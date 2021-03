Del pensamiento suicida al presunto racismo en la familia real: así reaccionó la prensa británica tras la explosiva entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry

La prensa británica señaló que la explosiva entrevista del príncipe Harry y su esposa Meghan con Oprah Winfrey fue mucho más allá de lo esperado y será enormemente perjudicial para la familia real, con fuertes declaraciones que dañarían la imagen de la corona.

Chris Ship, el editor real de la cadena ITV, que emitirá la entrevista en Gran Bretaña el lunes por la noche, dijo que estaba “momentáneamente paralizado” por el gran volumen de revelaciones. “La pareja ha cargado un bombardero B-52, lo ha hecho volar sobre el Palacio de Buckingham y luego ha descargado su arsenal justo encima, bomba a bomba”, añadió.

El Palacio de Buckingham se enfrentaba ahora a “dos cuestiones muy serias”: por un lado, la afirmación de Meghan de que había hecho comentarios racistas sobre el posible color de la piel de su bebé, y por otro, que no había recibido ningún apoyo mientras tenía pensamientos suicidas.

El duque y la duquesa de Sussex, como se les conoce formalmente, soltaron “suficientes bombas como para hundir una flotilla”, informó The Daily Telegraph, cuando se asentó el polvo de la emisión en Estados Unidos el domingo por la noche. “Y posiblemente, algunos podrían temer, hacer un daño similar a la monarquía británica”, añadió. La reina Isabel II fue el único miembro de la familia real que “salió indemne”, escribió el tabloide.

Sin embargo, Ship dijo que, dado que la pareja expresa tan graves preocupaciones sobre la familia, “seguramente sus severas críticas hacia ella se extienden a la propia Reina”.

El Telegraph, además, acusó a la famosa entrevistadora de tomar las respuestas de la pareja como “evangelio”, a pesar de las “evidentes contradicciones”.

El tabloide Daily Mail, que ha sido muy crítico con Meghan, citó al experto real Robert Jobson diciendo que la pareja estaba “obsesionada con sí misma”. Y calificó su entrevista de “terriblemente autoindulgente” en algunos momentos.

Como era de esperar, el Daily Mail dedicó más de 10 notas al tema y trató de encajar todas las bombas en un solo titular: “Meghan afirma que pensó en suicidarse cuando estaba embarazada de 5 meses, que Kate la hizo llorar y que la realeza se negó a convertir a Archie en príncipe porque le preocupaba la piel ‘oscura’ que tendría, mientras Harry revela que su nuevo bebé será una niña”.

El sitio web del tabloide también incluía un banner destacado que decía: “QUISE MATARME” (que no es una textual de Meghan), y presentaba un clip que se reproducía en bucle de la entrevista, que mostraba a Meghan diciendo, con subtítulos de la frase que sí dijo: “Simplemente no quería seguir viva”.

La entrevista se emitió el domingo en la CBS en horario de máxima audiencia en Estados Unidos y a la 1 de la madrugada, hora local del Reino Unido. Por ello, los periódicos impresos no incluyeron el contenido en sus ediciones del lunes, pero el Daily Mail sí publicó un número especial. “Meghan acusa al Palacio de racismo”, titularon.

El mes pasado, Meghan ganó una demanda al Mail on Sunday (la edición dominical de este diario) por violar su privacidad al publicar extractos de una carta que le escribió a su padre.

The Sun destacó la versión de Markle sobre las supuestas preocupaciones de la corona por la piel de su hijo.

Varios medios de comunicación cuestionaron esos detalles. La versión es que la familia real cambió sus reglas para negar a Archie el título de “príncipe” debido a sus rasgos.

“Esta es un área compleja - hay reglas establecidas que Archie no sería un príncipe al nacer, pero sería un príncipe cuando Carlos (el padre de Harry) se convierta en rey”, escribió The Times. Archie podría haber tomado un título, el de conde de Dumbarton, pero sus padres decidieron no hacerlo, dijo el experto en realeza Robert Hardman a la radio de la BBC.

El palacio no ha comentado nada, y no está claro si lo hará. La posición de la familia será “aceptarlo y seguir adelante”, dijo Hardman.

“Meghan Markle podría no volver nunca a Gran Bretaña tras enfadar a la Familia Real con una entrevista bomba a Oprah”, escribió el diario The Sun.

The Mirror destacó en su portada web la imagen de Meghan sollozando, con un título que también intentó abarcar las principales revelaciones de la entrevista.

El Daily Express destacó la reacción de un congresista estadounidense, Mondaire Jones (de Nueva York), quien indicó que la ex actriz estaba “derrumbando a un imperio entero” con su entrevista. Además, como segunda nota ubicó un duro editorial dirigido al príncipe: “Meghan te ha costado todo, Harry, esperemos que lo valga”.

En tanto, The Independent también destacó la frase de Meghan sobre sus pensamientos suicidas y las acusaciones de racismo contra la corona.

“Sea lo que sea lo que la familia real esperaba de esta entrevista, esto fue peor”, dijo otro periódico tradicionalmente “del establishment”, The Times. La pareja ha expuesto una “nueva narrativa”, añadió. Pero también hubo críticas a la pareja por haber concedido la entrevista.

