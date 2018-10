– Si, efectivamente, las emociones ocurren en el cerebro límbico, y unidas a la información, componen la memoria, de manera que no puedo recordar aquello que no vivencio. Durante el trabajo, mi cerebro consume energía, que es la glucosa y el oxígeno. Si mis tareas son repetitivas, rutinarias, el consumo de esa energía es menor; si en cambio hay tareas complejas, como situaciones de crisis, el consumo de las reservas es mayor. Es decir, actividades como el análisis, la priorización, la planificación, el pensamiento crítico consumen más energía, y la forma de recuperarla es a través de la gestión de mis emociones. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse.