Cuando The Legend of Zelda: Breath of the Wild salió para Nintendo Switch no se convirtió solamente en uno de los mejores juegos de la consola, sino en uno de los más destacados de esta generación de equipos. Un trailer que dura 1:26 alcanzó para esperanzar a los fanáticos de la gran N al confirmar que están trabajando en su secuela sin una fecha de salida específica