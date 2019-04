—Primero que nada, no creo que el Muro de Berlín haya simbolizado un debate real entre el capitalismo y el socialismo, por lo que dije antes. Y la verdad es que lo que veo que ocurre en el mundo en la actualidad es que entre la gente más joven están surgiendo movimientos de características sociales y democráticas, y eso explica, por ejemplo, cómo un tipo como Bernie Sanders casi se convierte en candidato a presidente en los Estados Unidos en las elecciones del año 2016. Sobre el muro, no soy cientista política, pero creo que los problemas que existían cuando el muro aún estaba en pie no están para nada resueltos, 30 años después, y no importa lo que diga Francis Fukuyama al respecto. Por cierto, creo haber leído en algún lado que se arrepentía de haber decretado el fin de la Historia, ¡qué gracioso!