Pero no es solo en estos países. El uso de “middleboxes”, como se le dice en inglés a las cajas de inspección, ha crecido a nivel mundial. Gran parte del equipo es vendido por compañías estadounidenses como Cisco Systems, Inc. y Procera Networks, Inc. Otros proveedores incluyen los expertos de EcoFilter y VAS de Rusia, Huawei Technologies Co., Ltd. de China y Allot Communications, Ltd. de Israel.