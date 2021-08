Apple ofrecerá servicio para encontrar AirPods perdidos al estilo Find My iPhone

ILUSTRACIÓN - Si se compra los Airpods Pro en un negocio de confianza es bastante seguro que sean auténticos. Foto: Franziska Gabbert/dpa

Una de las funciones más reconocidas de los dispositivos móviles de Apple es la de Find my iPhone, la cual ayuda a ubicar directamente los celulares inscritos a una cuenta de Apple ID en caso de que se pierdan y que también está disponible para otros aparatos como los iPads, pero muy pronto podríamos conocer una versión adaptada especialmente a los AirPods.

Todo parece apuntar a que Apple está desarrollando una función de Find my especializada en encontrar los auriculares representativos de la marca de la gran manzana pues se encontraron ciertas pistas en el código del nuevo iOS 15, así lo dio a conocer el portal 9to5 Mac.

Trazos de código en la quinta beta de iOS 15 mostrarían que será posible conectar un par de AirPods a una cuenta Apple ID y contar con un servicio de hallazgo de precisión para saber con exactitud dónde se encuentran los audífonos en caso de no poder encontrarlos.

La tecnología de hallazgo de precisión ya se ha visto anteriormente en otro producto de Apple, los AirTags, una serie de etiquetas o chapas que han sido elaboradas especialmente para ponerse en objetos que se pierdan constantemente o que sean demasiado importantes y por lo tanto sea necesario saber con exactitud dónde están. Un ejemplo clásico de ambos casos son las llaves de una casa.

Lo verdaderamente interesante acerca de esta tecnología de ubicación es que es bastante precisa pues puede determinar la distancia de separación entre el usuario y el objeto en cuestión en medidas calculadas en metros o pies según la preferencia del dueño del dispositivo. Esta función será bastante útil para poder hallar los auriculares pues son bastante más pequeños que, por ejemplo, un iPhone o un iPad.

Si bien los AirPods actuales tienen la opción de conectarse a la red Find my, esta versión no es considerada como la más precisa ni eficaz pues aún presenta ciertos errores como que no se pueda reconocer la ubicación del par de audífonos si están guardados en su estuche o que no sea posible hallar cada uno por aparte. Para el último caso, la única opción disponible es hacer que los audífonos emitan un sonido hasta poder encontrarlos siguiendo el ruido elegido.

Eso sí, al parecer esta nueva versión del servicio Find my especializado para AirPods únicamente estará disponible para los AirPods Pro y Max, dejando por fuera la primera edición de los audífonos y también a los AirPods 2. Además, a diferencia del resto de dispositivos de iOS no existirá la opción de poder bloquearlos en caso de haberlos perdido.

Otra característica que presentará este tipo de conexión de los audífonos al servicio Find my es que el par de auriculares seguirán compartiendo su ubicación aún si estos mismos han sido conectados para usarse con otro dispositivo . Esto puede ser bastante útil en casos de robo, pues se podrá conocer dónde están desde que estén encendidos y conserven batería.

Además de la conexión a la red Find my, sobre la nueva línea de AirPods también se ha dado a conocer que están desarrollando una función de impulso de audio en conversaciones, el cual se centra en aislar el audio proveniente de la voz del usuario del resto de ruidos en el ambiente para que las llamadas puedan escucharse de forma clara a pesar de que el entorno tenga varios sonidos estridentes o de alto volumen al tiempo.

Por ahora los detalles que se conocen provienen de una versión beta del sistema operativo, así que es posible que la versión definitiva del servicio tenga diferencias y novedades aún no conocidas. Será necesario entonces esperar hasta el lanzamiento oficial del iOS 15 a lo largo de los próximos meses.

