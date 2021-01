Samsung Galaxy S21: lo que se sabe del nuevo móvil que se presentará hoy

El evento Unpacked de Samsung se hará este 14 de enero

Hoy a las 7 am PT (12 horas Argentina) Samsung hará su evento Unpacked donde se espera que presente su nuevo buque insignia, el Galaxy S21.

En este último día de la feria CES la sucoreana hará uno de los eventos más esperados de la feria donde se develará el próximo integrante de la familia Galaxy que, según se rumorea, vendrá en tres versiones: una edición base, una versión Plus (+) y otra Ultra. Se espera que este último sea compatible con el lápiz óptico S-Pen de la línea Note. Si esto ocurre, sería el primer modelo de la línea S en ofrecer esta función.

Encuanto a conectividad, todos serían compatibles con 5G. También se espera que estos equipos integren lentes de hasa 108 MP, además de otras mejoras en la cámara. El Galaxy S21 Ultra incluiría cuatro lentes traseras: una de 12 MP de ancho y ultra ancha, más dos lentes de telefoto de 10 MP con zoom óptico de 3x y 10x. También podría incluir zoom de 100x como el S20 Ultra.

Los tres modelos integrarían display Amoled con tasa actualización de 120 Hz, 12 GB de RAM y una capacidad de almacenamiento de entre 128 a 512 GB según el modelo.

Al menos uno de los S21 sería compatible con el S Pen

De acuerdo a algunos renders que se armaron en función a las filtraciones, el S21 tendría una cámara vertical con una estética similar a la del Galaxy Note 20, y la pantalla frontal es plana en lugar de ser curva, como en otros modelos.

Por otra parte, la nueva línea vendría con procesador de cinco nanómetros, que sería el Snapdragon 888, en Estados Unidos, y El Exynos 2100 para el resto de los mercados. En cuanto a conectividad los tres modelos serían compatibles con 5G, wifi 6E y Bluetooth 5.1.

Se estima que los equipos vendrán en una nueva variedad de colores y se especula que no incorporará en la caja los auriculares. Ademas, el S21 integraría una 4.000 mAh, en tanto que el S21 Plus tendría una batería de 4.800 mAh y el Ultra, de 5.000 mAh.

El sitio WinFuture habla de una pantalla con resolución de 2400 x 1080 para el S21 y el S21 Plus, un tanto menor que la resolución de 3200 x 1440 que ofrecen sus antecesores. Esto equivale a una densidad de píxeles de 421 ppp para el S21 de 6,2 pulgadas y 394 ppp para el S21 Plus de 6,7 pulgadas. En cuanto al valor, El S21 estaría en torno a los USD 1.040 USD) y el S 21 Plus, USD 1.285, según el mismo portal.

Se espera que además de los nuevos móviles, la compañía dé a conocer su nueva edición de auriculares inalámbricos que tendrían un diseño más anatómico y compacto que la versión anterior con mejoras en sus funciones y capacidades.

Si bien se presentarán el 14 de enero, usualmente los equipos salen a la venta unos días después de la presentación oficial. Según Android Authority, la fecha de salida al mercado sería el 22 de enero, aunque otras fuentes creen que se comenzará a vender al público a partir del 29 de enero.

