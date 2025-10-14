Opinión

El discreto lenguaje de los Premios Nobel

Las decisiones del comité Nobel de este año vinculan la lucha por los derechos civiles, los desafíos tecnológicos y el compromiso ambiental como temas urgentes para el debate y la acción global

Beatrice Rangel

Por Beatrice Rangel

María Corina Machado
María Corina Machado

El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la indestructible luchadora por la libertad de Venezuela, obliga a la reflexión en nuestro rincón del mundo.

Porque, como todos los Premios Nobel —incluidos los científicos—, lleva un mensaje a nuestra región que es de insoslayable examen.

En el caso del Nobel de la Paz, la Comisión Nobel está subrayando un fenómeno de singular significación para el futuro económico y político de América Latina: la madurez de la sociedad civil. Porque la gesta heroica de la Sra. Machado sería imposible sin dos ingredientes. El primero, el convencimiento de la sociedad civil de que unida bajo un solo liderazgo es posible derrotar a una tiranía siniestra y criminal. El segundo ingrediente es el convencimiento de la Sra. Machado de que la vía hacia la democracia es pacífica, democrática y no violenta. Ambos ingredientes siembran las bases de una democracia estable cuando finalmente desaparezca la dictadura que ha confiscado la soberanía al pueblo de Venezuela.

En el caso del Premio Nobel de Economía, la Academia de Ciencias de Suecia ha reconocido a quienes han trabajado en la comprensión del impacto de la innovación sobre las estructuras económicas y sociales del mundo. En palabras de dos de los premiados, los profesores Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt: “La innovación representa algo nuevo y, por lo tanto, es creativa. Sin embargo, también es destructiva porque elimina procesos de producción; hace obsoletos conocimientos y destrezas y elimina puestos de trabajo de las clases medias”. Coloca así la Academia de Ciencias el drama de nuestra era en sus justas dimensiones. La innovación nos está llevando a disfrutar de niveles de confort nunca imaginados pero también está causando daño a un sector de la sociedad que es necesario atender. Se trata de una advertencia a los formuladores de políticas públicas: ignorar el daño que ocasiona la innovación puede tener repercusiones adversas para la democracia.

El Premio de Química, por su parte, fue otorgado a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi “por el desarrollo de estructuras metal-orgánicas” que sirven el propósito de mejorar los procesos de almacenamiento de gas, captura de carbono, catálisis y purificación de agua. En síntesis, por crear agentes protectores del medio ambiente a largo plazo.

El Premio Nobel de Física fue otorgado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por el descubrimiento del túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de energía en un circuito eléctrico. Ambos elementos son esenciales para el desarrollo de la computación cuántica, cuya capacidad para resolver complejos problemas es realmente infinita.

Tomados en conjunto, los reconocimientos de mayor prestigio internacional nos dicen que no hay democracia sin sociedad civil fuerte y que toda sociedad civil madura produce de su seno el líder (en el caso de Venezuela, la lideresa) ideal para llevarla por los caminos de la libertad. Que los gobernantes sabios crean políticas públicas para aprovechar los efectos positivos de la innovación y corregir los que provocan pobreza y desapego democrático. Y también —vía los reconocimientos científicos— nos dicen las academias que ya estamos en la era de las redes semánticas y que, por ello, los humanos debemos imprimir a nuestras obras y conducta los elementos solidaridad con otros seres humanos y comprensión del medio ambiente para absorber el progreso y evitar los conflictos.

La reconstrucción del contrato social en Venezuela (parte 2)

Hay que copiar a Jefferson, como en 1958, para que vuelva a reinar en el país una democracia estable y dotada de las herramientas para el alcance del bienestar colectivo

La reconstrucción del contrato social

La existencia del hambre es una decisión política

Es necesario reformar los mecanismos globales de gobernanza. Debemos fortalecer el multilateralismo, crear flujos de inversión que promuevan el desarrollo sostenible

La existencia del hambre es

Esperanza electoral en Bolivia a 22 años del golpe de Estado que derrocó la democracia

El candidato electo el 19 de octubre tiene dos opciones: ser el gobernante número 4 del sistema dictatorial conocido como “estado plurinacional” o ser el presidente de la República de Bolivia y encarar el difícil camino de restitución de los elementos esenciales de la democracia en el país

Esperanza electoral en Bolivia a

Crimen organizado y democracia en Latinoamérica: el caso de Chile

El país sufre señales muy evidentes de penetración del crimen organizado transnacional en áreas muy diversas

Crimen organizado y democracia en

¿Venezuela está a punto de implosionar?

Las restricciones financieras y comerciales impuestas por la administración Trump han aislado al gobierno venezolano

¿Venezuela está a punto de implosionar?
Petro negó haber citado a

Petro negó haber citado a senadores de la Comisión Séptima a la Casa de Nariño y lanzó pullas a Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro: “Me incumplieron”

Línea 1 del Metro CDMX: qué es el muro verde, proyecto ecológico que instalaron en la estación Juanacatlán

Exsenador del Partido Liberal fue condenado a diez años de prisión tras pactar votos con paramilitares

Gobierno pidió información sobre la posesión de Carlos Camargo, previo a la votación de la reforma pensional en la Corte Constitucional

Usher cumple 47 años: así es su rutina para la salud y el bienestar integral

El CICR traslada los cuerpos

El CICR traslada los cuerpos de cuatro rehenes a las autoridades israelíes y los de 45 palestinos a Gaza

Crónica del España - Bulgaria: 4-0

La España de De la Fuente iguala la fiabilidad de la España campeona del mundo

Caso Madeleine McCann: una prueba de ADN confirmó que una mujer polaca no es la niña que desapareció en 2007

Purga en Rusia: confiscaron bienes por más de USD 112 millones a Victor Momotov, ex juez del Tribunal Supremo

Daniel Stern, actor de ‘Mi

Daniel Stern, actor de ‘Mi pobre angelito’, se recupera tras haber sido hospitalizado de emergencia

Kevin Federline reveló un inquietante comportamiento de Britney Spears hacia sus hijos en su nuevo libro

Keith Urban habló de la vida “solitaria y miserable” en su gira musical, previo a su divorcio de Nicole Kidman

La historia de cómo “Titanic” estuvo al borde del desastre antes de convertirse en éxito mundial

La millonaria fortuna que Diane Keaton dejó como herencia tras su muerte