En medio del escándalo por la entrevista con Oprah Winfrey, Meghan y Harry reaparecieron con su hijo Archie

La nueva foto familiar de los duques de Sussex (Crédito: Misan Harriman)

Tras la entrevista explosiva de dos horas que concedieron a la presentador estadounidense Oprah Winfrey y que siguieron más de 17 millones de personas en todo el mundo, Meghan Markle y el príncipe Harry autorizaron la publicación de una nueva fotografía familiar. En ella aparecen junto a su hijo Archie, quien en mayo cumplirá dos años, y Meghan luce su panza de embarazada. La noche del domingo los duques anunciaron que esperan una niña.

La imagen fue tomada por el fotógrafo Misan Harriman, el mismo que hizo la instantánea con que la que duques de Sussex anunciaron que esperaban su segundo hijo en 14 de febrero.

“¡Qué maravillosa noticia para celebrar el Día Internacional de la Mujer! Felicitaciones amigos míos y bienvenidos al club #girldad”, escribió Harriman en la publicación en la que compartió la nueva fotografía de los duques posando en el jardín de su mansión de California.

La imagen familiar de los Sussex rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales.

El príncipe Harry y Meghan Markle esperan una niña

El nuevo integrante de la familia Windsor será el quinto nieto para Carlos de Inglaterra y presumiblemente será el primer bisnieto de Isabel II que nazca fuera de Gran Bretaña. Pese a que sus padres ya no trabajan activamente para la familia real británica tras el Megxit, el segundo hijo de los duques de Sussex tiene derecho a sus títulos reales.

Durante la entrevista con Oprah, Meghan y Harry también compartieron imágenes inéditas de su hijo Archie, séptimo en la sucesión el trono, disfrutando de un día de playa con sus padres y en compañía de los perros rescatados de pareja real, que desde marzo viven en los Estados Unidos tras renunciar a la familia real británica tras casi dos años de un duro escrutinio público.

La ex actriz estadounidense, que repitió varias veces que fue “silenciada” cuando ingresó a la familia real, reveló a Oprah que durante esa época vivió los peores momentos de su vida, incluso con pensamientos suicidas.”Simplemente no quería seguir viva. Y ese era un pensamiento muy real, claro, aterrador y constante”.

La presentadora también preguntó cómo explicaban que Archie, el hijo de Harry, no iba a ser príncipe. Meghan, indignada, dijo compartió su malestar ante la idea de que el primer miembro de color de la familia real no recibiera un título real: “Se dijo que fue nuestra decisión, pero no lo fue”.

Meghan Markle con Archie en la playa

“¿Crees que fue por su raza?”, preguntó la presentadora. “Voy a dar una respuesta honesta: durante todos esos meses en los que nos hablaban sobre si recibiría un título también hablaban sobre cuán oscura sería su piel”, reveló Meghan.

La duquesa precisó que esos presuntos comentarios racistas se pronunciaron en “conversaciones que la familia tuvo” con Harry, pero se negó a identificar quiénes lo dijeron, al afirmar que “eso sería muy dañino para ellos”.

Cuando se incorporó más tarde a la entrevista, el príncipe confirmó que la conversación giró en torno a “qué aspecto iban a tener los hijos” con Meghan, que es mestiza y con raíces afroamericanas, pero se negó a dar más detalles al respecto. “Es una conversación de la que nunca voy a hablar”, afirmó Harry, quien agregó que fue “chocante”.

Acerca de su relación con Kate Middleton, la duquesa desmintió la noticia de un periódico de que había hecho llorar a la esposa del príncipe William por el tema de los vestidos de las damas de honor de su boda. “Pasó lo contrario”, dijo Meghan. “Unos días antes de la boda ella estaba molesta por algo, relativo a -sí el tema era correcto- los vestidos de flores de las niñas, y me hizo llorar. Y realmente hirió mis sentimientos”, agregó.

Meghan aseveró que las personas dentro de la institución no solo no la protegieron contra acusaciones maliciosas, sino que también mintieron. “Fue una vez que nos casamos y todo comenzó a empeorar cuando llegué a comprender que no solo no estaba protegida, sino que ellos estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros de la familia”, dijo.

Meghan habla de por que no querían que su hijo sea príncipe

Uno de los momentos más duros para el hijo de Lady Di fue cuando reveló que está distanciado de su hermano, William, y dijo que la relación con su padre había empeorado tanto que en un momento dado el príncipe Carlos dejó de responder a sus llamadas.

“Me siento muy decepcionado. Él ha pasado por algo similar. Sabe lo que es el dolor. Y Archie es su nieto. Pero siempre lo voy a amar. Y va a seguir siendo una de mis prioridades solucionar esa relación”, dijo Harry sobre su relación con el príncipe de Gales.

Aunque han retomado el trato, Harry no oculta que nada ha vuelto a ser lo mismo con su padre. Asegurando que dejó de recibir apoyo económico de la familia real los primeros meses de 2020 y que viven con el dinero que le dejó Lady Di, también ha revelado que tiene “buena relación” con Isabel y hablan con ella por Zoom para que vea a su bisnieto Archie.

Sobre William, el duque dijo que ahora ambos están en “caminos diferentes” y tienen que darse “espacio”, dejando entrever que la relación no es fluida en la actualidad. “Amo a mi hermano. Hemos pasado juntos por un infierno, pero estamos en caminos diferentes”

