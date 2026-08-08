Un ataque con explosivos destruye el peaje en construcción de Mondomo, Cauca

Peaje de Mondomo en Cauca destruido por ataque con explosivos en la madrugada del 8 de agosto de 2026 - crédito @ColombiaOscura/X

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El peaje en construcción en el sector de Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, Cauca, resultó destruido tras un ataque con explosivos durante la madrugada del sábado 8 de agosto de 2026. El hecho afectó directamente las calzadas del proyecto vial Popayán–Santander de Quilichao, en la vereda Cachimbal.

Según habitantes de la zona, el atentado ocurrió cerca de las 2:00 a. m. Testigos le relataron a El País de Cali que varios individuos llegaron hasta el punto donde se levantaba la estructura y colocaron cargas explosivas que detonaron poco después.

El resultado del ataque fue la destrucción total del peaje y daños en la infraestructura vial, lo que representa un retroceso para las obras en la carretera internacional Popayán-Cali. Las comunidades de Mondomo, ubicadas a lo largo de la vía Panamericana, dieron aviso sobre lo ocurrido y reportaron la magnitud de los daños.

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Gobernador del Cauca sobre el ataque

El gobernador del Cauca Octavio Guzmán aseguró que el ataque contra el peaje de Mondomo, ocurrido en la madrugada de este sábado se da en medio de una serie de hechos que vienen afectando a la vía Panamericana y advirtió que la situación ya trasciende el daño a la infraestructura: “Lo ocurrido en la madrugada de hoy en La Agustina no es un hecho aislado”.

Peaje de Mondomo en Cauca destruido por ataque con explosivos en la madrugada del 8 de agosto de 2026 - crédito Cauca Hoy/Facebook

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario departamental sostuvo que ese corredor ha sido blanco de acciones que “ponen en riesgo la infraestructura, restringen la movilidad y, lo más grave, amenazan la vida de quienes transitan por este corredor estratégico”.

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Guzmán indicó que, pese a la gravedad del episodio, no se registraron víctimas. “Afortunadamente, hoy no tenemos vidas que lamentar”, afirmó.

El gobernador planteó que el departamento requiere condiciones de seguridad para mantener operativa la ruta que conecta al suroccidente del país. “El Cauca necesita garantías para que esta vía, fundamental para la movilidad, la economía y la conexión del suroccidente colombiano, pueda operar con seguridad”, escribió.

Al referirse a la respuesta estatal, el jefe departamental pidió trabajo conjunto con el Gobierno Nacional y reclamó medidas permanentes sobre la carretera. “La seguridad en el Cauca es inaplazable y requiere una estrategia de control y presencia permanente en la vía Panamericana como lo hemos insistido desde hace meses”.

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En el mismo pronunciamiento, Guzmán pidió que se active una coordinación entre niveles de gobierno y la Fuerza Pública. “Este es un asunto que debemos abordar en conjunto”, dijo, y reclamó “una acción articulada entre el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y nuestra Fuerza Pública”.

El gobernador del Cauca Octavio Guzmán aseguró que el ataque contra el peaje de Mondomo, ocurrido en la madrugada de este sábado se da en medio de una serie de hechos que vienen afectando a la vía Panamericana - crédito @OctavioGuzmanGu/X

El gobernador cerró su mensaje con una disposición a coordinar acciones desde la administración departamental: “Desde el Gobierno Departamental estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde y a trabajar de manera coordinada para proteger este corredor estratégico, garantizar la movilidad y, ante todo, proteger la vida de nuestra gente”.

Comunicado de la ANI

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que “rechaza de manera contundente el atentado” perpetrado durante la madrugada de este sábado contra la infraestructura en construcción del nuevo peaje Mondomo, también conocido como peaje Cachimbal, en el proyecto vial Popayán-Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

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El ataque con explosivos afectó el peaje ubicado en la vereda Cachimbal, jurisdicción de Santander de Quilichao. Según el reporte preliminar, el hecho ocurrió sobre la Ruta 2504, en el PR 60+900, Unidad Funcional 4, donde “la activación de explosivos ocasionó graves afectaciones a la infraestructura que se encontraba en su fase final de construcción”.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que “rechaza de manera contundente el atentado” perpetrado durante la madrugada de este sábado contra la infraestructura en construcción del nuevo peaje Mondomo - crédito ANI

La ANI señaló que la emergencia fue reportada hacia las 1:48 a. m. de este sábado 8 de agosto de 2026, lo que obligó al “cierre total de ambas calzadas” mientras avanzan las inspecciones técnicas.

Como consecuencia de la situación, se registró cierre total de la vía mientras las autoridades adelantan verificaciones y “se establecen las condiciones para garantizar una movilidad segura”.

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