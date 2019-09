Probé Sign in with Apple en algunas aplicaciones como Kayak, una aplicación para hacer reservaciones de viajes. Trabajó a la perfección. He aquí cómo: cuando abrí la aplicación Kayak, apareció el botón llamado “Sign in with Apple”. Después de hacer un clic, apareció la opción para esconder la dirección de correo electrónico. A partir de ahí, Apple generó un conjunto aleatorio de caracteres para que fueran una dirección desechable de correo electrónico y en automático estableció una contraseña para la cuenta.