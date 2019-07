El estudio deja en claro que, más allá de que YouTube no esté dirigido para niños, tiene una vasta audiencia de menores. Es algo que escapa del control del gigante informática pero que ocurre. La postura oficial es que YouTube no está destinado a menores y, por ende, se supone que los niños no deberían mirar contenido allí o, de hacerlo, deberían contar con la supervisión de un adulto.