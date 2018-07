El escritor y científico de datos Seth Stephens-Davidowitz se dedicó a estudiar durante cuatro años datos anónimos de búsquedas realizadas en Google, en Estados Unidos. Estos hallazgos los volcó en el libro Everybody Lies. Big data, new data and what the Internet can tell us about who we really are ( en castellano se traduciría como Todo el mundo miente. Big data, nueva data y todo lo que internet puede contarnos sobre quienes somos realmente).