El primer problema de seguridad en estos dispositivos es precisamente ese: que los vemos únicamente como cosas. Pero un dispositivo capaz de comunicarse a través de internet es un ordenador. Aunque esté metido en una caja pequeña sin pantalla ni cables, tiene los mismos problemas de seguridad que un ordenador. A eso se añade que, al no interactuar directamente con el dispositivo, no nos damos cuenta de si le pasa algo raro. No vemos si da mensajes extraños de error o si "va lento".