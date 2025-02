Un manifestante con una remera roja durante una marcha en reclamo de la liberación de la familia Bibas: el padre Yarden, la madre Shiri y sus dos niños de pelo colorado, Ariel y Kfir (REUTERS/Ricardo Moraes)

Hoy es un día para ponerse colorado.

De enojo, de tristeza, de vergüenza ajena.

Hoy es un día bisagra, como lo fue el 7 de Octubre.

Esos días que definen relaciones. Donde hay gente que decidís que ya no querés a tu lado porque demuestran no solo no quererte ni mínimamente respetarte por lo que sos, sino que estarían dispuestas a que te pase lo peor.

También pueden decidir que no quieren escucharte más, que los aburrís, que sos un obsesivo. A ellos, puente de plata.

El 7 de Octubre de 2023 trasmitieron ellos, los de Hamás, con orgullo como se llevaban a una horrorizada Shiri Bibas con sus dos chicos abrazados. Ariel tenía 4 años y su hermanito Kfir, 9 meses.

Los vinieron a buscar a su país al que invadieron; los sacaron a la fuerza de su casa y vimos como entraban a un túnel oscuro del que nunca salieron.

No recibieron aviso del ataque para que la población civil pueda ponerse a resguardo. De haber sucedido, nadie se los hubiese impedido porque Israel no utiliza a sus niños como escudos humanos.

Vivían en un Kibutz, un emprendimiento colectivo que ideológicamente pretendía la paz con los vecinos. Esos vecinos son los que se los llevaron. Bajo el Kibutz, y específicamente, bajo la casa que vivían no había arsenales.

Nunca estuvieron en la línea de fuego de sus propias fuerzas. Nadie desde Israel disparó un cohete a Gaza que pudo haberlos hecho desaparecer.

Y desde ya, si no hubiese existido el ataque del 7 de Octubre, tanto ellos como las víctimas civiles del otro lado de la frontera estarían vivas.

Se los llevaron vivos, los devolvieron en un cajón.

Militantes palestinos se encuentran cerca de ataúdes durante la entrega de los rehenes fallecidos Oded Lifschitz, Shiri Bibas y sus dos hijos Kfir y Ariel Bibas, secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023, a la Cruz Roja, como parte de un acuerdo de alto el fuego y de intercambio de rehenes por prisioneros entre Hamas e Israel, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 20 de febrero de 2025. REUTERS/Ramadan Abed

Estamos, como dije colorados.

Pero las Naciones Unidas, en especial, su deplorable Secretario General Guterres no se ponen colorados hoy.

Menos aún la infame funcionaria pro Hamas Francesca Albanese.

No se pone colorada UNICEF, que jamás pidió por estos dos niños.

Ni siquiera se pone roja la Cruz Roja, que vió trasmitido como se los llevaron, no se ocupó por su estado y hoy sirven solo de coche fúnebre.

Líderes latinoamericanos y mundiales que hablan de niños asesinados, hoy no hablan, como no hablaron el 7 de Octubre. Y se llenan la boca y las redes llamándose a si mismo como “defensores de la vida”.

Y sobre todo, aquellos que nos llaman asesinos de niños. A estos fueron a buscarlos vivos y armaron un show mediático con los ataúdes y música festiva para devolverlos. Gozan del culto a la muerte.

En este día colorado, quiero incluir también el recuerdo para Oded LIfshitz, el bisabuelo que militaba por la paz con el vecino, cuyos extremistas hoy lo entregan muerto junto con su sueño.