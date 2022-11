La larga y sorprendente travesía del gato que recorrió casi toda Francia para regresar a su antigua casa

El gato identificado como Cocci estuvo alejado 13 meses de su familia, después de que regresara a pie a su antigua casa ubicada en el Este de Francia (Facebook Laëtitia de Amicis)

El perder a tu mascota es uno de las experiencias que no le deseas ni al peor de tus enemigos, la incertidumbre de no saber por cuáles calles andará, si ya comió o si está siendo acechado por algunos animales callejeros son algunas ideas que te carcomen cuando tu compañero de vida no está cerca de ti.

Tal es el caso de esta familia francesa que perdió a su gato cuando se mudaron a su nuevo hogar en agosto de 2021 y tras 13 meses sin saber nada de él, se dio el sorpresivo reencuentro.

El gato de 10 años de edad e identificado como Cocci recorrió más de 600 kilómetros caminando para “regresar” a su antiguo hogar que se encontraba en la región de Mosa y a 600 kilómetros de su nueva casa en el municipio de Orne en Normandía.

De acuerdo con los dueños del felino, en entrevista para la cadena de televisión TF1 Info, se percataron que su mascota no estaba con ellos cuando comenzaron a desempacar las cosas. Ante la desesperación le preguntaron a sus nuevos vecinos si lo habían visto y les respondieron que habían llegado solos y sin ningún gato.

“Buscamos, buscamos y buscamos, alboroté a todo el vecindario. Desafortunadamente, nadie había visto al gato”, comentó su dueña Laëtitia De Amicis para la cadena francesa.

La sorpresa fue que el felino sí había viajado con ellos a Orne, pero regresó a su antigua casa al Este de Francia. Una cuenta de Facebook dedicada a buscar a los dueños de mascotas extraviadas, realizó una publicación con Cocci; de acuerdo con su dueña, el felino se veía muy distinto, pero “algo le decía a su corazón” que se trataba del amigo de cuatro patas.

Tras verlo en la red social, la familia se dirigió a Mosa para que se diera el ansiado encuentro. “Derramamos lágrimas. Hasta el auxiliar de la veterinaria se emocionó mucho. Eso nunca lo olvidaremos”, concluyó la dueña en la entrevista.

En las últimas semanas, Cocci se ha convertido en la mascota francesa del momento, en el perfil de Facebook de su dueña, Laëtitia de Amicis, ha compartido los múltiples reportajes que se han dado sobre la historia, tanto en periódicos impresos como en cadenas de televisión.

“¡Cocci tendrá una cita esta noche a las 20:00 horas en el noticiero de TF1! Y como a ella le gusta también saldrá en el periódico de France 2 a la misma hora”, escribió en una de sus últimas publicaciones.

La orientación de los gatos

Es común que algunos felinos salgan de casa por un lapso de tiempo y después regresen como si nada hubiera pasado, su curiosidad por lo que hay a su alrededor sería la principal razón para salir a la calle; incluso si está en celo, su ausencia en casa va a ser más constante puesto que está en búsqueda de conquistas.

De acuerdo con un post de la especialista en adiestramiento canino y felino, Eduarda Piamore, en el blog Experto Animal, los gatos saben el camino de regreso a casa, sobre todo porque en este tipo de salidas no son muy lejanas a su hogar.

Un estudio realizado por la Universidad de Illinois en 2011, demostró que los felinos domésticos no suelen estar a más de dos hectáreas alejados de sus casas y la mayor parte del tiempo que se encuentran en las calles están durmiendo.

La mayor parte del tiempo los gatos se la pasan dormidos, pero el rato que están despiertos siempre están alerta. (Melissa Ross/ Getty Images)

“Los gatos domésticos, en promedio, solo pasan el 3 por ciento de su tiempo corriendo o acechando sus presas”, comentaron los investigadores en el artículo publicado en la revista digital de la universidad.

Es por ello que la noticia de Cocci es tan sorprendente, puesto que llegó a identificar el camino de regreso a 600 kilómetros, es decir, cien veces más grande al radio que los gatos domésticos suelen alejarse de su hogar.

