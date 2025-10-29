Realeza

El nuevo hábito de Kate Middleton para reducir el estrés y mejorar su salud mental

La duquesa de Cambridge incorpora una práctica diaria que ayuda a controlar la ansiedad y fortalece el bienestar emocional, según reportaron fuentes cercanas a la familia real británica en Vanidades

Kate Middleton incorpora la meditación
Kate Middleton incorpora la meditación a su rutina diaria para controlar el estrés y fortalecer su bienestar personal (Reuters)

Kate Middleton, princesa de Gales, ha incorporado recientemente un nuevo hábito a su rutina diaria, según Vanidades. Este recurso se ha convertido en una herramienta fundamental para controlar el estrés y fortalecer su bienestar personal.

Middleton consolida así su conocido estilo de vida saludable y responde a la necesidad de mantener el equilibrio en medio de las exigencias públicas y familiares, reforzando la continuidad de valores de serenidad en la realeza británica.

La meditación: el secreto detrás de su equilibrio

El cambio al que ha recurrido la princesa es la meditación, práctica que ha sumado a sus días como respuesta a su interés por la calma y la autogestión emocional. Fue Chris Levine, artista contemporáneo reconocido por su trabajo con luz y láser, quien reveló públicamente este acercamiento en una entrevista citada por Vanidades. Levine compartió que ha sido maestro de la princesa en el arte de la meditación y, con humor, comentó: “¡Creo que he dicho demasiado!” al explicar su rol. El motivo de Middleton para elegir este camino radica en el deseo de mantener serenidad y control ante las demandas de su entorno público y familiar.

La conexión de Middleton con la meditación toma profundidad a través de la obra artística de Levine con la reina Isabel II. En 2004, la monarca pidió a Levine un retrato para conmemorar los 800 años de lealtad de la Isla de Jersey a la Corona. El proceso involucró más de 8.000 fotografías y llevó a la elección de “Equanimity”, imagen que fue portada de Time.

La obra de Levine con
La obra de Levine con la reina Isabel II inspira a Middleton a profundizar en la meditación como herramienta de equilibrio emocional (@chrislevine)

Entre las más reconocidas se encuentra “Ligereza del Ser”, donde Isabel II aparece con los ojos cerrados y un semblante sereno, transmitiendo profunda calma. Levine calificó la imagen como “la más evocadora de un miembro de la realeza realizada por cualquier artista, y se ha convertido en una obra histórica”, según citó Vanidades. Esta dimensión artística y espiritual parece haber influido en la decisión de Middleton, reforzando la permanencia de valores de autocuidado dentro de la familia real.

Rituales previos: la base de una vida ordenada

Antes de este cambio, Middleton ya era reconocida por sus rituales de relajación y sencillez. Anne Simmons, ex ama de llaves de la princesa, relató a Vanidades que Kate inicia sus mañanas con una taza de té junto a la ventana y mantiene su teléfono móvil fuera de alcance para evitar distracciones.

La meditación fortalece la capacidad
La meditación fortalece la capacidad de Middleton para afrontar las exigencias públicas y familiares de la vida real (Freepík)

Simmons la describió como “increíblemente organizada”, y resaltó que su vida se caracteriza por la ausencia de caos y la preferencia por ambientes tranquilos. La organización consciente y los gestos sencillos han sido claves en su bienestar emocional y físico.

Estos hábitos demuestran que el nuevo recurso adoptado por la princesa no es una ruptura, sino una evolución natural de su filosofía de vida orientada al orden y la calma. En la familia real, la preferencia por entornos serenos y costumbres que favorecen el equilibrio personal ha sido constante, y Middleton continúa ese legado sumando prácticas modernas de autogestión emocional.

Se espera que esta práctica refuerce en Middleton una mayor sensación de equilibrio, serenidad y fortaleza interior, fortaleciendo su capacidad para afrontar de modo saludable las demandas de la vida real y los desafíos de la representación monárquica. Según la cobertura de Vanidades, la princesa de Gales proyecta una visión contemporánea del bienestar que, sin abandonar la tradición, incorpora herramientas actuales de autocuidado.

La princesa de Gales refuerza
La princesa de Gales refuerza el legado de serenidad y autocuidado en la realeza británica con prácticas modernas de autogestión emocional (Reuters)

Así, la integración de la meditación en la vida de Middleton representa la continuidad de un legado de serenidad y autocuidado que atraviesa generaciones en la realeza británica. Gestos sencillos, ambientes serenos y estrategias de equilibrio emocional definen la marca personal de Middleton y consolidan su lugar dentro de una familia real que prioriza la introspección, la salud mental y el bienestar integral.

