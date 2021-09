Guerra de consolas: un comparativo entre la PS4 y la PS5

Todos los años hay una gran expectativa por el lanzamiento de grandes consolas, normalmente se habla de Xbox y de PlayStation, aunque los amantes de Nintendo no se quedan atrás cuando hay anuncios especiales.

La comunidad amante de los videojuegos es muy grande en el mundo, tan grande como lo que esperan cuando se anuncia una nueva consola. Ese fue el caso de la PlayStation 5, Sony hizo el lanzamiento el pasado 12 de noviembre en países como Australia, Japón, Nueva Zelanda, América del Norte, Singapur y Corea del Sur y con el paso de las semanas se extendió la venta a otros países.

Por supuesto, ante tantas promesas de características potentes, se agotaron las existencias y hasta la fecha muchos gamers siguen hablando de ello, tanto que como algunos no han conocido la PS5, se ha puesto de moda hacer comparativos entre las consolas de la misma marca. De hecho, a la fecha, Sony ha podido vender un poco más de 10 millones de unidades en todo el mundo y muchos problemas también se dice, se han dado por la alerta sanitaria y financiera que se generó por la pandemia el año pasado.

A continuación, presentamos algunas características de comparativos que se realizaron entre la PS5 y la PS4 Pro.

Especificaciones técnicas:

A simple vista esta es la característica a favor de la última entrega, pues además de tener una carcasa más grande, el hardware es más potente que su antecesora.

La PS5 tiene un procesador AMD Zen 2, unidad gráfica RDNA 2, con la capacidad de correr gráficos en 4K a 120 fps, aunque a futuro, se planea que mediante una actualización de su firmware pueda correr juegos a una resolución de 8K. Su almacenamiento es de 825 GB SSD y memoria RAM de 16 GB GDDR6, una de las más modernas actualmente.

Por su parte, la PS4 Pro tiene la capacidad de alcanzar la resolución 4K, pero solo puede hacerlo a 30 fps. Su procesador y gráfica también son de la marca AMD, aunque notoriamente menos potentes que los de PS5 que los supera por más del doble (4,2 vs., 10,3 teraflops).

Controles

En este apartado vale la pena tener en cuenta la opinión de varios usuarios, pues cada uno tiene un gusto diferente y especial con los controles, unos prefieren ergonomía, otros más comandos y así sucesivamente con otras preferencias.

Sin embargo, cabe destacar que el mando DualShock 4 para PS4 fue muy bueno pues cuenta con botones frontales y gatillos mejorados, sumados a un panel frontal táctil útil para varias funciones, luces LED y un sistema de sonido propio incorporado en el control; pero al llegar la PS5 se conocieron varios cambios a favor de ella, como la incorporación de la carga a través de un cable de tipo USB-C, una mayor capacidad de batería, micrófono incorporado, mejor sistema de altavoces y una nueva ubicación de su panel LED.

En el portal de comercio electrónico Linio identificamos que los usuarios opinan que la gran mejora que trajo este control es su sistema de adaptación de gatillos, capaces de modificar su resistencia dependiendo del modo en el que juega el videojugador, algo nunca antes visto en otra consola.

Títulos

En este punto las dos consolas ganan ya que PS4 supera en número total de videojuegos a su sucesora.

En PlayStation 4 Pro existen aproximadamente más de 1.300 juegos para PS4 disponibles, versus los 58 jugables en PlayStation 5 a la fecha. Además, esta última puede reproducir juegos de su antecesora como God of War, The Last of Us II, Red Dead Redemption II, entre otros.

Ahora decir cuál de las dos comprar es algo difícil pues cada gamer toma la decisión con base en sus gustos, bolsillo y los juegos que quiera integrar. Hay que tener presente que ante la llegada de la PS5, la PS4 bajó de precio.

SEGUIR LEYENDO: