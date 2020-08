Cybertech Latam: los desafíos y las oportunidades que llegaron de la mano de la “nueva normalidad”

Jony Fischbein, CISO de la empresa de ciberseguridad israelí Checkpoint en Cybertech Live Latam.

El coronavirus y las medidas de distanciamiento social que llegaron de la mano de la pandemia propiciaron el avance de la digitalización en todos los aspectos: comercio, salud, trabajo y comunicación. En esta nueva normalidad se planteó un escenario con oportunidades y desafíos que marcarán el rumbo de aquí en adelante.

Por un lado, esta situación está generando un terreno fértil para la consolidación de ciertas tecnologías así como para el desarrollo de soluciones innovadoras, y por el otro generó más desafíos en materia de ciberseguridad. Esta realidad que combina pros y contras fue el eje del encuentro Cybertech Live Latin America que se llevó a cabo, en formato digital, desde Panamá y para todo el mundo.

En la apertura del encuentro, el embajador de Israel en Panamá, Reda Mansour, dijo que, en este año tan difícil y complicado, Cybertech dijo que será una plataforma tecnológica para “ayudarnos a mejorar nuestra vida y a enfrentar los desafíos de este siglo XXI en muchos temas”. A su vez, hizo hincapié en la importancia de la cooperación y las oportunidades para promover la tecnología.

Los desafíos

“Entre enero y abril de este año los ciberataques al sector financiero crecieron más del 200% a nivel mundial”, subrayó Verónica Zabala, gerenta del BID para Panamá, Centroamérica, Haití y República Dominicana.

Zabala puntualizó que con el Covid-19 se expandió la digitalización y, por lo tanto, la superficie de ataque. Por eso, aclaró que la ciberseguridad es un tema crítico y una oportunidad de desarrollo, porque falta mucho por hacer.

En este sentido, compartió los resultados de un estudio regional en materia de seguridad que realizó el BID. De ese informe surgió que, si bien hubo mejoras en Latinoamérica, todavía falta expandir la capacidad de respuesta y prevención en este rubro.

Remarcó que todavía hay 11 países en Latinoamérica que no tienen leyes que regulen los delitos informáticos, que apenas 7 tienen un plan de infraestructura crítica y que casi un tercio de los países no ofrecen capacitación en la materia.

Para atender estas cuestiones, dijo que es importante fortalecer las instituciones y los mecanismos de gobernanza así como tomar iniciativas de concientización. Explicó que la ciberseguridad es un tema crítico para la defensa de las información.

También destacó que es una oportunidad para generar valor. En este sentido dijo que Israel alcanzó 6,5 mil millones de dólares por exportación de servicios de ciberseguridad en lo que va de 2020 y Corea, 90 millones de dólares. Y dijo que el crecimiento del sector, a nivel global, alcanzará los USD 150 billones.

Los tipos de ciberdelitos que crecieron

“Hemos visto un crecimiento de casos de ransomware. Este (delito) no ha desaparecido”, Jony Fischbein, CISO de la empresa de ciberseguridad israelí Checkpoint. También habló de los casos de phishing (suplantación de identidad) y voice phishing, puntualmente, que es cuando alguien llama a una entidad bancaria o de otro tipo para realizar un trámite y se hace pasar por otra persona. Para esto emulan la voz usando diferentes dispositivos y tecnologías.

Recordó el ataque informático a Twitter que implicó el compromiso de cuentas de alto perfil en la red. Explicó la importancia de mitigar problemas y en este sentido el rol de concientizar y comunicar a todos los departamentos de las empresas los riesgos de ciberseguridad y las precauciones que se deben tomar para no ser víctimas de engaños.

Dijo que no basta con tener departamentos de seguridad informática sólidos dentro de las empresas sino que es importante que estos especialistas se comuniquen con el resto de la compañía para educarlos en materia de ciberseguridad.

“Podemos ser buenos como técnicos, pero si no tenemos una buena conexión con otros equipos que no son expertos en ciberseguridad no vamos a poder ganar la batalla”, concluyó.

Por su parte, Nadav Zafrir , CEO y cofundador de la empresa Team8, dijo que la digitalización laboral hace más difícil poder tener una división binaria entre el ámbito privado y profesional. Esto genera nuevos desafíos en materia de seguridad y privacidad.

Al igual que otros expositores, habló del incremento de los casos de robos de identidad, fraudes y phishing. “Vemos un aumento de los ataques porque crecieron las oportunidades, y las motivaciones”. También habló de la mayor amenaza: la del atacante interno, que se da cuando alguien dentro de la compañía genera los ciberataques.

Estrategias de seguridad

“A largo plazo vamos a tener que encontrar nuevas formas de lidiar con los datos. Los usuarios van a demandar cada vez más transparencia y propiedad de sus datos”, dijo y subrayó que esto va a derivar en nuevos marcos legales así como en la implementación de protocolos de cifrado y otras estrategias de seguridad para proteger la confidencialidad y la integridad de la información.

Claudia Halevy , ejecutiva de Marketing y Desarrollo de Negocios de la empresa israelí Rafael, habló de la importancia de generar un equipo colaborativo para mitigar riesgos de ciberseguridad.

Hablo del SOC o Centro de Operaciones de Seguridad, que se refiere al equipo responsable de garantizar la seguridad de la información dentro de una empresa.

El SOC supervisa, detecta y analiza incidentes de ciberseguridad para lo cual es necesario trabajar en equipo y de manera colaborativa, se destacó en el encuentro.

La apuesta por la innovación

La innovación es clave para el crecimiento económico, dijo Uzy Zwebner, fundador y CEO de Innovation BaseCamp en Israel. En este sentido habló del modelo de ecosistema innovador que propician desde la entidad, que se basa en la creación de un puente que conecta al gobierno, el mundo académico y la iniciativa privada de forma sostenible.

Explicó que la experiencia de BaseCamp permite iniciar, establecer, gestionar y conectar actores de diferentes sectores con el objetivo de brindarles apoyo para la creación de un ecosistema beneficioso para todos sus integrantes.

Además, al final del evento se desarrolló la final del concurso Techprendedores donde se premiaron ideas innovadoras. El primer lugar fue para Joel Rodríguez de Agrofine. En segundo y tercer lugar fueron destacados Andres Ahues, CEO de Zebra eTrucks y Rhafic Keridine de Wayter; en tanto que el cuarto y quinto puesto fueron para Diego Ponce de Tenme yEuclides López de Tango.

