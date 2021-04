En manada: así funciona la estructura social de los perros

En un breve repaso de sus características entenderemos mucho mejor a nuestro amigo perro que no es otra cosa que un lobo disfrazado y atenuado por la domesticación pero lobo al fin (Shutterstock)

Cuando se llega a entender cómo funciona en su organización interna, la idea de que el hombre es el único animal capaz de vivir en una estructura social perfectamente definida se vuelve un tanto pretenciosa. En un breve repaso de sus características entenderemos mucho mejor a nuestro amigo perro que no es otra cosa que un lobo disfrazado y atenuado por la domesticación pero lobo al fin.

La manada de lobos tiene un nivel muy estricto de jerarquía y sus leyes tienen que ser cumplidas por todos sus miembros. El cumplimiento de las reglas y el sostenimiento de jerarquías claras son premisas ineludibles para los lobos y por lo tanto para los perros. La jerarquía es estricta y es un claro mecanismo de supervivencia del conjunto.

Esta estructura social promueve la unidad y el orden social reduciendo los conflictos y las agresiones entre sus miembros. Lo que los mantiene unidos es un fuerte vínculo físico y emocional. La manada es esencial para darle significado a la existencia de los animales.

Este acto de colaboración perfecto, con la preservación como objetivo, la complejidad de sus relaciones sociales y el uso del lenguaje corporal para transmitir las reglas de la manada son todos factores que nos hacen detenernos y reflexionar acerca de la magnitud de la inteligencia y la profundidad de las emociones de los animales.

Los lobos son animales sociales por naturaleza y mantienen su organización a través de la comunicación permanente usando sonidos y el lenguaje corporal (Shutterstock)

Los lobos son animales sociales por naturaleza y mantienen su organización a través de la comunicación permanente usando sonidos y el lenguaje corporal.

Una manada de lobos (al igual que la una de perros en estado asilvestrado o una manada de “puertas adentro”) se compone usualmente de: una pareja alfa o dominante; una pareja beta, que además de ocupar el segundo lugar en cuanto a importancia, serán con toda probabilidad los sustitutos de la pareja alfa; los individuos de mediano rango; y los individuos de más bajo rango, también llamados omega.

Cada lobo acepta su posición individual en la manada, del mismo modo que lo hacen los miembros de una familia. La pareja alfa dirige todo el grupo, mientras que una pareja beta está al mando de los lobos de mediano rango. La pareja alfa tiene importantes privilegios: es la primera en comer y la única en procrear.

En la jerarquía de la manada existen otros dos roles también son definidos: beta y omega. El resto de los integrantes de la manada, menos dominantes, tendrán una actitud sumisa hacia el animal alfa: lamer el hocico del líder, encoger sus cuerpos y colocar sus cabezas, colas y oídos más bajos que los miembros superiores.

Los betas actúan como segundo comandante y pueden destronar a los machos alfas o a los futuros alfas si persisten en retar al macho alfa reinante. Los demás adultos se encargan de dirigir a los demás miembros de la manada de los rangos medianos e inferiores.

El término macho omega es un opuesto de alfa usado para referirse al escalafón más bajo de la jerarquía social. Un omega es el subordinado del resto de la comunidad. Muchas veces son los últimos en comer.

Cada lobo acepta su posición individual en la manada, del mismo modo que lo hacen los miembros de una familia (Shutterstock)

Si imaginamos toda esta organización pero aplicada al perro como animal de compañía a su vez inserto en el seno de nuestra familia veremos que si pudiera hablar nos diría que está feliz en esta rara manada donde los alfa, por nosotros, consiguen comida, agua, cobijo y lecho pero ladran raro y camina en dos patas.

Mientras no alcancen la edad de su madurez sexual, los cachorros permanecen fuera de este complejo sistema jerárquico. A las hembras les toca el papel de subalternas con respecto a los machos de la misma jerarquía.

Todo lo que dijimos del lobo se puede y se debe aplicar a nuestro contacto y relación cotidiana con nuestro perro. Establezcamos claras jerarquías en nuestra manada familiar. Que quede claro en el lenguaje perro quién es el líder y quién no. Esto no se logra con autoritarismo si no con mensajes claros y firmes con respecto a la comida, el lecho, los ritmos y las reglas de convivencia.

Identifique qué tipo de perro tiene en su casa

Los beta (la mayoría de los perros) aceptarán claramente el dominio y la jerarquía y hasta la disfrutan (Shutterstock)

¿Es un alfa? ¿Un beta? ¿O tal vez un omega? Los alfa intentarán mandar. Los beta (la mayoría de los perros) aceptarán claramente el dominio y la jerarquía y hasta la disfrutan. Los omega son sumisos pero ladradores (deben avisar los peligros y amenazas de la manada) y puede ocurrir que muerdan los talones de algún a visita inhabitual de nuestra casa (en la cacería acechan ladrando y garronean a la presa).

Recordemos que la lucha por la supervivencia en los perros se lleva a cabo en pos de: alimento, agua, pareja, individuo favorito, lugar de descanso y juguete.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

SEGUIR LEYENDO: