¿Con todo esto estás protegido? Hay que entender que cuando uno entra al mundo digital nada es infalible, como tampoco lo es en el mundo real. Así que la respuesta es que no estás totalmente protegido, sino que tenés menos chances de que se vulnere tu seguridad. Es como decir: ¿Si uso la mejor cerradura y tenga la mejor alarma no me van a robar nunca? No lo sabemos. Es posible que te roben pero hay menos chances de que ocurra cuantas más precauciones se tomen. De eso se trata, en la vida analógica y en la vida digital.