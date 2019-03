La compañía propiedad de Google ha dejado de aceptar propuestas de programas guionados caros, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque la decisión no se ha anunciado. Los programas desechados comprenden el drama de ciencia ficción "Origin" y la comedia "Overthinking with Kat & June", lo que lleva a sus productores a buscar nuevas sedes para los programas, agregaron las personas.