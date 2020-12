Pornhub fue demandado por 40 millones de dólares por parte de víctimas de tráfico sexual

Pornhub comenzó a aceptar Tron y ZenCash como medio de pago por su anonimato y privacidad

Cuarenta víctimas de una red de tráfico sexual conocida como Girls Do Porn presentaron este martes una demanda contra Mindgeek, la empresa matriz de Pornhub, según informó Vice. El sitio web de Girls Do Porn fue cerrado por el FBI en 2019 después de que un tribunal dictaminara que los propietarios eran culpables de obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales en videos que luego publicaban sin su consentimiento.

En la demanda se exige unos USD 40 millones en daños, al menos USD 1 millón por cada demandante, así como el dinero que Mindgeek ganó por alojar y promover sus videos.

“Como resultado inmediato del beneficio financiero consciente de MindGeek y su participación en la empresa de tráfico sexual de GirlsDoPorn, las demandantes han sufrido daños, que incluyen, entre otros, angustia emocional grave, traumas significativos, intento de suicidio, así como ostracismo social y familiar “, se destaca en la denuncia.

Los abogados Brian Holm y John O’Brien presentaron la demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California el 15 de diciembre. El texto consta de 43 páginas donde se detalla el sufrimiento que atravesaron las mujeres víctimas de Girls Do Porn.

La empresa dijo que su sitio tuvo más de 42.000 millones de visitas el año pasado

Se alega que Pornhub continuó presentando videos de Girls Do Porn incluso después de que las víctimas, en 2019, comenzaron a dar cuenta de la situación de coerción e intimidación que habían atravesado por parte de esta red, y la demanda menciona que el sitio aún no ha logrado quitar todos los videos de su servicio.

Girls Do Porn era una red de tráfico sexual que forzó a decenas de mujeres de 18 años a tener relaciones sexuales frente a cámaras, y les mintió respecto de cómo se distribuirían los videos que producían. Según alegan las mujeres nunca se les dijo que ese contenido aparecería online. Sin embargo, el material se cargó en el sitio de Girls Do Porn así como en Pornhub donde la red monetizó sus videos en calidad de “socio de contenido” del portal. Pornhub también promovió a Girls Do Porn como un socio de contenido incluso después de que las mujeres en los videos de Girls Do Porn denunciaron el abuso y demandaran a esa red, según se menciona en la demanda.

Esta demanda se produce en un momento en que Pornhub está en la mira tras las acusaciones difundidas en un artículo publicado por el New York Times el 4 de diciembre donde se dice que el sitio alojaba videos de abusos y vejaciones a menores. Tras esa acusación, la empresa cambió sus políticas de uso y ahora solo los usuarios verificados pueden cargar contenido. A su vez, eliminó millones de videos no verificados de su plataforma.

Por su parte, Visa y Mastercard anunciaron el jueves que retiraban sus servicios de Pornhub. Mastercard dijo que ponía fin al uso de sus tarjetas en el sitio porque su propia investigación confirmó que se violaban las normas que prohíben las actividades ilegales; en tanto que Visa dijo que suspendía el uso de sus tarjetas en Pornhub aunque aún no había concluido su investigación.

