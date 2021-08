Un juego olvidado de Castlevania llegará a iOS

Años después de haber sido eliminado de las tiendas digitales, el juego más reciente y de los menos conocidos de Castlevania finalmente regresará a los dispositivos de Apple bajo una condición en especial.

El juego en cuestión se trata de Castlevania: Grimoire of Souls , surgido originalmente en 2018 en un lanzamiento limitado únicamente a dispositivos móviles con iOS en Canadá, aunque fue retirado de todas las tiendas de apps justo un año después sin una razón aparente.

Sin embargo, el misterioso juego por fin regresará y estará disponible para muchas más regiones, pues hará parte del catálogo de títulos disponibles mediante la suscripción Apple Arcade, así lo dio a conocer oficialmente Konami.

Sobre el juego, se conoce que esta entrega consiste en una aventura original que sucede después de todo lo aconteciido hasta ahora en la franquicia pues la historia está ambientada en un mundo en el que Dracula ya ha sido, aparentemente, sellado de forma definitiva. También se conoce que la historia mezclará distintas épocas de los juegos ya que los personajes más representativos de este universo podrán conocerse entre sí.

Entre los personajes estarán disponibles a lo largo del juego se encuentran Alucard, Simon Belmont, María Renard, Charlotte, Shanoa , entre muchos otros que se podrán desbloquear a lo largo de la aventura. Además del modo historia que tendrá más de 60 niveles, también estarán disponibles modalidades de caza de tesoros y hasta jugabilidad en multijugador cooperativo.

La versión original del juego contaba con microtransacciones, pero todo parecería apuntar a que este nuevo lanzamiento no contará con ellas, pues un detalle en común que comparten los títulos de Apple Arcade es que no ofrecen opciones de pago interno pues basta apenas con haber pagado la suscripción mensual.

Castlevania es posiblemente una de las franquicias de videojuegos más recordadas con cariño por clásicos como los de Nintendo y Super Nintendo, aunque especialmente por Symphony of the Night para PlayStation, pues este último juego fue de tal importancia que terminó siendo parte del origen del nombre del género Metroidvania, juegos enfocados en la exploración no lineal de un mapa extenso.

La fama de esta franquicia puede terminar convirtiéndose en una estrategia bastante convincente para que más usuarios terminen suscribiéndose a Apple Arcade, pues también hace ya bastante tiempo que no se había lanzado un juego de estos y muchos consideraban que volverían a sacar más de este tipo de juegos ni continuarían la historia.

Un detalle que además atraerá la atención de muchos jugadores es que en este juego están involucradas grandes figuras importantes para la franquicia de Castlevania como la diseñadora de personajes Ayami Kojima y la compositora Michiru Yamane, quienes también trabajaron en el legendario Symphony of the Night.

Curiosamente, este mismo año se conoció información acerca de un juego cancelado que nunca fue lanzado al público llamado “Castlevania: Resurrection” el cual habría sido el primer intento de llevar la franquicia por un camino enfocado en los modelos y exploración tridimensional.

El relanzamiento de este juego también llegaría en un momento apropiado, pues muchas más personas han llegado a conocer sobre el universo de Castlevania gracias a la serie animada homónima que salió en Netflix y por la cual ha aumentado significativamente la cantidad de fans de este mundo de vampiros y cazadores.

Castlevania: Grimoire of Souls aún no tiene fecha específica de lanzamiento, pues en la página oficial solo aparece que “llegará pronto”. Lo que si está claro es que estará disponible para iPhone, iPad, Mac y Apple TV mediante la ya mencionada suscripción de videojuegos de la empresa de la manzana.

