Los sorpresivos mensajes de la familia real británica que recibió Meghan Markle por su cumpleaños

Es el primer cumpleaños de Meghan Markle lejos de la corona británica desde que renunció a su obligaciones como miembro de la realeza. Ese paso implicó un radical cambio de vida, que la llevó junto a su familia a mudarse a Los Ángeles, donde viven en una mansión de US$ 18 millones, en Beverly Hills, propiedad del magnate de Hollywood Tyler Perry. Desde marzo de 2020, junto al príncipe Harry, su madre y el pequeño Archie conviven en la lujosa casa.

En el medio de la pandemia y a más de 6.800 kilómetros de distancia del Reino Unido, Meghan celebra en familia su cumpleaños número 39. En esta ocasión, como ya es tradición en la realeza y más allá de las disputas que los separan, los miembros de la corona le enviaron saludos virtuales a través de las redes sociales.

La foto que eligió la Reina Isabel II para desearle felicidades a Meghan

Primero fue la Reina Isabel II desde la cuenta de @TheRoyalFamily con un simple “happy birthday” que acompaño con una foto de ambas en un acto público en Chester. Luego, el príncipe Carlos y Camilla de Cornualles, eligieron una foto de la Meghan para felicitarla: “Feliz Cumpleaños a la Duquesa de Sussex!”, se leyó en el Instagram de la Clarence House.

Desde las redes del príncipe Carlos y Camilla

Por último, los Duques de Cambrigde, William y Kate Middleton, publicaron una foto de Meghan con un mensaje cordial: “¡Deseando un feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex! “. El posteo ya acumula casi 400 mil me gusta, y todo tipo de comentarios especulando sobre la relación familiar.

La foto y el saludo del príncipe William y Kate Middleton

Según la prensa británica, estos saludos serían una estrategia para calmar las versiones de enemistad con el hijo de Lady Di y la actriz estadounidense, luego de su renuncia a ser parte de la familia real.

Meghan Markle se planteó la idea de festejar fuera de Los Ángeles su cumpleaños, según publica el Daily Mail. ”Lo que sea que termine haciendo para su cumpleaños, Meghan dijo que será discreto. Ella aseguró que no quiere parecer descuidada e irresponsable”, detallaron fuentes al medio.

El próximo 11 de agosto saldrá a la venta el libro Finding Freedom: Harry, Meghan and Making of a Modern Royal Family, que revelaría la verdadera razón por la cuál los Duques de Sussex abandonaron la corona británica. Hace días que los medios ingleses dedican la mayoría de sus titulares a la inminente publicación de Harper Collins y The Times anticipó varios fragmentos.

Entre las grandes revelaciones, el libro contaría que Harry intento varias opciones antes de abandonar la realeza. El príncipe había hablado unas pocas veces con su abuela y su padre -y con varios asistentes de importancia- sobre la urgente necesidad de que las cosas cambiaran para él y su esposa dentro de la estructura del palacio. Se sentía al mismo tiempo usado por su popularidad, acosado por la prensa debido a la fascinación del público con esta nueva clase de pareja real y menospreciado puertas adentro de la institución por ser demasiado sensible y franco. Él y Meghan no querían alejarse de la monarquía; querían, en cambio, encontrar un lugar de felicidad dentro de esta.

En la Casa Real hay gran expectativa por la salida del ejemplar porque según se anticipó se habría filtrado información que podría perjudicar la imagen del hijo mayor de Lady Di, posible futuro rey del Reino Unido y otros miembros de la corona.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El dato clave que revela “Finding Freedom”, el explosivo libro sobre Meghan Markle, el príncipe Harry y la monarquía

Batalla de hermanos”: el libro que revelará los graves conflictos entre William y Harry y la devastadora ruptura familiar