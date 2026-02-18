El príncipe William impulsa una red de apoyo para fortalecer la salud mental masculina en el Reino Unido

El príncipe William impulsa una campaña nacional para visibilizar la salud mental masculina en Reino Unido

El príncipe William hizo un llamado a romper el silencio en torno a la salud mental masculina durante un panel especial emitido en BBC Radio 1.

El heredero al trono subrayó la urgencia de enfrentar el problema del suicidio joven en el Reino Unido, que permanece como la causa principal de muerte entre los varones de 20 a 34 años en Inglaterra y Gales, según datos de la Oficina Nacional de Estadística recogidos por BBC News.

A través de la Royal Foundation, William anunció una inversión de GBP 1 millón para el lanzamiento de la Red Nacional de Prevención del Suicidio, una iniciativa que busca coordinar esfuerzos de apoyo en todo el país.

El príncipe enfatizó la importancia de más modelos masculinos dispuestos a hablar públicamente:. “Necesitamos más referentes masculinos que hablen de su salud mental para que se vuelva parte de nuestra vida cotidiana”, manifestó, según detalló BBC News.

El mensaje central es abrir el diálogo y fomentar la esperanza frente a los problemas emocionales

Durante la mesa redonda, grabada el 29 de enero de 2024, William abordó sus propias estrategias para procesar las emociones y reconoció que necesita tiempo para entender cómo y por qué se siente de determinada manera.

Destacó que el proceso de autoconocimiento es fundamental y, aunque a veces la causa de una crisis emocional es clara y en otras no, insistió en que “la crisis de salud mental es pasajera y existe la posibilidad de superarla”.

Entre los participantes del panel figuraron Allan Brownrigg, director de James’ Place, los músicos Professor Green (Stephen Manderson), Guvna B y el joven Nathan, quien compartió su testimonio personal sobre los retos afrontados y la importancia del apoyo social.

En el encuentro, William relató experiencias con sus propios hijos, quienes hablan abiertamente sobre sus sentimientos, y reiteró el valor de aprender a aceptarse y comprenderse para atravesar situaciones difíciles.

La Royal Foundation anuncia la creación de la Red Nacional de Prevención del Suicidio

En uno de los momentos más emotivos, BBC News recordó que el año pasado William se mostró visiblemente conmovido al escuchar el relato de Rhian Mannings, una viuda que perdió a su esposo por suicidio poco después de la muerte de su hijo pequeño.

El rapero Professor Green, reconocido activista por la salud mental, remarcó la importancia de abrir el debate sin tabúes. Dijo: “Estas conversaciones son importantes y está bien tenerlas”.

Por su parte, Allan Brownrigg destacó ante BBC News la función esencial de las organizaciones especializadas como puentes para quienes buscan recuperación. Los panelistas insistieron en la relevancia de la colaboración multisectorial y el acompañamiento a las personas afectadas.

William destaca la importancia de referentes masculinos que hablen sobre salud emocional

La Red Nacional de Prevención del Suicidio, anunciada por la Royal Foundation y respaldada por una inversión inicial de GBP 1 millón, integrará a 20 organizaciones del Reino Unido.

Ann John, experta en salud pública y prevención del suicidio en Gales, asumirá la presidencia de la red, que buscará analizar las causas profundas de la problemática y fortalecer el apoyo a quienes lo requieran. BBC News señaló que la fundación reconoce la complejidad del reto y sostiene que no existe una única forma de intervención; por ello, la red trabajará a partir de enfoques diversos adaptados a distintas realidades.

Para el príncipe William, la clave está en educar y abrir el diálogo para alejar el riesgo y fomentar la esperanza. Subrayó que las emociones pueden cambiar con el tiempo, y que, aunque el presente sea abrumador, siempre es posible que el futuro ofrezca un escenario diferente.