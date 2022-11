Tres desgarradoras historias de gatos que representan una lección de vida para todos

Los tres felinos fueron rescatados por Cats of San Bernardino, dos encontraron familia, mientras que uno sigue bajo cuidado de la organización californiana. (Instagram @promey_thespacekitty/@lifewithmerc/@catsofsanbernardino)

Las historias de amor más puras en el mundo de los animales domésticos provienen principalmente de aquellos que fueron rescatados y encontraron el amor en una familia.

Organizaciones sin fines de lucro dedicadas a rescatarlos, ya sea perros o gatos, recorren un largo camino para encontrarles a la familia ideal.

Cats of San Bernardino es una de estas asociaciones dedicadas a rescatar gatos y rehabilitarlos, ante la inmensa cantidad de felinos que son abandonados y deambulan a su suerte en las calles de Estados Unidos.

La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) estima que hasta junio de 2021, tan solo en EEUU hay 76 millones de perros y gatos sin hogar, y prevé que este problema se haya agravado a raíz de la pandemia por COVID-19.

“Acogemos a muchos gatos enfermos y les brindamos la atención médica que necesitan antes de encontrarles un hogar definitivo”, describe la organización en su página web oficial.

Afortunadamente la mayoría de los felinos que ha rescatado la organización han encontrado un final feliz, tras varios meses e incluso años de sufrimiento.

Prometheus, el fan de los Dodgers

Prometheus el gato encontró a una familia de pilotos que ha logrado darle mucho cariño, su estado de salud mejoró de manera notable desde que fue adoptado por una familia de Los Ángeles en California (Facebook Cats of San Bernardino)

El gato de pelaje dorado no podía caminar, presentaba desnutrición y tenía problemas dentales cuando fue rescatado por la organización oriunda de California. Gracias a las atenciones que le otorgaron, este felino fue capaz de volver a dar pasos con normalidad, recuperarse a las pocas semanas y encontrar a una familia de pilotos.

“A pesar de mi duro comienzo en la vida, estoy lleno de personalidad, mi nuevo papá y mi nueva mamá son pilotos”, fue la primera publicación que se realizó en el perfil de Instagram del gato después de que encontrara su hogar desde hace más de un año.

Actualmente Prometheus vive con su hermana Abril, una perra labrador a la cual le comparte demasiado cariño y al igual que sus dueños, este gato presume en sus redes sociales ser un gran fan del equipo de béisbol de Los Ángeles Dodgers.

Prometheus actualmente vive con su hermana Abril, una perra labrador y sus dos dueños en Los Ángeles, California (Instagram @promey_thespacekitty)

Este amoroso felino había llegado a su nuevo hogar recién cuando fue dado de alta por la veterinaria, y aunque aún se veía afectado por los tratos de la vida, no obstante ahora luce con un pelaje brilloso, bien alimentado y una mirada llena cariño.

Mercury, el valor de la aventura

Hasta el momento ya Mercury ya ha pasa dos Días de Acción de Gracias con su nueva familia y presume de ser un gato muy querido ante 11 mil seguidores en su cuenta de Instagram (Facebook Cats of San Bernardino)

Adaptarse a un nuevo hogar representa un gran reto de socialización sobre todo para animales que han sufrido demasiado tiempo, la desconfianza hacia las personas se hace notable y poder vencer estos obstáculos resulta muy difícil en la mayoría de los casos.

“Este pobre gato sufre una infección respiratoria superior, rotura del ojo izquierdo, problemas dentales y una pata trasera cortada”, describió Cats of San Bernardino en la primera publicación que realizó sobre Mercury.

Mercury fue encontrado con una pata rota, su ojo izquierdo dañado y con sarna cuando fue rescatado en las calles de California. (Instagram @lifewithmerc)

Tras su operación, Mercury se encontró con su actual familia, con la que ya ha pasado dos Día de Acción de Gracias y a pesar de la adversidad que es vivir con un solo ojo, dos dientes y tres piernas, este bobtail americano hoy presume ante 11 mil seguidores en Instagram, ser uno de los gatos más consentidos del mundo que le gusta explorar las zonas más recónditas de su nuevo hogar.

Apollo, la resiliencia hecha gato

A lo largo de dos años, Apollo ha sido sometido a múltiples cirugías de las cuales ha avanzado de manera satisfactoria, aunque no encuentra una familia que lo cuide (Facebook Cats of San Bernardino)

Este Kurilian bobtail fue rescatado de la calle por la misma organización a principios de 2020, el felino había encontrado en una jardinera su escondite para evitar el contacto con las personas, con la cara raspada y con un terrible caso de sarna, Apollo fue resactado y tratado durante varias semanas.

“Le diagnosticaron Virus de Inmunodeficiencia Felina, anemia, Calicivirus y herpes”, especificó la organización california en una publicación realizada en Facebook.

A pesar del largo tratamiento, y de los pequeños avances que ha realizado durante el paso de los años, gracias a las donaciones de las personas es como este gato a lo largo de estos dos últimos años ha logrado sobrevivir a cada una de las cirugías que se le han realizado.

Apollo a diferencia de los anteriores gatos no cuenta con una cuenta personal, y no aparece dentro de la lista de gatos con posibilidad de adopción que se encuentra en la página oficial de Cats of San Bernardino, por lo que es muy probable que la organización se siga haciendo cargo del felino, ante los graves problemas de salud que enfrenta.

Apollo dios positivo a Virus de Inmunodeficiencia Felina, anemia, Calicivirus y herpes cuando fue rescatado por la organización en beneficiencia de los gatos (Facebook Cats of San Bernardino)

Ante el problemas de decenas de millones de animales domésticos que son abandonados a su suerte en el país nortamericano, PETA ha implementado una programa de clínicas móviles de esterilización para evitar que nazcan perros y gatos no deseados.

Los albergues en los últimos años solo cuentan con la capacidad de recibir el 10 por ciento de los animales domésticos que son abandonados en el país norteamericano, de acuerdo con PETA en su artículo publicado en su página oficial.

La organización internacional a favor de los animales considera que la esperanaza de vida de los gatos y perros callejeros es demasiado baja, ante las amenazas constantes a las que están expuestas como enfermedades que se pueden agravar o heridos no atendidas a tiempo.

