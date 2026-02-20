Tras la liberación de Andrés, siguen los registros en su residencia y advierten que la Corona “le soltó la mano”

La detención del ex príncipe Andrés por transmitir información confidencial a Jeffrey Epstein generó un inmediato tanto en el Palacio de Buckingham como en la opinión pública internacional. Roberto Devorik, especialista en la Realeza e íntimo amigo de Lady Di dialogó con Infobae en Vivo A las Nueve y ofreció su particular visión sobre los desafíos de la familia real. Asimismo opinó sobre los recientes escándalos monárquicos.

Al referirse a los escándalos recientes, Devorik hizo un paralelismo entre las situaciones vividas por el príncipe Andrés y Diana: “Lo que le pasó al príncipe Andrés es lo mismo que le hicieron a Diana cuando la Corona te larga la mano.” Explicó la postura de Carlos III frente a su hermano: “No dijo ‘mi hermano’, dijo ‘Andrew Mountbatten’. En una manera, abrió la mano y es tu problema, yo quiero que la ley continúe”, indicó a Infobae.

Devorik compartió detalles sobre la investigación en curso: “Hablé esta mañana con Inglaterra y los siguen ahí adentro de la casa, buscando cosas. Esto va a durar siete, ocho meses.” Consideró que el panorama podría transformarse: “Por primera vez, creo que lo que va a cambiar en la monarquía es que le van a pedir cuentas de todo a todos los que quedan”.

La familia real británica tomó distancia de Andrés, incrementando las tensiones internas en la Casa Real (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File)

Consultado por el caso Jeffrey Epstein, el entrevistado fue tajante: “Yo estuve invitado a dos o tres fiestas que él hizo, pero no fui porque no me interesó como personaje.” Añadió sobre Epstein: “Me enteré que había estado invitado al castillo de Windsor, y no es fácil entrar.”

Sobre la percepción de la sociedad británica hacia la familia real, Devorik consideró: “Están cansándose. Es como nosotros nos cansamos de la política. Lo que está dentro de Buckingham Palace es un dinosaurio de la antigüedad mental y de fuerza." Recordó además: “Estuve un día entero adentro de Scotland Yard después de que murió Diana, por las cosas que sé y no sé.”

Su vínculo con la princesa de Gáles

“Gracias a la editora del Vogue inglés me inserté en ese mundo”, contó Devorik en Infobae en Vivo. El empresario reconoció que su vínculo se consolidó con naturalidad: “No pretendí ser más de lo que soy. Fui genuino con ellos y por eso llegué más que muchos embajadores”.

Devorik detalló cómo logró abrirse paso en el círculo más exclusivo del Reino Unido: “Viví treinta años en Londres y me eduqué en un colegio inglés, pero nunca busqué imitar a los británicos”. Según su relato, la clave fue la autenticidad: “Hablé el inglés que me enseñaron acá y no pretendí ser más de lo que soy”.

El consultor recordó su primer encuentro con Diana: “Me llamó Beatrix Miller para presentarme a la futura reina de Inglaterra”, describió. Desde ese día, su amistad con la princesa se mantuvo hasta la muerte de ella en 1997.

Además, Devorik subrayó la influencia que llegó a tener en la familia real: “Le diseñé el vestido a Susi Barrantes para el casamiento de Fergie y fue considerada la mujer mejor vestida de todo el casamiento”. Al mismo tiempo, señaló que su relación no fue igual con todos los miembros: “Fui amigo de muchos, pero hay otros que no me quieren. Hay siempre grietas, no solo en la política”, aseguró.

Devorik relata su amistad con la princesa Diana y asegura que la autenticidad fue clave para ingresar al círculo real

