamente texturizada por microaplicaciones brillantes que generan luz sin convertir el conjunto en un look completamente de noche. Ahí está el equilibrio. Estructura arriba con movimiento y textura abajo. Los zapatos marfil, el maquillaje luminoso y joyería mínima. Ese cabello con ondas suaves que terminan de construir una imagen cercana, joven y absolutamente presidencial. Aquí hay frescura, delicadeza, autoridad sin dureza”, agregó Granados.

Jessica Sánchez, la maquilladora de la primera dama

Detrás del maquillaje estuvo Jessica Sánchez, reconocida en redes sociales como @jsanchezmakeup, una maquilladora originaria de Barranquilla que ya había trabajado anteriormente con Ana Lucía Pineda.

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Así construyeron la imagen presidencial de Ana Lucía - crédito @stilo.moda.tendencias/IG

La presencia de Sánchez en los preparativos de la primera dama había generado expectativa entre sus seguidores, especialmente porque la maquilladora ya había sido responsable de algunos de sus looks en eventos anteriores. Finalmente, fue la propia profesional quien confirmó que estuvo detrás de la preparación de Ana Lucía para la histórica jornada.

A través de sus redes sociales, Sánchez publicó imágenes de la primera dama minutos antes de salir hacia el lugar de la ceremonia y expresó la emoción que representó para ella formar parte del acontecimiento.

“¡Y sí, chicos! Ustedes me escribieron mucho si haría parte de este momento tan histórico y especial. Maquillamos a la primera dama para la posesión. Agradecidas con Analu por siempre confiar en nosotras para momentos tan únicos y soñadores... Gracias a todos por sus hermosos mensajes, de mis colegas, clientas, amigos y familias, esto es un sueño”, escribió la maquilladora.

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En las fotografías y videos compartidos se pudo apreciar el resultado final del maquillaje, caracterizado por una apariencia luminosa y natural, en armonía con el tono rosado del vestuario y con la intención de mantener una imagen elegante sin excesos.

Las barranquilleras detrás del look de la primera dama - crédito @jsanchezmakeup/IG

Ana Lucía también reaccionó a la publicación y dejó ver que estaba lista para comenzar una de las jornadas más importantes de su vida pública.

“Gracias. Listas para seguir dándola toda”, escribió la primera dama en su cuenta personal de Instagram, mientras compartía el video realizado por su maquilladora.

Posteriormente, Sánchez publicó un nuevo mensaje en el que destacó la importancia de haber participado en la preparación de Ana Lucía para la ceremonia.

“Un honor haber sido la maquilladora de la primera dama de Colombia para la ceremonia de posesión presidencial. Gracias por la confianza Ana Lucía Pineda para ser parte de un momento tan significativo y de meses trabajado con amor. Cada detalle fue pensado para resaltar su elegancia y naturalidad en un día histórico”, manifestó Sánchez.

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Saray Berrio estuvo detrás del peinado

El segundo elemento clave de la imagen de la primera dama fue el cabello. El peinado estuvo a cargo de Saray Berrio, también oriunda de Barranquilla y conocida en redes sociales como Hair by Sary.

Saray Berrio realizó el peinado con ondas suaves que completó la imagen de Ana Lucía Pineda como primera dama - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

Berrio acompañó a Ana Lucía durante los preparativos y, al igual que Sánchez, fue invitada a la ceremonia de posesión que se desarrolló en Cali. La estilista también utilizó sus redes sociales para compartir momentos de la jornada y agradecer por haber sido parte del evento.

La elección fueron unas ondas suaves que complementaron el estilo general de la primera dama y evitaron que el cabello compitiera con la estructura del blazer o con la textura de la falda. El resultado se integró con la apuesta por una imagen fresca y cercana, según explicaron los expertos.

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