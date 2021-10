Mariano Macri se defendió de Pandora Papers y atacó a su hermano: “Nunca acepté ser cómplice de las maniobras de Mauricio”

Mariano Macri, hermano del ex presidente Mauricio Macri

Los Pandora Papers reavivaron la interna dentro de la familia Macri. Tres días después de que Infobae hiciera público que Mariano Macri abrió una sociedad offshore que no fue declarada ante la AFIP, el implicado hizo pública su defensa a través de un hilo de Twitter en el que cargó contra la familia y la hizo responsable de haber empeorado su situación económica.

Mariano Macri insistió a lo largo de su exposición en la red social en que no cometió ninguna irregularidad al conformar TNB Investments (Belice) en enero de 2016, días después de que su hermano mayor asumiera como Presidente de la Nación. “Ser titular de una sociedad en otro país no implica por sí mismo cometer una irregularidad”, aclaró.

Pero ese sólo era el comienzo de una larga argumentación que usaría no sólo para aclarar su inocencia, sino también para atacar a su familia. “En alguna de las tantas etapas de las prolongadas desavenencias con algunos de mis hermanos (finales del año 2015, principios del año 2016), hubo un entendimiento para que los accionistas recibiéramos dinero de la sociedad familiar. Con el objetivo de emprender una actividad comercial por mi cuenta en la Argentina o en el exterior, necesitaba una estructura societaria propia. Una vez más esa expectativa se frustró por un nuevo incumplimiento de mis hermanos y del management que conducen la empresa familiar”, afirmó.

Los mensajes de Mariano Macri

“Es así que la sociedad TNB Investments nunca llegó a tener actividad, ni fue titular de activo o cuenta bancaria de ningún tipo, ni tampoco se integró su capital. No le di utilidad alguna”, agregó el hermano menor de los Macri. Los documentos que aparece en Pandora Papers, una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelan que la sociedad se constituyó formalmente con un capital accionario de USD 100.000.

Ante la consulta de Infobae, desde el entorno de Mariano Macri explicaron que la sociedad no fue declarada por dos motivos: porque la sociedad había sido disuelta a menos de un año de haberse creado y, además, porque no había tenido actividad alguna. Los documentos de Pandora Papers muestran que, efectivamente, la offshore no tuvo movimientos de dinero pero, sin embargo, permaneció abierta al menos dos años.

“ Nada tenía que declarar ante ningún organismo, ya que como dije, se trató de una sociedad sin actividad, movimiento ni aporte de capital alguno, sin activos ni cuentas”, se defendió Mariano Macri, que todavía está siendo investigado por la Justicia por posible evasión impositiva derivada de Panama Papers.

“Lamentablemente debo seguir luchando por lo que me corresponde porque mi hermano mayor [Mauricio Macri] mantiene su postura de creer que toda la familia debe estar encolumnada en sus proyectos políticos y personales. Su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente de la mía. Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio, llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo”, concluyó.

La revelación de Pandora Papers

El certificado de accionista de TNB Investments

Casi al mismo tiempo en que su hermano desembarcaba en la Casa Rosada, Mariano Macri abrió TNB Investments Limited en Belice, una jurisdicción considerada de poca transparencia financiera y baja tributación. Buscó emprender un negocio propio -al margen de los del grupo familiar- que luego se frustró, según explicaron en su entorno. La información aparece en Pandora Papers, una filtración de casi 12 millones de documentos de ICIJ de la que participa Infobae junto con La Nación y elDiarioAR.

TNB Investments Limited se constituyó el 7 de enero de 2016 con 50.000 acciones de USD 1 cada una, a nombre de Mariano Macri, y otras 50.000 a nombre de su pareja, María Ximena Fernández Rey. Actualmente figura en los registros como “inactiva”. Según un vocero del hermano del ex presidente consultado por Infobae, la sociedad “no estuvo operativa” porque el “negocio nunca se concretó” por falta de capital. “Se cerró en menos de un año y no fue reportada (ante la AFIP) porque no tuvo actividad”, aseguró.

Cerca de Mariano Macri negaron que haya inyectado ese monto - USD 100.000 - de dinero inicial en la sociedad. Por entonces, Mariano ya mantenía disputas patrimoniales con Mauricio y Gianfranco, expuestas por el periodista Santiago O’Donnell para el libro “El Hermano”. Esas diferencias con la familia lo enfrentaron a sus dos hermanos mayores, tanto en las decisiones de las compañías de la familia, como en la Justicia.

Los registros no reflejan que TNB Investments Ltd, ni Mariano Macri o su pareja, hayan tenido operatoria o manejado cuentas bancarias. Desde el entorno del hermano del ex presidente insistieron en que “no recordaba” haber abierto una cuenta a nombre de la firma, y que al no manejar activos, no fue declarada ante la AFIP.

Si bien señalaron que duró “menos de un año”, la offshore estuvo abierta hasta, al menos, hasta julio de 2018, de acuerdo a los archivos de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), el estudio que la registró en Belice, consultados por Infobae. Alcogal es un bufete panameño que brinda servicios a personas de alto patrimonio, y que resultó el favorito de los argentinos que aparecen en Pandora Papers, para operar offshore.

Este medio consultó a un experto tributarista sobre si un argentino debe declarar ante la AFIP una empresa en el exterior, aún sin haberla usado. “Si no tuvo ganancias ni recibió dividendos, el contribuyente no tiene que declararla en Ganancias. Sí debe declarar el porcentaje que le corresponde del patrimonio neto de la sociedad. Si fuera cero, entonces no haría falta declararlo, aunque es muy difícil que sea cero”. Y agregó: “Debería declarar, al menos, lo que le costó adquirir esa sociedad, que pueden ser solo USD 5.000 o 10.000″. En cuanto a una posible evasión, el impuesto que no se paga - sostuvo -es mínimo, o sea es irrelevante para la AFIP, pero “en términos de prolijidad, sí debería figurar. Excepto que no se quiera exponer la tenencia de esa sociedad”.

¿Para qué abrió la offshore?

Mariano Macri dividió las acciones de la offshore con su pareja

Quien ofició de vocero de Mariano Macri explicó a Infobae que fue una iniciativa propia para hacer un monedero electrónico que, como primer paso, necesitaba contar con un capital familiar. Pero -sostuvo- Mariano finalmente no consiguió los fondos necesarios para la inversión, por la negativa de sus hermanos a venderle su parte en el emporio familiar que supo construir Franco Macri. “La sociedad nunca tuvo uso, y por eso fue disuelta”, sostuvo quien actuó de interlocutor del menor de los Macri ante Infobae.

Una fuente que intervino en la operatoria offshore dio más precisiones a Infobae. Explicó que el objetivo de TNB Investments Limited era abrir una cuenta bancaria para recibir USD 2,6 millones, divididos en un pago inicial de USS 350.000 y 30 cuotas de USD 75.000, en concepto de retiro de dividendos del Grupo SOCMA, correspondientes a Mariano Macri como accionista, para desarrollar un negocio personal.

En el 2008, Franco Macri se retiró del holding familiar y le legó las acciones a sus 5 hijos. Mariano recibió el 20% de la tenencia accionaria de Socma y el Grupo Macri.

Para gestionar la apertura de TNB INvestments Ltd, Mariano Macri -según explicó su vocero - contó con la intermediación de un conocido, cuyo nombre pidió mantener en reserva. Como “director” de la firma figura una sociedad de Alcogal llamada Corporate Manager Limited, también constituida en Belice. Es usual que el estudio proveedor del servicio offshore “preste” una firma que actúa como “director” en muchas compañías.

Sus allegados precisaron a Infobae que Mariano Macri “está enfrentado hace muchos años con sus hermanos, especialmente, desde la acusación judicial de 2013 en adelante” y que “la actitud de ellos hacia él, siempre fue muy beligerante, negándole cualquier acceso a dinero del Grupo familiar”. La cadena de tuits que hizo pública hace minutos confirma que este enfrentamiento ha quedado, por ahora, sin resolver.

