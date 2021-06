Qué es y cómo funciona Fastly, la empresa detrás de la caída masiva de sitios

La CDN gestionada permite optimizar la prestación de servicios en la red

Esta mañana, en torno a las 5.30 AM ET hubo un gran apagón en buena parte de la red que afectó sitios como Twitch, The New York Times, CNN, Target, The Guardian, Financial Times y Reddit, entre otros. También se vieron afectados varios sitios de gobierno del Reino Unido.

El problema ocurrió debido a una falla en la CDN (Content Network Distribution), o red de distribución, que ofrece la empresa Fastly, tal como ellos mismos explicaron en su sitio. El inconveniente ya se resolvió pero aún no explicaron qué fue lo que ocasionó el problema. En un primer momento dijeron que “estaban identificando el inconveniente” y luego atinaron a explicar que encontraron la falla y que fue reparada.

Fastly es una empresa que presta servicios de software y tecnológicos, fundada en 2011 y con cerca de 1000 empleados. La compañía, cuyo fundador es Artur Bergman, cotiza en la bolsa de Nueva York, en la cual debutó en 2019. En sus inicios, allá por 2013, la empresa recaudó USD 10 millones en fondos de la Serie B y año a año fue creciendo y sumando más capital. Adquirió CDN Sumo en 2014, y en 2017 lanzó su plataforma en la nube perimetral junto con la optimización de imágenes y un firewall de aplicaciones. Además, el año pasado se anunció la adquisición de la empresa de ciberseguridad Signal Sciences por USD 775 millones.

Fastly tiene una amplia cartera de clientes y se especializa en ofrecer, principalmente, servicios que apuntan a optimizar el funcionamiento de las páginas web. Aquí entran en juego las CDN o redes de distribución de contenido que fue el eje del problema que afectó varios sitios.

La red de distribución de contenidos permite, como ellos mismos explican en su página, “distribuir aplicaciones y sitios más rápidos, difundir vídeos de la mejor calidad y gozar de visibilidad en tiempo real con una plataforma ágil que da prioridad a las API”.

Consultado por Infobae sobre el funcionamiento de este tipo de redes, en general, el ingeniero Ariel Graizer, titular de la Cámara Argentina de internet (Cabase) explica que “lo que hace la CDN es traer el contenido a los bordes de la red, cada vez más cerca del usuario y por eso tienen miles de nodos disturbios en todos los principales centros del mundo para poder así acercar el contenido, pero dan otro servicios también. El principio básico es acercar el contenido al edge, borde de la red, cerca del usuario final”.

Fastly menciona en su sitio que cuenta con una red escalable y que utiliza POP de alto rendimiento repartidos estratégicamente para ayudar a trasladar los datos y las aplicaciones más cerca de los usuarios, y así distribuir contenido actualizado con mayor rapidez.

Graizer ejemplifica el propósito de una CDN del siguiente modo: “Si yo quiero consumir una página de internet de la biblioteca de EE.UU y estoy en la Argentina tardo en ir a buscarla 150 milisegundos pero si esa página está en Argentina tardo 5 milisegundos, entonces lo que hace la CDN es traer el contenido a los bordes de la red”.

En cuanto a la caída, todavía no hay una explicación oficial, con lo cual por lo pronto sólo se pueden hacer conjeturas. “Tienen unos métodos automáticos de control de todos sus nodos. Es muy raro que se hayan caído tantos nodos, seguramente ocurrió algo con la gestión de la red seguramente pero no tengo claro qué fue lo que pasó”, analiza.

Y añade: “Con tantos nodos por tantos lugar de la red, seguramente le pasó algo a la gestión de la red, sino se cae un nodo o dos pero no se caen nodos de todo el mundo como ocurrió esta vez, por eso creo que lo pudieron arreglar tan rápido, porque se cayó algo de alto nivel y lo pudieron solucionar”.

