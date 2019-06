Durante dos años Ashlee Vance, el autor de la biografía Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future, viaja por el mundo en busca de las innovaciones tecnológicas emergentes de mayor importancia: Palestina, Israel, China, Rusia, Australia, Islandia y Chile son algunos de esos lugares "donde hay un grado de imitación de Silicon Valley, pero también una impresionante cantidad de ideas y enfoques nuevos para esculpir el futuro", escribió el conductor del ciclo de videos Hello World.