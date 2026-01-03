Caracas: disrupción del mando, niebla de guerra y el factor Trump

Soldados custodian los alrededores del palacio presidencial de Miraflores tras las explosiones en Caracas. El silencio del aparato comunicacional chavista en las horas siguientes sugiere una disrupción en la cadena de mando. (AP Photo/Cristian Hernandez)

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 marcó un quiebre definitivo en la inercia política venezolana. Lo que comenzó como una serie de reportes sobre incidentes coordinados en puntos estratégicos de Caracas, rápidamente se transformó en un desafío a la comprensión de los mecanismos de poder en la región. La normalidad de la capital se vio interrumpida por una secuencia de eventos que sugerían una planificación meticulosa, pero fue el anuncio de Donald Trump sobre una “extracción” de Nicolás Maduro lo que terminó por reconfigurar el tablero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que las fuerzas estadounidenses capturaron al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en un ataque a gran escala, según una publicación en su cuenta de redes sociales el 3 de enero de 2026. (@realDonaldTrump/Handout via REUTERS)

Más allá de la agitación inicial, lo que enfrentamos es un escenario donde la narrativa oficial y los hechos tácticos compiten por definir la realidad. En estas primeras horas, la incertidumbre no proviene solo de los eventos en sí, sino de la velocidad con la que el panorama político ha sido forzado hacia un desenlace que pocos anticipaban de esta manera. Entender lo que ocurrió requiere separar el ruido del análisis operativo y observar cómo el silencio del mando central puede ser tan revelador como los eventos mismos.

La lógica táctica: supresión y precisión

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

Desde una perspectiva militar, la secuencia de eventos en Caracas sigue un patrón doctrinario claro: para habilitar cualquier operación en tierra —especialmente una de extracción de objetivos de alto valor (HVT)— es imperativo obtener la superioridad aérea local. Los reportes de detonaciones sincronizadas sugieren una fase inicial de supresión de defensas aéreas (SEAD/DEAD) y el ataque a nodos críticos de Mando y Control (C2).

En este contexto, la identificación por parte de analistas y observadores de aeronaves MH-47G Chinook es un dato fundamental. La presencia de este modelo no es casual: el MH-47G es la variante de operaciones especiales por excelencia, utilizada casi exclusivamente por unidades de élite como el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (SOAR) de EEUU. Su empleo confirma que no se trató de una incursión convencional, sino de una misión de alta complejidad técnica, diseñada para inserciones profundas en territorio hostil, reabastecimiento en vuelo y extracciones en entornos urbanos densos.

Sale el sol en Caracas tras el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro. El amanecer marca el inicio de la fase de auditoría: las próximas 72 horas definirán si estamos ante un cambio de régimen consolidado o una fragmentación interna. (REUTERS/Gaby Oraa)

Si se confirma el uso de estos activos, la prioridad habría sido neutralizar la respuesta del sistema de defensa aeroespacial integral para generar “ventanas” de inserción seguras. Lo relevante no es solo el vector, sino lo que su uso implica: la capacidad de degradar la infraestructura de defensa venezolana en los primeros minutos del ataque para permitir que fuerzas de operaciones especiales operaran quirúrgicamente en el corazón del poder.

El vacío comunicacional como dato de inteligencia

El discurso de Padrino López tras el operativo de EEUU

En el análisis de crisis, el silencio es un dato tan valioso como el ruido. La ausencia de una respuesta coordinada por parte del aparato comunicacional del chavismo tras el anuncio de Donald Trump es un indicador de disrupción en la cadena de mando. Cuando un sistema verticalista pierde la capacidad de reacción inmediata, la hipótesis de una parálisis por daño físico o aislamiento de sus cuadros directivos cobra peso.

Podemos considerar tres escenarios para este silencio:

1. Degradación del C2: Pérdida real de comunicaciones y coordinación central.

2. Fragmentación interna: Actores clave esperando a identificar el centro de gravedad del poder antes de comprometerse.

3. Repliegue táctico: Un intento de verificar lealtades internas ante la sospecha de una filtración.

El factor de la cooperación interna

El dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el día de su juramentación para un tercer mandato en Caracas, el 10 de enero de 2025. Menos de un año después, Trump anunciaría su "extracción". (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Una operación de extracción exitosa en un entorno urbano densamente defendido como Caracas es extremadamente compleja sin el componente de inteligencia humana (HUMINT) o la complicidad de elementos internos. La viabilidad de “sacar” a una figura del nivel de Maduro depende de la ruptura de los anillos de seguridad concéntricos. Si los reportes de enfrentamientos dentro de unidades militares son precisos, estaríamos ante la confirmación de fracturas en la cohesión de las FANB, un elemento que los planificadores de la operación habrían explotado sistemáticamente.

Conclusión: el amanecer como auditoría

Un vehículo circula por una autopista vacía en Caracas tras el anuncio de Trump sobre la captura de Maduro. La ausencia de tráfico refleja la parálisis que siguió a los eventos de la madrugada del 3 de enero. (REUTERS/Gaby Oraa)

A medida que la luz del día permite una evaluación más clara de los movimientos en el terreno, entramos en la fase de auditoría de la realidad. Las operaciones de esta magnitud no buscan solo un impacto físico, sino un colapso psicológico del adversario. La gran incógnita ahora no es solo la veracidad de la captura, sino la capacidad de supervivencia de una estructura de poder que ha sido golpeada en sus centros de mando y control.

La ventana de las próximas 72 horas definirá si estamos ante un cambio de régimen consolidado o ante el inicio de una fase de fragmentación interna. En cualquier caso, el precedente sentado esta madrugada altera las reglas del juego diplomático y militar en el hemisferio. La prudencia analítica sigue siendo la mejor herramienta: en este momento, lo que se escribe primero rara vez es la historia completa, pero sí es lo que determina el curso de las decisiones que se tomarán a continuación.