El día que Kate Middleton hizo llorar a Meghan Markle

Meghan Markle contó cómo fue el día que Kate Middleton la hizo llorar

Durante la explosiva entrevista con Oprah Winfrey, Meghan Markle aseguró que Kate Middleton la hizo llorar. Contrario a lo que se pensaba y había publicado la prensa británica, que era la duquesa de Sussex quien había hecho quebrarse a la duquesa de Cambridge.

Oprah le recordó a Meghan todo lo que se dijo en la prensa durante los días previos a la boda, una boda que según la propia entrevistada “nunca sintió como si fuese su día”. Incisiva, fue directo al punto más conflictivo: su relación con Kate Middleton, la esposa de William. “Se dijo que la habías hecho llorar”, la interpeló la presentadora. “Fue exactamente al revés”, se defendió Meghan. “¿Vos no hiciste llorar a Kate, ella te hizo llorar a vos?”, repreguntó la conductora. “Sí”, contestó ella.

Meghan dijo que no detalló para no “desprestigiar” a Kate, porque “se disculpó, me trajo flores y se responsabilizó por ello”, sino para dejarlo en claro, porque todos en le Palacio sabían la verdad y no la defendieron.

Cuando la prensa británica publicó la historia de que Meghan supuestamente había hecho llorar a Kate, esperó meses a que el palacio hiciera algo, porque sabía que no era cierto.

Por otra parte, Oprah habló sobre cómo la cobertura el embarazo de Kate se cubrió de manera diferente al de Meghan. La duquesa de Sussex dijo que no leyó la cobertura sobre ella.

En un caso considerado insólito, Kate fue elogiada por comer aguacate/palta. En cambio, cuando Meghan comió una tostada de aguacate/palta se lo relacionó con una historia de “devastación ambiental”.

“Fue una tostada muy cargada”, bromeó Meghan.

Durante el encuentro con Oprah, Harry comparó su situación con la de su madre, la Princesa Diana: “Estoy realmente aliviado y feliz de estar sentado aquí, hablando contigo, con mi esposa junto a mi lado. Porque no puedo ni empezar a imaginarme cómo debe haber sido para ella (Lady Di), pasar por este proceso sola. Todos esos años atrás. Porque ha sido increíblemente difícil para los dos, pero al menos nos teníamos el uno al otro”.

Millones de personas sintonizaron CBS la noche del domingo para mirar la histórica entrevista.

Meghan, de 39 años, enfrenta una investigación interna del palacio sobre denuncias de que acosó al personal de la casa real durante su estadía en Gran Bretaña.

“Llamemos a esto como es: una campaña de desprestigio calculada basada en información engañosa y dañina”, respondió un portavoz de Enrique y Meghan.

“No es una coincidencia que las acusaciones distorsionadas de hace varios años destinadas a socavar a la duquesa trasciendan a los medios británicos poco antes de que ella y el duque hablen abierta y honestamente sobre su experiencia de los últimos años”, añadió refiriéndose a la entrevista que se emitió el domingo por la noche (lunes 01H00 GMT).

