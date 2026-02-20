Realeza

Tras la liberación de Andrés, siguen los registros en su residencia y advierten que la Corona “le soltó la mano”

Mientras avanzan los registros en su residencia y la investigación podría extenderse varios meses, el especialista en realeza, Roberto Devorik afirmó en Infobae en Vivo que la familia real tomó distancia del duque, en una decisión que expone tensiones internas y abre interrogantes sobre el impacto institucional del caso

Guardar

La detención del ex príncipe Andrés por transmitir información confidencial a Jeffrey Epstein generó un inmediato tanto en el Palacio de Buckingham como en la opinión pública internacional. Roberto Devorik, especialista en la Realeza e íntimo amigo de Lady Di dialogó con Infobae en Vivo A las Nueve y ofreció su particular visión sobre los desafíos de la familia real. Asimismo opinó sobre los recientes escándalos monárquicos.

Al referirse a los escándalos recientes, Devorik hizo un paralelismo entre las situaciones vividas por el príncipe Andrés y Diana: “Lo que le pasó al príncipe Andrés es lo mismo que le hicieron a Diana cuando la Corona te larga la mano.” Explicó la postura de Carlos III frente a su hermano: “No dijo ‘mi hermano’, dijo ‘Andrew Mountbatten’. En una manera, abrió la mano y es tu problema, yo quiero que la ley continúe”, indicó a Infobae.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Devorik compartió detalles sobre la investigación en curso: “Hablé esta mañana con Inglaterra y los siguen ahí adentro de la casa, buscando cosas. Esto va a durar siete, ocho meses.” Consideró que el panorama podría transformarse: “Por primera vez, creo que lo que va a cambiar en la monarquía es que le van a pedir cuentas de todo a todos los que quedan”.

La familia real británica tomó
La familia real británica tomó distancia de Andrés, incrementando las tensiones internas en la Casa Real (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File)

Consultado por el caso Jeffrey Epstein, el entrevistado fue tajante: “Yo estuve invitado a dos o tres fiestas que él hizo, pero no fui porque no me interesó como personaje.” Añadió sobre Epstein: “Me enteré que había estado invitado al castillo de Windsor, y no es fácil entrar.”

Sobre la percepción de la sociedad británica hacia la familia real, Devorik consideró: “Están cansándose. Es como nosotros nos cansamos de la política. Lo que está dentro de Buckingham Palace es un dinosaurio de la antigüedad mental y de fuerza." Recordó además: “Estuve un día entero adentro de Scotland Yard después de que murió Diana, por las cosas que sé y no sé.”

El especialista en la corona británica dialogó con Infobae en Vivo, durante el programa de las nueve bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Cecilia Boufflet y Ramón Indart. Se puede escuchar todos los días de 9 a 12 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Roberto Devorik afirma que la
Roberto Devorik afirma que la Corona dejó solo a Andrés, comparando su situación con la de la princesa Diana POLITICA INTERNACIONAL Swen Pförtner/dpa

Su vínculo con la princesa de Gáles

“Gracias a la editora del Vogue inglés me inserté en ese mundo”, contó Devorik en Infobae en Vivo. El empresario reconoció que su vínculo se consolidó con naturalidad: “No pretendí ser más de lo que soy. Fui genuino con ellos y por eso llegué más que muchos embajadores”.

Devorik detalló cómo logró abrirse paso en el círculo más exclusivo del Reino Unido: “Viví treinta años en Londres y me eduqué en un colegio inglés, pero nunca busqué imitar a los británicos”. Según su relato, la clave fue la autenticidad: “Hablé el inglés que me enseñaron acá y no pretendí ser más de lo que soy”.

El consultor recordó su primer encuentro con Diana: “Me llamó Beatrix Miller para presentarme a la futura reina de Inglaterra”, describió. Desde ese día, su amistad con la princesa se mantuvo hasta la muerte de ella en 1997.

Además, Devorik subrayó la influencia que llegó a tener en la familia real: “Le diseñé el vestido a Susi Barrantes para el casamiento de Fergie y fue considerada la mujer mejor vestida de todo el casamiento”. Al mismo tiempo, señaló que su relación no fue igual con todos los miembros: “Fui amigo de muchos, pero hay otros que no me quieren. Hay siempre grietas, no solo en la política”, aseguró.

Devorik relata su amistad con
Devorik relata su amistad con la princesa Diana y asegura que la autenticidad fue clave para ingresar al círculo real

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Roberto DevorikLondresLady DiJeffrey EpsteinEscándalos MonárquicosFamilia Real BritánicaInfobae A las NueveInfobae en vivo

Últimas Noticias

Escándalo en la corona británica: el ex príncipe Andrés enfrenta la posibilidad de exilio fuera del Reino Unido

La detención del exduque de York por la presunta transferencia de información confidencial a Jeffrey Epstein abrió una crisis inédita para la monarquía británica

Escándalo en la corona británica:

El príncipe William impulsa una red de apoyo para fortalecer la salud mental masculina en el Reino Unido

La iniciativa, respaldada por la Royal Foundation, busca coordinar esfuerzos entre organizaciones y referentes sociales para promover el diálogo abierto, reducir el estigma y fortalecer el acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles

El príncipe William impulsa una

De residencia olvidada a ícono monárquico: así fue la transformación de Buckingham y el balcón más famoso de la realeza británica

Las decisiones tomadas por Victoria y Alberto lograron que el antiguo palacio superara dificultades, creando un espacio emblemático para eventos históricos y momentos inolvidables

De residencia olvidada a ícono

El ex príncipe Andrés abandonó su residencia de Windsor, pero continúa en el ojo del huracán Epstein

La salida del hermano de Carlos III coincide con la publicación de documentos oficiales que han intensificado las sospechas y provocado presión desde el entorno real y político británico

El ex príncipe Andrés abandonó

Comenzó el juicio por 38 delitos contra el hijo de la princesa heredera de Noruega: se declaró inocente de los cargos de violación

Las audiencias judiciales contra Marius Borg Høiby, quien enfrenta acusaciones que incluyen desde abusos hasta tráfico de drogas, comenzaron en Oslo

Comenzó el juicio por 38
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobierno de México reforzará la

Gobierno de México reforzará la vigilancia migratoria ante posible llegada de narcos colombianos durante el Mundial 2026

Policía es arrastrado por el río Rímac cuando intentaba rescatar a un perro en peligro

Sheinbaum revisará resolución arancelaria tras fallo de Corte de EU sobre medidas de Trump

Experto afirma que el Gobierno reconoció que parte del aumento del salario mínimo 2026 no se fundamentó en los criterios legales

Tecate Emblema 2026 revela cartel oficial: Jonas Brothers, Paris Hilton, Louis Tomlinson, Gloria Trevi y más

INFOBAE AMÉRICA
Uber gastará 84,6 millones de

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

VÍDEO: El Rey defiende que el vínculo transatlántico "trasciende cualquier coyuntura" y exige "lealtad" para protegerlo

Hamás tilda de "humillación" la restricción al acceso a la Explanada de las Mezquitas durante el Ramadán

Hindalco y Embraer firman un acuerdo para evaluar oportunidades de negocio en el sector aeroespacial en India

Donald Trump proclama a Melania "gran estrella de cine" pese al fiasco en taquilla: "En una familia no caben dos"

ENTRETENIMIENTO

Murió Eric Dane: el doloroso

Murió Eric Dane: el doloroso adiós de Patrick Dempsey y sus compañeros de ‘Grey’s Anatomy’

Peaky Blinders en 2026: el exilio de Tommy, la aparición de Duke Shelby y la batalla generacional por el control del legado

Se frustra el regreso de Ben Solo: cancelan la secuela más esperada de Star Wars

Un diente menos y un recuerdo único: Heath Ledger y el insólito accidente que marcó Corazón de caballero

La última noche de Bon Scott: cómo la tragedia golpeó a AC/DC y marcó para siempre al mundo del rock