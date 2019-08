Elon Musk escribió en su cuenta de Twitter que planea bombardear Marte. Pero ¿por qué haría una cosa así? En la publicación no ofrece demasiado detalles, solo deja en claro que esa es su intención. No es la primera vez que esto ocurre. De hecho en 2015, durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert planteó esta misma idea.