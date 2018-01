Su sed por el saber no descansaba pero no encontraba las respuestas que necesitaba. Algo tenía que cambiar y no sabía qué. En su adolescencia se topó con el libro Guía del autoestopista galáctico (The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy) y cambió por completo su perspectiva: en vez de buscar respuestas tenía que aprender a hacer las preguntas correctas.