Pandora Papers: Cambiaso y otros apellidos ilustres del polo usaron paraísos fiscales para hacer negocios con caballos

Adolfo Cambiaso, Facundo Pieres, Eduardo Heguy y Miguel Novillo Astrada, algunos de los polistas argentinos que aparecen en Pandora Papers

Los negocios vinculados al polo, un deporte que Argentina lidera a nivel mundial, motivó la creación de decenas de sociedades en paraísos fiscales por parte de los protagonistas más reconocidos del ambiente. Apellidos como Cambiaso, Heguy, Pieres y Novillo Astrada aparecen con compañías offshore que fueron registradas para hacer negocios en el extranjero como la venta de caballos y que, en algunos casos, habrían sido declaradas ante las autoridades argentinas después de pasar por el blanqueo.

La venta de caballos de polo al exterior está desde hace un lustro bajo investigación judicial . La AFIP denunció por evasión y contrabando en 2015 a sociedades exportadoras que se dedican a vender estos animales, muy requeridos en el mundo. La hipótesis de los investigadores es que los caballos se declaran por un valor menor en operaciones con sociedades extranjeras que ejercerían de intermediarias para, luego, cobrar su verdadero precio a millonarios europeos o jeques árabes, los principales compradores en el mercado internacional.

Los caballos de polo de los equipos argentinos son valorados a nivel global. Adolfo Cambiaso, el mejor polista del mundo, potenció esa industria con una decisión: después de que su macho preferido sufriera una fractura en la final Abierto de Argentino de Polo de 2006 (y tuvo que ser sacrificado), el polista decidió clonar a sus mejores exponentes para mejorar su efectividad en el campo, según confesó al diario El País.

Pero esa decisión, además, también alimentó el negocio de la venta de caballos de polo. La Dolfina SA, empresa homónima de su club, vendió en 2010 un clon de la yegua “La Cuartetera”, otro de los caballos preferidos de Cambiaso, a un precio récord de USD 800.000. Este es apenas un ejemplo de los números que maneja esta industria, cuyas ventas pueden superar los cientos de miles de dólares.

Cambiaso y su mujer, la modelo María Vázquez, aparecen como beneficiarios finales de dos sociedades registradas en paraísos fiscales que, años después, fueron ingresadas en el blanqueo de capitales . La información se desprende de Pandora Papers, la filtración que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de la que participaron Infobae, La Nación y elDiarioAR.

Una de ellas es Lissa Business, registrada en Belice, que recibió un crédito de La Dolfina SA por USD 2,2 millones.

Adolfo Cambiaso, el mejor polista del mundo, junto a su mujer, la modelo María Vázquez

La offshore fue creada en enero de 2014, pero pasó desapercibida para el estudio Alemán, Cordero & Galindo (Alcogal) hasta mediados de 2016. Los ejecutivos del bufete panameño, especializado en armar sociedades en paraísos fiscales, encendieron sus alarmas cuando detectaron que Cambiaso había sido mencionado en noticias periodísticas luego de una denuncia de AFIP. “Está siendo investigado por evasión fiscal y contrabando de caballos”, alertaron para, luego, remarcar que era una persona políticamente expuesta (PEP), es decir, un caso sensible que si usaba una sociedad extranjera como instrumento para una maniobra sospechosa, podía herir la reputación de Alcogal.

Cambiaso, junto a decenas de polistas están bajo la lupa de la justicia por la venta de caballos de polo, pero nunca fueron formalmente imputados hasta ahora, indicaron fuentes judiciales a Infobae. La acusación, que impulsa como querellante la AFIP en los tribunales, está formalmente dirigida por ahora a las empresas exportadoras de caballos. Pero en los tribunales federales de Retiro revisan listados con los dueños de cada uno de los caballos de polo que se vendieron al exterior en los últimos años, según pudo saber el equipo argentino de ICIJ ante la consulta para Pandora Papers. La gran mayoría de las exportaciones que revisan los investigadores se hicieron por apenas USD 5.000, una cifra que en la Justicia -consideran- está por muy debajo del valor real que embolsan los compradores de esos animales de primer nivel.

Más allá de las alertas que encendió la denuncia de AFIP, Lissa Business siguió activa en Belice con el aval del estudio Alcogal. La sociedad finalmente se liquidó en septiembre de 2017. Durante el proceso de cierre, el bufete mencionó que el único activo de la offshore era un crédito que había entregado Cambiaso a La Dolfina SA por USD 2,2 millones. “Es un préstamo corporativo que financió una inversión de La Dolfina SA. La sociedad fue disuelta en 2017, luego de que cumpliera con su cometido comercial, que era la adquisición de un activo fijo”, explicaron desde la empresa ante la consulta de Infobae.

Cambiaso y María Vázquez también fueron beneficiarios finales de Estone Holding SA, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas que estuvo activa, al menos, desde agosto de 2014. “Es una compañía cuya actividad es administrar inversiones financieras radicadas en Estados Unidos”, aclararon desde La Dolfina SA. Y agregaron que, como ocurrió con Lissa Business, esta otra offshore también ingresó al sinceramiento fiscal en Argentina en diciembre de 2016 y, meses después, fue dada de baja.

“Como es de público conocimiento, Cambiaso tiene una parte relevante de su actividad profesional en el exterior y, por lo tanto, de sus ingresos, lo que implica mantener relaciones comerciales con agentes fuera de Argentina”, explicaron desde La Dolfina. Y aclararon que todas estas sociedades están en regla, aunque ante el requerimiento periodístico del equipo argentino de ICIJ, prefirieron no mostrar las declaraciones juradas del polista. Por último, Cambiaso también aparece en Glory International Advisors, que también fue desactivada para la misma fecha.

Un red offshore

Gonzalo Pieres, uno de los polistas más destacados de los 90′, y sus hijos Gonzalo, Facundo y Nicolás Pieres, todos con 10 de handicap, aparecen como beneficiarios finales de una docena de sociedades en paraísos fiscales que, en algunos casos, están vinculadas con Ellerstina, el equipo de polo familiar.

Las sociedades de los Pieres que aparecen en Pandora Papers son Montbrook Overseas, Anatev Enterprises, Montjar International Ltd, Colcat Investments Ltd, Carmall Finance SA, Pirane Company, Niblue Company, Tesial Ltd, Milstead Corp, Joyton International, Caval Ltd y Ambro Ltd.

Milstead Corp, una de las offshore de los Pieres que aparece en Pandora Papers

La mayoría de las offshore fueron creadas entre 2005 y 2017 en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá y, en varios casos, están asociadas a cuentas en el Merryl Lynch de Estados Unidos, y en el Inteligo Bank. Aunque de los documentos analizados por el equipo argentino de Pandora Papers no surge cuántos fondos manejaron, algunas sí tienen más información. Un ejemplo es Montbrook Overseas, una offshore creada en julio de 2007 en Panamá.

El beneficiario final de la sociedad era Gonzalo Pieres (padre) y Ellerstina Polo Club aparece como “cliente”, según los archivos internos del estudio Alcogal. Montbrook Overseas abrió una cuenta bancaria en el Inteligo Bank cuyos saldos eran de USD 6.984.349 en julio de 2016. Entre los documentos filtrados figura, además, una carta que indica que Ellerstina Polo Club se compromete a posibles indemnizaciones de las personas que participan en esta sociedad, ante posibles daños ocasionados por demandas judiciales.

Gonzalo Pieres (h) y su padre, ambos destacados polistas a nivel mundial

¿Para qué se armó esta red de sociedades offshore? ¿Están declaradas ante la AFIP?, preguntó el equipo argentino de ICIJ a la familia Pieres, que nunca respondió las consultas.

El clan Heguy

La investigación judicial sobre la exportación de caballos de polo también le trajo problemas a Eduardo “El Ruso” Heguy, tetracampeón del Abierto Argentino de Polo, en sus inversiones. Este referente del deporte en los 80′ se presentó ante el estudio panameño OMC, especializado en armar sociedades offshore, como exjugador, empresario agropecuario y criador de caballos de polo dedicado a la venta de estos animales.

"El Ruso" Heguy, tetracampeón del Abierto Argentino de Polo, aparece en Pandora Papers

Esas fueron las explicaciones que ofreció antes de crear Undera International Limited en agosto de 2018 en las Islas Vírgenes Británicas. La offshore manejó USD 1,5 millones, según él mismo declaró. Heguy detalló que esos fondos, cuyo origen eran sus negocios en Argentina, serían invertidos en activos financieros a través de una cuenta bancaria en el Morgan Stanley de Estados Unidos.

El estudio OMC encendió las alarmas días después de que Heguy completara ese formulario como beneficiario final de la sociedad. El 10 de agosto de 2018, un cruce de correos electrónicos entre los empleados del bufete bajo el título “Mega-urgente” reportó que habían encontrado algunas “adversidades” sobre la familia Heguy y su actividad como polistas profesionales. La oficial de compliance pidió chequear si Eduardo Heguy está siendo investigado por contrabando de caballos de polo. Por último, solicitó que el cliente enviara una declaración de origen de los fondos y referencias bancarias.

“Hablamos con el cliente sobre los links enviados (artículos de prensa sobre la denuncia de la AFIP) y nos confirmó que los mismos son sobre Ignacio Heguy, su hermano. Eduardo no estuvo vinculado y tampoco lo nombran los periodistas”, explicó la oficial del estudio que estuvo en contacto con el empresario argentino. “Eduardo es jugador de polo profesional, entrenador de polo, criador y vendedor de caballos de polo. También es productor agropecuario. Todo lo cual constituye el origen de sus fondos”, detalló. El estudio OMC, entonces, dio luz verde para que avance con la constitución de la sociedad.

Otra familia notable del polo argentino, los Novillo Astrada, también aparecen en Pandora Papers. Miguel Novillo Astrada, integrante del equipo La Aguada, figura como beneficiario final de las sociedades Summer Solstice y Temperance Way Corp, ambas creadas en las Islas Vírgenes Británicas entre septiembre y diciembre de 2018.

El polista y su mujer tocaron las puertas del estudio Trident Trust, especializado en estructuras offshore, para registrar estas sociedades. Temperance Way Corp fue creada para “actividad profesional de polo”, así como “cría y entrenamiento de caballos de polo”, indicó en el formulario completado ante este bufete panameño. Novillo Astrada se presentó como polista profesional, residente fiscal argentino, y detalló que la offshore guardará dinero, caballos y equipamiento por un valor estimado de 200.000 dólares. El origen de los fondos: salario y ahorros personales.

“Todos mis negocios están debidamente declarados en Argentina. No tengo idea de ninguna investigación de la justicia por contrabando de caballos, nunca estuve imputado. Sé que hace varios años hubo un problema con las exportadoras de caballos, pero yo no tuve absolutamente nada que ver”, explicó Novillo Astrada. Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, sin embargo, prefirió no mostrar su declaración jurada.

