Adquirir un libro a través de Microsoft Store ya no será posible. Los eBooks ya no están disponibles en la plataforma, que anunció en su apartado de apoyo al cliente la baja de este servicio como reflejo de su enfoque por desarrollar su gama Surface, que podría suponer un renacimiento para la compañía, así como en las mejoras de su software, especialmente Office 365 y sus aplicaciones.

Es así que quienes era asiduos compradores a través de la tienda en línea de la empresa fundada por Bill Gates, deberán buscar otra opción, siendo Amazon, Google, Kindle y Apple las que podrían aprovechar la salida de Microsoft del mercado de los libros online.

La compañía con sede en Redmond, Washington, divulgó que los usuarios solo tienen hasta principios de julio de este 2019 para leer los libros que aún posee, pues después de esa fecha desaparecerán. Empero, el gigante tecnológico multinacional no aclaró cómo será exactamente el proceso y se limitó a explicar que los libros ya alquilados se podrán leer hasta la fecha que finalice el alquiler.