Los BRICS están duplicando su membresía: ¿es el bloque un nuevo rival para el G7?

En su cumbre del jueves en Johannesburgo, el grupo BRICS de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica anunció que su membresía se está duplicando con creces. Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita han sido invitados a unirse al grupo en enero. Un rival formidable para el Grupo de los Siete (G7). Las potencias democráticas podrían remodelar la geoeconomía y la geopolítica en una variedad de temas, desde la guerra de Rusia en Ucrania hasta el estatus del dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial. Los expertos del Consejo Atlántico comparten sus puntos de vista a continuación:

Con seis nuevos miembros, los BRICS se inclinan hacia China

En la Cumbre de los BRICS, el grupo acaba de admitir a seis nuevos miembros: Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Fuertemente respaldada por China y Rusia, la inclusión de Irán ha fortalecido el eje antiestadounidense en los BRICS, probablemente haciéndolo más antagonista y más desafiante para Estados Unidos y Occidente al tratarlo como una organización que contiene dos miembros sancionados internacionalmente.

Esta decisión refleja la influencia de China junto con Rusia en el grupo y podría no ser muy cómoda para miembros moderados como India y Brasil.

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos agregarían un importante peso económico al grupo, que ahora incluye a varios miembros importantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, así como a Rusia, dándole relevancia en la geopolítica del mercado global del petróleo.

Arabia Saudita y Argentina, ambos miembros del Grupo de los Veinte (G20), podrían permitir que los BRICS ayuden a coordinar las opiniones de la mayoría de los miembros del G20 de mercados emergentes. En este sentido, el grupo podría servir como contraparte informal al G7, que coordina las posiciones de los países desarrollados antes de las reuniones del G20.

Sin embargo, con un fuerte eje China-Rusia-Irán, el grupo podría terminar presionando por posiciones antioccidentales, haciendo que los compromisos en el G20 sean más difíciles de alcanzar.

El hecho de que Arabia Saudita, Irán y los Emiratos Árabes Unidos sean miembros habría sido impensable hasta hace poco y muestra otra faceta de la reconciliación diplomática entre los tres países, con la intermediación de China.

Los BRICS también acordaron en la cumbre acelerar el uso de sus monedas locales para liquidar transacciones comerciales y de inversión entre ellos, al continuar reduciendo su dependencia del sistema de pago y financiero global basado en el dólar estadounidense.

Dadas estas conclusiones, es comprensible que el líder chino Xi Jinping diga que “esta es una ocasión histórica... que aporta nuevo rigor al bloque”.

-Hung Tran es un colaborador principal en el Centro GeoEconómico del Consejo Atlántico-

Los nuevos miembros de BRICS en Medio Oriente destacan los cambios en los vientos geopolíticos

La decisión de las naciones BRICS de invitar a cuatro países de Medio Oriente a unirse a sus filas —Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Irán— destaca los cambios en los vientos geopolíticos tanto como refleja una oportunidad para una integración económica más estrecha con esos estados.

Para Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, la inclusión en el grupo es potencialmente simbiótica, ya que ambos buscan involucrarse y profundizar la cooperación con países no occidentales y diversificar sus alianzas económicas como un resguardo adicional contra Estados Unidos.

Riad y Abu Dabi probablemente verían una decisión de unirse como un avance en su objetivo de ser vistos no solo como líderes regionales importantes, sino también globales.

Para los estados BRICS, la inclusión de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos traería nuevas oportunidades de inversión y comercio, ya que el primero busca diversificar rápidamente y expandir su economía en una variedad de nuevas industrias no relacionadas con los combustibles fósiles, y el segundo es hogar del principal centro financiero de la región en Dubái.

Egipto, que actualmente enfrenta una crisis financiera y económica masiva, no parecería ser un candidato principal para la inclusión en papel, pero Moscú y Beijing probablemente vean a El Cairo como algo similar a tomar una oportunidad —mejorando las relaciones ahora con la esperanza de poder aprovechar estratégicamente los activos egipcios en las próximas décadas

La ubicación estratégica clave de El Cairo, el control del Canal de Suez y los campos de gas recién descubiertos probablemente sean vistos por el grupo BRICS como potencialmente lucrativos, tanto económicamente como políticamente, en las próximas décadas.

La decisión de incluir a Irán fue casi con certeza impulsada por Rusia y China, ya que las enormes reservas de gas y petróleo del país probablemente fueron un punto de venta para Beijing al convencer a Brasilia, Pretoria y Nueva Delhi de aceptar la invitación, sabiendo que aumentará aún más las tensiones con Washington.

La inclusión en los BRICS no transformará la economía de Irán de la noche a la mañana. Irán ve las relaciones con China como una línea de vida económica, dada la mala situación, que continúa sufriendo una serie de sanciones estadounidenses.

Pero con el tiempo, agrupaciones como los BRICS tienen el potencial de socavar el poder de Washington cuando se trata de castigar o aislar a países que persiguen políticas que contradicen los intereses de EEUU, especialmente si buscan sistemas y métodos alternativos para el comercio y el pago sobre los cuales Washington carece del mismo apalancamiento que tiene hoy sobre SWIFT, por ejemplo.

En la opinión de los estados BRICS, incluyendo a los miembros recién invitados, reducir el apalancamiento económico y financiero global de EEUU crearía un campo de juego más equilibrado, mientras que países como Irán lo verían como una forma de reducir aún más el impacto de las sanciones.

Para Washington, debería ser una advertencia: la necesidad de fortalecer y renovar las relaciones con los aliados nunca ha sido más importante. El mundo emergente podría ser multipolar, pero algunos polos estarán más cerca que otros.

-Jonathan Panikoff es el director de la Iniciativa de Seguridad en Medio Oriente Scowcroft en el Programa del Consejo Atlántico-

Los BRICS tienen grandes ambiciones, pero también enfrentan nuevos desafíos

Serán once ahora. Se agregarán seis nuevos países, incluyendo dos países africanos, Egipto y Etiopía, a los cinco miembros de los BRICS el 1 de enero de 2024. Fue una prioridad de esta decimoquinta Cumbre de los BRICS en Johannesburgo. “Los BRICS están comenzando un nuevo capítulo”, dijo el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, quien fue el anfitrión de la cumbre.

El actual grupo de cinco miembros de los BRICS representa un cuarto de la riqueza mundial y agrupa al 42 por ciento de la población mundial. Pero ahora, los BRICS enfrentarán nuevos desafíos. Primero, este grupo es muy diverso, con crecimiento desigual e intereses rivales. La importancia de China, que representa el 70 por ciento del producto bruto interno del grupo, es un problema para India. Algunos de los países BRICS, incluyendo Sudáfrica, quieren salvar sus relaciones comerciales con Estados Unidos y no quieren ser arrastrados a la estrategia de la Guerra Fría perseguida por Rusia. Mientras tanto, Putin decidió no unirse a la cumbre en persona, muy probablemente debido a una orden de arresto internacional por presuntos crímenes de guerra cometidos en su brutal invasión de Ucrania. Y con la nueva membresía de regímenes autoritarios como Irán, surge la pregunta: ¿Realmente necesitan los africanos los problemas del Medio Oriente traídos a este grupo? Si quieren hacer negocios con Israel, ¿qué dirá Irán?

Más allá de este problema de membresía, el grupo BRICS debe ser tomado en serio. La asistencia de alto nivel, desde Xi hasta Modi, revela muchas de las grandes ambiciones del bloque para construir un multilateralismo alternativo, comenzando por desafiar al dólar y fortalecer el Nuevo Banco de Desarrollo sin condicionalidad. Washington está monitoreando la situación de cerca: en la apertura de la cumbre, la administración Biden anunció su disposición a fortalecer las capacidades de financiamiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en ocasión de la próxima cumbre del G20 en India el 9 y 10 de septiembre.

El Asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, explicó el martes: “Nuestras propuestas del FMI y el Banco Mundial generarán casi USD 50 mil millones en préstamos para países de ingresos medios y bajos solo de Estados Unidos. Y porque nuestra expectativa es que nuestros aliados y socios también contribuirán, vemos que estas propuestas finalmente aprovecharán más de USD 200 mil millones”. La emergencia probablemente requerirá mucho más.

-Rama Yade es directora senior del Centro de África del Consejo Atlántico y miembro senior del Centro de Europa-

La visión de Beijing para el bloque está impulsando la expansión de los BRICS

Con la adición de seis nuevos miembros y una declaración de líderes de noventa y cuatro párrafos repleta de cobertura de temas prioritarios para los países emergentes y en desarrollo, el agrupamiento de los BRICS está tratando de consolidar su posición como plataforma y defensor del Sur Global. Esto se alinea particularmente con la visión de Beijing para el agrupamiento, y los seis nuevos miembros —Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos— probablemente también acomoden las preferencias chinas.

La representación de la región económica de peso de Sudeste Asiático está notablemente ausente, lo que podría reflejar los lazos tensos de Beijing en la región. Indonesia habría sido una elección lógica, habiendo asistido al evento “Amigos de los BRICS” en junio. En cambio, cuatro de los seis nuevos miembros provienen de Medio Oriente, una región en la que Beijing ha expandido constantemente sus lazos económicos, militares y políticos en los últimos años.

Irónicamente, el grupo BRICS expandido hará más difícil operacionalizar su misión de avanzar en los intereses del Sur Global.

Los BRICS siempre han sido un grupo más pesado en simbolismo que en sustancia. Incluso sus resultados tangibles, como el Nuevo Banco de Desarrollo, cuidadosamente negociado y coordinado, no han cambiado notablemente el panorama de la gobernanza global de la manera que el grupo esperaba.

Agregar más voces divergentes a los BRICS solo aumentará el desafío de llegar a un acuerdo en áreas clave en las que el grupo espera avanzar, como reducir el uso de monedas locales en el comercio y expandir sus lazos bancarios correspondientes.

No obstante, el grupo está ganando claramente tracción en todo el Sur Global, con más de cuarenta países interesados en unirse a los BRICS, según el presidente de este año, Sudáfrica, y con los líderes de los BRICS dejando abierta la posibilidad de una mayor expansión en su declaración conjunta.

Quizás simplemente ofrecer a los países en desarrollo la oportunidad de tener un asiento en la mesa, independientemente de si ese asiento viene con beneficios tangibles, será suficiente para que el grupo continúe atrayendo y obteniendo apoyo del Sur Global.

-Colleen Cottle es la directora adjunta del Global China Hub del Consejo Atlántico y anteriormente pasó más de una docena de años en la Agencia Central de Inteligencia desempeñándose en una variedad de roles que cubren Asia Oriental y del Sur-

En el terreno en Johannesburgo, la ausencia de Putin fue notoria

El miércoles, los delegados en la Cumbre de los BRICS —la primera que se celebra en persona desde el brote de la pandemia de COVID-19— aquí en Johannesburgo miraban arriba y abajo. Con un orgulloso Primer Ministro indio Narendra Modi presente, aplaudieron el aterrizaje de la sonda espacial Chandrayaan-3 en la luna. Y horas después, se conoció la noticia del accidente de un jet privado en Rusia que, según se dijo, llevaba al jefe del Grupo Wagner, Yevgeniy Progozhin, y a su adjunto.

Mientras la ausencia del presidente ruso Vladimir Putin resaltaba como un pulgar adolorido, sin dejarse superar por la fiesta lunar de India y Xi colmando al país anfitrión, Sudáfrica, con dinero, logró robar el ciclo de noticias neutralizando a un oponente principal justo cuando los líderes se sentaban a cenar ayer. Uno se pregunta si alguno de ellos tenía catadores de comida presentes.

Aparte de los fuegos artificiales, la cumbre logró generar titulares el jueves con una expansión que duplicaría la membresía del grupo. Arabia Saudita y los EAU serán apreciados por su peso financiero y capacidad para inyectar efectivo en el Nuevo Banco de Desarrollo, la facilidad de préstamo del bloque.

La expansión también promueve los esfuerzos de los líderes sauditas para convertirse en un peso pesado global y lavar su imagen después del espantoso asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi.

La admisión de Argentina, Egipto y Etiopía brinda más representación a Sudamérica y África. La membresía de Irán ayuda a pulir la imagen de los BRICS como un club inclusivo, uno que permite la entrada de países sin importar cuán atroz sea su historial de derechos humanos. Se esperaba que Indonesia se uniera, pero se dice que pidió más tiempo para prepararse.

A largo plazo, los líderes de los BRICS se han comprometido a resolver el comercio intraafricano. El comercio entre los países africanos representa solo el 14.4 por ciento de las exportaciones africanas, y hay un impulso para aumentar eso facilitando el comercio entre países en sus propias monedas respectivas. Por ejemplo, si Kenia quiere comerciar con Djibouti, ¿por qué tiene que involucrarse una tercera moneda como el dólar estadounidense? Si los BRICS pueden resolver eso en un continente que utiliza más de cuarenta monedas diferentes, será un logro importante.

Finalmente, con el G7, G20 y la Cooperación Económica Asia-Pacífico degenerando en ring de boxeo para la diplomacia de berrinche, donde los comunicados finales se diluyen o no se emiten en absoluto, quizás valga la pena darle a los BRICS una oportunidad para reinventar la cooperación multilateral. Esta reinvención no puede llegar lo suficientemente pronto, especialmente para los países más pobres que más necesitan ayuda.

-Michael Bociurkiw es miembro senior no residente en el Centro de Eurasia del Consejo Atlántico.

La cumbre puede haber alejado más a EEUU y Brasil

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha estado caminando por una delgada línea en su política exterior. La Cumbre de los BRICS podría haber alejado aún más a Brasilia y Washington.

El enfoque de política exterior de Lula es coherente con las prioridades de sus dos mandatos anteriores. Estas incluyen la necesidad de un orden global más democrático en el cual países como Brasil, India y Sudáfrica tengan igualdad de condiciones. Pero las dinámicas geopolíticas actuales han cambiado significativamente.

Lula y el Ministro de Finanzas Fernando Haddad defendieron públicamente el papel de los BRICS no como un contrapunto a los Estados Unidos o la hegemonía del G7, sino como un contribuyente a un orden global más diplomático e inclusivo. Sin embargo, dadas las sensibilidades geopolíticas actuales, ¿hasta qué punto las alianzas, por indirectas que sean, con países como Rusia e Irán no están dañando aún más la credibilidad de Brasil en el extranjero?

La expansión de los BRICS para incluir países como Irán es un desafío. A principios de este año, Brasil permitió que los buques de guerra iraníes atracaran en su costa, lo que causó incomodidad en Washington. Y eso se ve agravado por la posición de Brasil con respecto a la guerra de Rusia en Ucrania, vista como no lo suficientemente fuerte para Washington, y su relación amistosa con respecto a China.

Las posiciones de Lula son coherentes con los principios de no alineación y no intervencionismo a largo plazo del mandatario suramericano. Brasil fue el único país de los BRICS en condenar la invasión de Rusia a Ucrania en las Naciones Unidas el año pasado; China es el principal socio comercial de Brasil y la ex presidenta Dilma Rousseff es la nueva presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Por otro lado, Brasil busca fortalecer los lazos en comercio, inversión, clima y otras prioridades mutuas con los Estados Unidos, que Lula visitó en su primer mes en el cargo. Brasil también ha estado buscando fortalecer los lazos con Europa, con continuas negociaciones del acuerdo comercial Mercosur-UE.

A medida que Brasil presiona por un Consejo de Seguridad de la ONU reformado, la posible próxima reunión de Lula con el presidente de los EEUU, Joe Biden, en Nueva York se vuelve aún más significativa. ¿Qué hay en la agenda de Washington?

-Valentina Sader es directora adjunta en el Centro Adrienne Arsht de América Latina del Consejo Atlántico, donde lidera el trabajo del Centro en Brasil, igualdad de género y diversidad, y administra el Consejo Asesor del Centro-

Para que los BRICS sean efectivos a largo plazo, India y China deben resolver sus disputas

En la preparación para la Cumbre de los BRICS, los líderes indios habían expresado continuamente sus intenciones para la plataforma, incluyendo temas como la respuesta a la pandemia de COVID-19, la crisis de la cadena de suministro y energía, el impacto de la invasión de Ucrania, y la incapacidad de las plataformas multilaterales lideradas por Occidente para gestionar las crisis globales.

Para países como India, los BRICS representan un bloque importante que refleja el 40 por ciento de la población mundial y 27,7 billones de dólares de la economía global. Sin embargo, con la concentración del poder económico en las instituciones lideradas por Occidente desde la Segunda Guerra Mundial, India y otros miembros del Sur Global se sintieron en gran medida pasados por alto.

Los líderes indios creen que la Cumbre de los BRICS podría ser la plataforma que pueda aportar una perspectiva nueva y más equitativa a la cooperación global y la resolución de problemas. Así, India posicionaría la Cumbre de los BRICS de 2023 para elevar la voz de facto del Sur Global.

El momento de la Cumbre de los BRICS no podría haber sido mejor para Modi. Ubicado entre su visita de estado a los Estados Unidos y la presidencia de India en el G20, Modi ha utilizado el escenario global para declarar y reforzar a India como la “voz del Sur Global” y el nuevo motor de crecimiento del mundo.

Antes de este año, en términos generales, los BRICS eran un grupo solo de nombre. Había cierta coincidencia en los titulares entre los países, pero divergían en diferentes grados en sus intereses estratégicos y económicos a largo plazo.

La expansión de los BRICS de cinco a once países puede resultar en que India y el grupo ganen influencia (al menos ópticamente), ya que el bloque expandido incluye una mayor concentración de países productores de energía, así como una posible colaboración en el desplazamiento de las transacciones comerciales del dólar.

Los miembros intentarán utilizar la expansión para presionar por cambios en las Naciones Unidas y otras instituciones globales. Sin embargo, para que los BRICS sean efectivos a largo plazo, India y China deberán resolver sus desafíos fronterizos y colaborar en cuestiones globales difíciles, así como en la implementación de capital para las economías en desarrollo.

Si India realmente asume el papel de la “voz del Sur Global”, gestionar estos intereses dispares con una sola voz puede resultar ser una tarea mayor de lo que esperaba.

-Kapil Sharma es el director senior y miembro senior en el Centro de Asia del Sur del Consejo Atlántico-

La expansión es una espada de doble filo para las ambiciones de los BRICS

La expansión alterará la estructura de la institución BRICS de dos maneras principales. Primero, podría cambiar la estructura de las negociaciones internamente. Los nuevos miembros varían enormemente en tamaño económico, contexto macroeconómico y sus vínculos con economías no BRICS.

Los BRICS toman decisiones por consenso, y lograr el consenso entre once países con economías, geografías e intereses diversos es mucho más difícil que lograrlo entre cinco.

Los miembros pueden estar de acuerdo en principios, como aumentar el comercio en monedas no dólares. Pero la adición de nuevos miembros ralentizará significativamente algunas de sus aspiraciones más ambiciosas una vez que comiencen a negociar los detalles de esos proyectos, por ejemplo, el de una moneda compartida. Para asegurar la utilidad y coherencia de la institución a largo plazo, los BRICS pueden optar por quedarse con los frutos más fáciles de alcanzar.

En segundo lugar, la adición de nuevos miembros podría alejar a la institución de sus orígenes geoeconómicos de cinco países con trayectorias de crecimiento similares hacia una organización más cargada geopolíticamente compuesta por diferentes tipos de economías.

Rusia y China lideraron los llamados a una expansión acelerada, y los intentos de posicionar a los BRICS como un contrapeso al G7 harán que países como India y Brasil, que ya están manteniendo un equilibrio delicado con Occidente, se sientan incómodos.

La adición de seis nuevos miembros completos hará que los BRICS sean la principal convocatoria para los mercados emergentes, al menos a corto plazo, cuando las desventajas de la escala aún no sean evidentes. Más de veinte países ya habían solicitado formalmente unirse a los BRICS antes de la cumbre de este año, y es probable que más estén interesados por temor a quedarse fuera.

-Mrugank Bhusari es director asistente en el Centro GeoEconómico del Consejo Atlántico-

