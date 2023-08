La sorpresiva ausencia de Xi Jinping en un evento clave de los BRICS que el régimen chino buscó ocultar

Xi Jinping durante la sesión plenaria de la cumbre de los BRICS este miércoles. (GIANLUIGI GUERCIA/Pool via REUTERS)

El presidente chino Xi Jinping se ausentó inesperadamente este martes de un foro empresarial del grupo económico BRICS en Sudáfrica, enviando en su lugar a un ministro de su gobierno a leer un discurso en el que aludió a las tensiones entre Estados Unidos y China.

Xi, que llegó a Johannesburgo el lunes para asistir a la cumbre anual del grupo BRICS de las principales economías emergentes, tenía previsto pronunciar un discurso en su foro empresarial junto a los líderes de Brasil, Rusia, India y Sudáfrica.

Sin embargo, el líder chino no acudió a la cita, siendo el único mandatario de los BRICS que no asistió. Incluso Vladimir Putin, que no pudo participar en persona a la cumbre debido a una orden de detención internacional en su contra por los crímenes de guerra en Ucrania, pronunció sus discursos de forma virtual.

Ni los diplomáticos ni los medios estatales chinos dieron explicaciones por la ausencia de Xi. Por el contrario, intentaron ocultarla o minimizarla, algo que alimentó las especulaciones.

Un informe de la agencia estatal de noticias Xinhua no mencionó la ausencia de Xi, ni el hecho de que su discurso fuera pronunciado por Wang Wentao, el ministro de Comercio.

Wang Wentao leyó el discurso de Xi durante el foto económico (REUTERS/James Oatway)

Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, tuiteó horas después del evento que “Xi pronunció un discurso en la ceremonia de clausura del Foro Empresarial BRICS 2023″, junto con una foto que mostraba la abarrotada sala de conferencias.

Wang Wenbin, otro portavoz del Ministerio, eludió este miércoles en rueda de prensa una pregunta sobre la ausencia de Xi en el foro. En su lugar, Wang leyó un resumen del discurso preparado por Xi, ampliamente difundido por los medios estatales. Cuando otro periodista volvió a preguntarle por Xi, Wang dijo: “Ya he respondido a la pregunta. Confiamos en que esta reunión de líderes de los BRICS sea fructífera”.

Dudas de los expertos

La sorpresiva ausencia de Xi el martes desató dudas entre los expertos en asuntos chinos.

“Es extremadamente inusual que un líder chino se presente en un país anfitrión de una reunión multilateral -especialmente una en la que China está profundamente involucrada, como los BRICS- y no aparezca en el acto de apertura”, dijo a CNN Bonnie Glaser, directora gerente del programa Indo-Pacífico del German Marshall Fund.

“El (Partido Comunista Chino) no se siente obligado a dar explicaciones sobre por qué su ministro de Exteriores fue sustituido o su máximo dirigente no se presentó al Foro Empresarial de los BRICS. Cualquier cosa puede ser un secreto de Estado”, agregó la experta.

El mes pasado, China destituyó abruptamente a Qin Gang como ministro de Asuntos Exteriores, después de que desapareciera de la escena pública durante semanas. No se dio ninguna explicación sobre la drástica medida, que supuso la repentina sustitución de Qin por su predecesor Wang Yi. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de Qin.

El ex ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang (REUTERS/Thomas Peter)

Brian Hart, miembro del China Power Project en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, consideró que “la falta de transparencia de Beijing no es sorprendente”.

“Cuando se trata de asuntos de personal o de cuestiones delicadas, los funcionarios chinos cierran herméticamente el flujo de información”, dijo al medio estadounidense. “Anomalías como la desaparición de Xi son otro recordatorio de que Beijing puede ser una caja negra”, dijo.

El discurso de Xi

En los preparativos para la cumbre de Johannesburgo, los funcionarios de los BRICS habían rechazado las sugerencias de que el bloque estaba dado un giro antiocccidental bajo la influencia de Rusia y China.

Pero el discurso de Xi, leído por el ministro de Comercio chino Wang Wentao, pareció confirmar la nueva postura del grupo.

En su alocución, el mandatario hizo un llamamiento para que el mundo evite caminar “hacia el abismo de una nueva guerra fría”.

Sin mencionarlo directamente, Xi pareció aludir a Estados Unidos al afirmar que “algún país, obsesionado por mantener su hegemonía, se ha desvivido por paralizar a los mercados emergentes y a los países en desarrollo”.

“Quien se desarrolla rápidamente, se convierte en su objetivo de contención. Quien se pone al día, se convierte en su objetivo de obstrucción. Pero esto es inútil”, dijo Xi en el discurso leído por su ministro.

Ampliación del bloque

Pese a su ausencia en el foro empresarial, Xi asistió más tarde a una cena ofrecida por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, junto con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y el primer ministro de India, Narendra Modi, en al víspera de la jornada principal de la cumbre. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, representó a su país en persona mientras que Putin participó en virtualmente en las conversaciones durante la cena.

El presidente chino también participó en la sesión plenaria de la cumbre este miércoles.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de China, Xi Jinping; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el primer ministro de India, Narendra Modi, y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, posan para una foto en un momento de la cumbre de los BRICS (Oficina de Prensa del Ministerio de Exteriores de Rusia vía AP)

El grupo debate la ampliación del bloque y la entrada de nuevos miembros más de una década después de su fundación.

Más de 20 naciones han solicitado formalmente su adhesión, según funcionarios, con Arabia Saudita como uno de los más importantes.

La ampliación del bloque parece contar con el respaldo de los cinco líderes, aunque deben concretarse aún los criterios de ingreso que deben cumplir los nuevos miembros.

El bloque se basa en el consenso y sus cinco socios deben ponerse de acuerdo antes de cualquier expansión.

El grupo habla también de adoptar una amplia política económica interna que se aleje del comercio basado en el dólar estadounidense.

