“Es para favorecer a los usuarios”: comisionado del IFT respondió a impugnación de América Móvil sobre nuevas reglas en servicios de telefonía e internet

Desde 2013, cuando entró en vigor la Reforma en Telecomunicaciones durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), cada dos años el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se encarga de revisar las cuotas de participación de los proveedores de servicios de telefonía e internet en el país.

Además, con el propósito de evitar prácticas anticompetitivas y beneficiar a los usuarios, el instituto emite nuevas regulaciones al “agente preponderante”; es decir, la compañía que tiene mayor control del mercado: más del del 50% del número de usuarios, audiencia, tráfico o capacidad . En este caso, América Móvil (Telcel, Telnor y Telmex), de Carlos Slim, el empresario más acaudalado de México.

Por ello, el pasado 8 de diciembre el IFT dio a conocer la actualización de las medidas asimétricas, las cuales se basan principalmente en fortalecer tres ejes: la libre elección de los usuarios para elegir a su operador de telecomunicaciones, la prestación de los servicios mayoristas y los mecanismos de supervisión y verificación.

Ante esta situación, América Móvil aseguró en un comunicado que impugnará la resolución, pues el IFT “no consideró los cambios ocurridos en los últimos seis años ni factores de competencia en el mercado”. Una reacción que ya se esperaba dentro del IFT, de acuerdo con Arturo Robles, comisionado de la dependencia.

En entrevista con Infobae México, el ingeniero en telecomunicaciones señaló que la compañía, como los demás regulados en telefonía, tienen el derecho de buscar una revisión judicial de las medidas y obtener una protección, a pesar de que estén conforme a la ley y cumplan los estándares internacionales.

“Este proceso de revisión lleva cerca de un año y tiene fundamentos en las mejores prácticas internacionales, así como en buscar una mejor competencia. En el Instituto consideramos que las medidas son adecuadas, son justas, son racionales y razonables ”, sostuvo.

No son para favorecer a los competidores del agente económico preponderante, es para favorecer a los usuarios que van a obtener los beneficios de esta mayor competencia

En cuanto al argumento de la compañía de que presuntamente el IFT no consideró los profundos cambios ocurridos en la industria, el comisionado explicó que si bien hoy en día hay más competencia en el sector que antes de la aplicación de la reforma, como el caso AT&T y Virgin Mobile, lo que ha rebajado los costos del servicio, todavía hay una alta concentración en los mercados.

Aunque se ha reducido los precios de manera sustantiva hasta en un 40%; lo cierto es que todavía no hemos llegado a este estado de competencia plena y efectiva que es lo que busca la regulación y es nuestro mandato constitucional

Muestra de ello es que, según el análisis del IFT, hasta el segundo trimestre de 2020, Telcel tuvo el 63% de participación de mercado, 13 por ciento más de lo que marca la ley.

A pesar de que estas nuevas regulaciones ya fueron notificadas, Arturo Robles precisó que entrarían en vigor a partir del primer trimestre del 2021, para que el agente preponderante pueda realizar las adecuaciones en sus sistemas informáticos.

En este sentido y bajo el contexto de la época navideña, recomendó a los mexicanos que están por adquirir algún servicio de telefonía móvil comparar la oferta entre las distintas compañías.

La gran herramienta que tenemos los ciudadanos es la competencia; es decir, que podemos elegir entre varios y podemos también, en esa elección, castigar al que no nos está dando un buen servicio o al que no tiene los mejores precios (...) Entonces, con estas medidas justamente lo que podemos hacer es cambiarnos de un operador a otro con la tranquilidad de que no vamos a perder la terminal y tendremos servicios similares