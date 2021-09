Ya no hay lugar a equivocaciones en Instagram, así puede cancelar envíos de mensajes

(Foto: Pixabay)

No es extraño para nadie que en ciertas ocasiones las conversaciones pueden verse estropeadas por un comentario incómodo o por un mensaje que no se tenía que enviar. Eso es más que posible cuando se tiene mascotas en la casa que quieren hacer parte de las conversaciones en cuestión y terminan enviando mensajes incomprensibles por equivocación.

Lo bueno de esto es que si ese error se comete en Instagram hay opciones para corregirlo y seguir adelante sin problema alguno, pues basta con anular los envíos de los mensajes dentro de la aplicación. Eso sí, mejor que el destinatario no los haya alcanzado a ver antes de eliminarlos para no crear una situación aún más incómoda.

Para cancelar el envío de un mensaje en Instagram solo hay que seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la conversación correcta en el apartado de mensajes directos

2. Una vez en el chat, escoger y mantener seleccionado el mensaje a eliminar

3. Aparecerá una serie de opciones, escoger “Anular envío”

4. Si es la primera vez, hay que confirmar la elección

El primer par de veces que se use esta función, la app desplegará un mensaje confirmando que el mensaje ya no podrá recuperarse y solicitará a los usuarios confirmar que eso es lo que desean. Después de usarlo cierto número de ocasiones, el cambio se realizará de inmediato.

Cabe recordar que, a diferencia de una opción similar en WhatsApp, la anulación del envío de mensajes en Instagram funciona para todos los incluidos en la conversación, de manera que se puede estar seguro que esa nota no podrá estar disponible para nadie una vez se haya eliminado.

Eso sí, la aplicación también advierte que es posible que la persona con la que se haya estado conversando ya la haya visto, por lo que es mucho más efectivo el uso de esta herramienta si el destinatario no está conectado o al menos no lo ha estado recientemente. La ventaja es que la aplicación no le notificará de los cambios acontecidos en su ausencia.

Esta herramienta está disponible tanto para los mensajes escritos como para fotos, videos y mensajes de audio. No obstante, en el caso de las fotos y videos la aplicación también ha habilitado diversas opciones para que ese contenido se elimine automáticamente después de haberse visto si así se requiere.

Todas estas herramientas están disponibles para los usuarios de la aplicación tanto en Android como en iOS que quieran mantener sus conversaciones sin error alguno, o al menos que no sea notable a simple vista a pesar de haberse cometido.

