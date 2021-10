Mariano Macri abrió una offshore en Belice días después de que su hermano asumiera como presidente

Mariano Macri, el hermano menor del ex presidente, aparece en Pandora papers con una offshore que tuvo en Belice (Imagen: Gentileza Diario Perfil)

Mariano Macri, hermano menor del ex presidente, completó en 2016 una tendencia familiar. Franco Macri, líder del Grupo Socma, fue el primero que acudió a paraísos fiscales para hacer negocios, incluso inscribió a sus hijos como parte de distintas offshore, como ocurrió con Mauricio Macri. El otro hermano, Gianfranco, siguió los pasos de su padre y registró sociedades en Panamá y Luxemburgo. Pandora Papers revela ahora que Mariano Macri completó ese álbum familiar y también buscó hacer negocios en jurisdicciones opacas.

Casi al mismo tiempo en que su hermano desembarcaba en la Casa Rosada, Mariano Macri abrió TNB Investments Limited, en Belice, una jurisdicción considerada de poca transparencia financiera y baja tributación . Buscó emprender un negocio propio -al margen de los del grupo familiar- que luego se frustró, según explicaron en su entorno. La información aparece en Pandora Papers, una filtración de casi 12 millones de documentos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de la que participa Infobae junto con La Nación y elDiarioAR.

TNB Investments Limited se constituyó el 7 de enero de 2016 con 50.000 acciones de USD 1 cada una, a nombre de Mariano Macri, y otras 50.000 a nombre de su pareja, María Ximena Fernández Rey. Actualmente figura en los registros como “inactiva”. Según un vocero del hermano del ex presidente consultado por Infobae, la sociedad “no estuvo operativa” porque el “negocio nunca se concretó” por falta de capital. “Se cerró en menos de un año y no fue reportada (ante la AFIP) porque no tuvo actividad”, aseguró.





Uno de los documentos de TNB Investments Ltd, donde figuran Mariano Macri y su pareja como accionistas

Cerca de Mariano Macri negaron que haya inyectado ese monto - USD 100.000 - de dinero inicial en la sociedad. Por entonces, Mariano ya mantenía disputas patrimoniales con Mauricio y Gianfranco, expuestas por el periodista Santiago O’Donnell para el libro “El Hermano”. Esas diferencias con la familia lo enfrentaron a sus dos hermanos mayores, tanto en las decisiones de las compañías de la familia, como en la Justicia.

Los registros no reflejan que TNB Investments Ltd, ni Mariano Macri o su pareja, hayan tenido operatoria o manejado cuentas bancarias. Desde el entorno del hermano del ex presidente insistieron en que “no recordaba” haber abierto una cuenta a nombre de la firma, y que al no manejar activos, no fue declarada ante la AFIP.

Si bien señalaron que duró “menos de un año”, la offshore estuvo abierta hasta, al menos, hasta julio de 2018 , de acuerdo a los archivos de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), el estudio que la registró en Belice, consultados por Infobae. Alcogal es un bufete panameño que brinda servicios a personas de alto patrimonio, y que resultó el favorito de los argentinos que aparecen en Pandora Papers, para operar offshore.

Este medio consultó a un experto tributarista sobre si un argentino debe declarar ante la AFIP una empresa en el exterior, aún sin haberla usado. “Si no tuvo ganancias ni recibió dividendos, el contribuyente no tiene que declararla en Ganancias. Sí debe declarar el porcentaje que le corresponde del patrimonio neto de la sociedad. Si fuera cero, entonces no haría falta declararlo, aunque es muy difícil que sea cero”. Y agregó: “Debería declarar, al menos, lo que le costó adquirir esa sociedad, que pueden ser solo USD 5.000 o 10.000″. En cuanto a una posible evasión, el impuesto que no se paga - sostuvo -es mínimo, o sea es irrelevante para la AFIP, pero “en términos de prolijidad, sí debería figurar. Excepto que no se quiera exponer la tenencia de esa sociedad ”.

El estatuto de incorporación de la sociedad abierta por Marinao Macri en 2016, que luego quedó "inactiva"

¿Para qué abrió la offshore?

Quien ofició de vocero de Mariano Macri explicó a Infobae que fue una iniciativa propia para hacer un monedero electrónico que, como primer paso, necesitaba contar con un capital familiar. Pero -sostuvo- Mariano finalmente no consiguió los fondos necesarios para la inversión, por la negativa de sus hermanos a venderle su parte en el emporio familiar que supo construir Franco Macri. “La sociedad nunca tuvo uso, y por eso fue disuelta”, sostuvo quien actuó de interlocutor del menor de los Macri ante Infobae.

Una fuente que intervino en la operatoria offshore detalló a Infobae dio más precisiones. Explicó que el objetivo de TNB Investments Limited era abrir una cuenta bancaria para recibir USD 2,6 millones , divididos en un pago inicial de USS 350.000 y 30 cuotas de USD 75.000, en concepto de retiro de dividendos del Grupo SOCMA, correspondientes a Mariano Macri como accionista, para desarrollar un negocio personal.

En el 2008, Franco Macri se retiró del holding familiar y le legó las acciones a sus 5 hijos. Mariano recibió el 20% de la tenencia accionaria de Socma y el Grupo Macri.

Para gestionar la apertura de TNB INvestments Ltd, Mariano Macri -según explicó su vocero - contó con la intermediación de un conocido, cuyo nombre pidió mantener en reserva. Como “director” de la firma figura una sociedad de Alcogal llamada Corporate Manager Limited, también constituida en Belice. Es usual que el estudio proveedor del servicio offshore “preste” una firma que actúa como “director” en muchas compañías.

El certificado de incorporación de TNB Investments Ltd, la sociedad que abrió Mariano Macri

El hermano del ex presidente y su pareja ya habían constituido, diez meses antes, en marzo de 2015, en Argentina, la empresa Eco Urban Concept SRL para importar - principalmente de China- y vender en el país máquinas computarizadas destinadas al cobro de estacionamiento vehicular. Según explicaron cerca de Macri, ese negocio tampoco habría avanzado por el mismo motivo: la falta de capital para hacer la inversión.

Sus allegados precisaron a Infobae que Mariano macri “está enfrentado hace muchos años con sus hermanos, especialmente, desde la acusación judicial de 2013 en adelante” y que “la actitud de ellos hacia él, siempre fue muy beligerante, negándole cualquier acceso a dinero del Grupo familiar”.

Alerta como PEP

El apellido familiar, con una alta exposición pública, fue inicialmente un escollo para abrir la offshore que Mariano Macri logró superar. Desde los primeros contactos con Alcogal, el 22 de diciembre de 2015, los oficiales de este bufete analizaron durante dos semanas sus antecedentes y los de su pareja, en un procedimiento denominado “conozca su cliente” para reducir el riesgo ante el posible lavado de activos de origen ilícito.

“No hay información negativa o relevante para el señor Mariano Macri”, asentaron en los registros el 7 de enero, luego de que la base “World Check” confirmara que - para ese momento - “la fecha del pasaporte del señor Mariano Macri corresponde a un sujeto del mismo nombre, hermano del actual presidente Macri en Argentina”.

Copia del pasaporte de Mariano Macri que figura en los mails internos del estudio Alcogal.

Alertados por el parentesco con un jefe de Estado, Alcogal aclaró que “de aceptarlo como cliente, por ser de muy alto riesgo, habría que solicitarle el DD (por el procedimiento de due diligence en inglés o “debida diligencia”) como persona natural”. Sin embargo, finalmente eso no ocurrió. En cambio, redujeron las prevenciones. “Sólo pongan las alertas como PEP (por Persona Políticamente Expuesta) para estar pendientes. No hay que solicitarle debida diligencia”, resolvieron en sus comunicaciones internas.

El antecedente de Panama Papers

Tres meses después de que TNB Investments fuera registrada en Belice, la familia Macri se vio sacudida por la divulgación de la investigación de Panama Papers. A partir de allí, salieron a la luz algunos datos de la operatoria offshore del Grupo Socma. Entre otros, los vinculados a la sociedad BF Corporation, registrada en Panamá en septiembre de 2009, y en la que aparecían los hermanos Gianfranco y Mariano y Gianfranco, con 50% cada uno.

Cuando los Panama Papers comenzaron a difundirse, en abril de 2016, el estudio Mossack Fonseca - sumido en una gigantesca crisis por el impacto mundial de las revelaciones - empezó a reclamar precisiones sobre los dueños de BF Corporation, como hizo con varios clientes. Para fines de ese año, Gianfranco buscó resolver los problemas causados por los Panama Papers: declaró que era suyo el 100% del dinero controlado por BF Corporation. Así, exteriorizó unos USD 4 millones en el blanqueo de capitales que impulsó el gobierno de su hermano a fines de 2016 , que habilitó el ingreso de familiares de funcionarios.

Sin embargo, esos movimientos societarios no redujeron las diferencias entre los hijos de Franco Macri. Según relató Mariano Macri en el libro “El Hermano”, su familia quería montar fundaciones en Luxemburgo para controlar desde allí a Socma y no tener que responder por sus deudas. Por ese motivo, el menor de los Macri denunció a Gianfranco y a los hijos del expresidente ante la Justicia. Los acusó de haberse quedado con dinero que le correspondía a él por la herencia de su padre y dijo que lo hicieron a través de una trama de sociedades offshore. La denuncia continúa en trámite.

El fideicomiso de la madre

Entre los documentos que integran Pandora Papers también aparece la sociedad Reata Pacific Ltd, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Si bien en el único documento donde está mencionada - entre una lista de empresas offshore- no figura el apellido Macri, la semana pasada trascendió que fue incluida en un informe que la AFIP le envió al juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien lleva un expediente que se desprendió de los Panama Papers, contra Gianfranco y Mariano Macri por presunta evasión fiscal a través de BF Corporation. Tras el cambio de gestión, la AFIP pidió ser querellante en este expediente, y fue aceptada.

Gianfranco Macri incluyó en el blanqueo un fideicomiso de su madre, en el que figuraba como benficiario

La Justicia argentina investiga si esa sociedad cuenta con dos cuentas bancarias en el Credit Suisse y el Pershing LLC, con unos USD 25 millones . Reata está controlada por Quiñel Trust, un fideicomiso creado en el Principado de Liechtenstein en noviembre de 2000, que figura a nombre de Alicia Blanco Villegas . Sus hijos Mariano, Mauricio y Gianfranco Macri aparecen como segundos beneficiarios por el 70% de los fondos cuando fallezca, repartiéndose el 30% restante entre sus nietos.

“En el 2000 organizó la forma de transmitir su patrimonio cuando ya no estuviera. Por eso colocó dinero en un fideicomiso y designó a los beneficiarios. Desde entonces hasta ahora la situación no se modificó. Los fondos siguen perteneciendo al fideicomiso. El contenido actual lo constituyen los fondos originarios y sus rentas, es decir que desde el año 2000 a la fecha nunca ingresaron nuevos fondos”, explicó un allegado a la familia.

El informe de la AFIP - al que accedió Infobae - señala que Gianfranco Macri habría exteriorizado y declarado como propias las cuentas bancarias controladas por Quiñel Trust durante el blanqueo de capitales que impulsó la gestión de su hermano en 2016, ya que su madre estaba impedida de hacerlo por su parentesco, según lo dispuesto por esa amnistía fiscal.

Para los abogados del organismo recaudador, esas cuentas solo podrían haber sido blanqueadas por Blanco Villegas. En cambio, cerca de Gianfranco replicaron que “el mismo régimen permitía el sinceramiento de fideicomisos por cualquier partícipe (constituyente, fundador, beneficiario, fideicomisario) y aplicando el beneficio de eximición de responsabilidad fiscal a todos los partícipes de la estructura”. E insistieron en que “lo actuado es regular, se ajusta letra por letra al texto legal de la Ley 27.260″.

El documento interno del estudio OMC Group, en los Pandora Papers, donde figura Reata Pacífica Ltd

Reata Pacific Ltd aparece con una mención escueta en Pandora Papers: su nombre figura en una larga lista de sociedades manejadas, esta vez no por Alcogal, sino por otro estudio, OMC Group. Además de la jurisdicción donde fue creada, el número identificatorio de la empresa y el número del cliente (por el intermediario), no surgen otros datos adicionales en la filtración sobre esta empresa.

A diferencia de TNB Investments Ltd, quien actuó de vocero Mariano Macri, aseguró que el menor de los Macri “desconocía por completo de qué se trataba”, y que su madre “nunca le contó ni le mostró nada” de ese fideicomiso o esa sociedad. Y deslizó que podría haber sido “mal aconsejada por Mauricio”.

La otra offshore que blanqueó Gianfranco

En la presentación que hizo la AFIP, también se hace mención a otra sociedad que incluyó en el blanqueo Gianfranco Macri y que aparece en los miles de documentos revisados por el equipo argentino de ICIJ. Se trata de Wanama Capital Inc, que - según el informe del organismo fiscal - fue de su padre Franco, y “tiene el 100% de las acciones de JRI Company de Antillas Holandesas”.

En Pandora Papers figura como registrada en Panamá el 20 de noviembre de 2009 por la filial uruguaya del estudio panameño Mossack Fonseca. Como intermediario actuó el estudio Konrad y Asociados, de Montevideo. Wanama está listada en un planilla donde hay más de 300.000 empresas en distintas jurisdicciones offshore. En la filtración no hay más documentos que reflejen su actividad o detallen si manejó activos.

En el entorno de Gianfranco Macri aseguraron que la otra firma que incluyó en el blanqueo, la había recibido de su padre con anterioridad

Desde el entorno de Gianfranco explicaron que es una sociedad que Franco Macri “le había transferido años antes del sinceramiento” y que fue “incluida en el sinceramiento al que se acogió en 2016, tal como la ley lo autorizaba” . Y agregaron que “como titular de la sociedad estaba habilitado a declararla”. Ante la consulta de Infobae sobre el objeto de la sociedad, respondieron que Gianfranco “se dedica a la actividad del desarrollo inmobiliario, entre otras actividades”.

El vocero de Mariano Macri, en tanto, le dijo a este medio que, pese a que la empresa perteneció a su padre, el menor de los hermanos “no tiene datos ni documentación de esas sociedades, ni sabe si están activas”.

El equipo argentino de Pandora Papers está formado por Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz, por Infobae; Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom, por La Nación; y Emilia Delfino por elDiarioAR.

