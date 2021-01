CES 2021: cómo serán las carreras de autos autónomos con equipos universitarios

Es el software de cada equipo el que le brindará una ventaja competitiva

En los últimos años se han hecho varios intentos para lanzar carreras de autos autónomos (por parte de Roborace, por ejemplo). Ahora, en el marco de la feria de tecnología CES 2021, han anunciado una nuevo encuentro de este este estilo llamado Indy Autonomous Challenge (IAC). Será una carrera de vehículos autónomos con equipos universitarios y varias especificaciones: los autos son todos idénticos mecánicamente y es el software de cada equipo el que le debería brindar una ventaja competitiva.

La carrera tomará lugar en Indianapolis Motor Speedway (sede de IndyCar Series, NASCAR Cup Series y más) con una carrera de clasificación en mayo de 2021 durante el fin de semana de Indy 500. La carrera final tendrá lugar el 23 de octubre de 2021.

Los participantes incluyen 30 equipos de instituciones públicas y privadas de todo el mundo. Los organizadores dicen que el objetivo del concurso es animar a los estudiantes a “imaginar, inventar y probar una nueva generación de software de vehículos automatizados e inspirar a la próxima generación de talento STEM”. El premio por ganar la carrera es de USD 1 millón, y habrá premios adicionales otorgados a los ganadores de carreras de simulación y hackatones.

Con un chasis de automóvil de carreras diseñado por la compañía italiana Dallara, le sumarán sensores y controles, lo que le permitirá operar de forma autónoma.

En la feria de tecnología presentaron el modelo de automóvil IAC que se basa en el chasis IL-15 de Dallara, que funciona con un motor Mazda MZR-R turboalimentado de cuatro cilindros. Precisamente, para garantizar la igualdad de condiciones, cada participante recibirá un modelo de ese auto. Luego, deberán crear el software autónomo que lleve a ese automóvil por la pista.

Con un chasis de automóvil de carreras diseñado por la compañía italiana Dallara, le sumarán sensores y controles, lo que le permitirá operar de forma autónoma. Se espera que esta experiencia pueda demostrar el éxito de este tipo de eventos, para que crezcan las carreras autónomas.

El año pasado, por ejemplo, en una demostración de Roborace, un automóvil autónomo chocó contra una pared. Esta empresa ha organizado la primera competición extrema del mundo de equipos en desarrollo de IA autónoma. Vale destacar que se trata de carreras en donde no hay una autonomía completa ya que el auto no “toma decisiones” por sí solo, sino que no tiene conductor, y es comandado de forma remota por un software de IA avanzada.

Su primer evento fue en el circuito inglés de Thruxton, en donde se esperaba un gran show de autonomía en carreras. Roborace es la primera competición que enfrenta a vehículos autónomos de tamaño real, con presencia en la plataforma Twitch, donde transmitió su primer evento, en donde participaron equipos de Estados Unidos, Reino Unido, Austria, Italia y Suiza.

Unos años atrás, en 2017, la compañía, durante la Fórmula E, realizó un test de este tipo en la Argentina, que también terminó con un choque (en donde no hubo heridos). Mientras se disputaba el E-Prix de Buenos Aires, desde Roborace eligieron esta competencia para exponer la nueva categoría de coches sin conductor, para realizar efectivamente su primer test.

La carrera la disputaban los vehículos DevBot 1, de color rojo, y DevBot 2, de color amarillo. Este último se confundió en la curva 11 del trazado bonaerense y chocó contra los muros a los pies de la Fuente Nereidas, en el barrio porteño de Puerto Madero.

Sin dudas, queda mucho trabajo por hacer para crear el auto de carreras autónomo perfecto, y este tipo de convocatorias permitirán inspirar a grandes mentes a trabajar en la autonomía de los vehículos de carreras.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

General Motors presentó un Cadillac autónomo y un prototipo de vehículo volador

CES 2021 distingue con un premio a la innovación a WOWCube, inspirado en el cubo Rubik