Cómo puede Rusia poner fin a la guerra en Ucrania

Foto del miércoles de un militar ucraniano caminando junto a las marcas de metralla en un edificio destruido en Siversk, región de Donetsk (REUTERS/Nacho Doce)

De cara al futuro, solo hay dos posibles movimientos militares importantes para Rusia. Tras la movilización de 300.000 reservistas el otoño pasado, el ejército de Putin es ahora más grande que cuando invadió el pasado febrero. Entonces, el objetivo no era iniciar una guerra sino terminarla, con una rápida victoria pronosticada por la inteligencia rusa y estadounidense, ambos igualmente intoxicados por la falsa promesa de la guerra “post-cinética”; esto combinaría la propaganda electrónica con ataques cibernéticos en todo, desde cuarteles generales militares hasta infraestructuras civiles. Generales que nunca habían luchado contra los patriotas europeos, sino solo contra los sectarios de Medio Oriente, si es que habían luchado, que consideraban los tanques anticuados y tenían un respeto ilimitado por la “guerra de información”, influyeron mucho en las estimaciones totalmente erróneas que engañaron tanto a Biden como a Putin.

Después del fracaso inicial, Putin tenía dos opciones perfectamente razonables. Podría haber ordenado una retirada, una opción políticamente factible ya que la guerra de bajo nivel había estado en marcha durante años y toda la operación podría haber pasado como un ejercicio de intimidación. Alternativamente, podría haber declarado la guerra, movilizado a las fuerzas armadas rusas e invadido Ucrania en serio.

En lugar de elegir entre la retirada o una ofensiva total, Putin y sus mediocres asesores simplemente intentaron una cosa tras otra, desde el lanzamiento de tantos misiles como fuera posible contra Kiev y otras ciudades (incluso misiles antiaéreos, con sus pequeñas ojivas) a un intento de conquistar Odessa a través de la ciudad industrial de Mykolaiv, cuyos trabajadores de los astilleros representaron un tema favorito de la propaganda soviética: trabajadores saliendo de las fábricas para luchar contra el enemigo con las armas que tuvieran.

Después de eso, las fuerzas rusas se retiraron, ya que cedieron los territorios que habían ganado al principio alrededor de Kharkiv y en el extremo norte de Kiev. En este punto, el objetivo de Putin aparentemente era mantener todo el sur, incluidos los oblasts de Kherson y Zaporizhzhia, además de Donetsk y Lugansk.

Dado que Putin no había declarado la guerra para movilizar al ejército ruso (habría significado llamar a reclutas de 18 años y tener a sus madres en la puerta del Kremlin), intentó todo lo demás, desde desplegar unidades tripuladas por soldados contratados reclutados en países no periféricos rusos en Siberia y el Cáucaso a confiar en la colección Wagner de forajidos y ex convictos. Finalmente, decidió correr el riesgo político de llamar a 300.000 reservistas.

Son estas tropas, o más bien el número real que se presentó y no fueron dados de baja por razones de salud durante su entrenamiento de actualización, las que ahora proporcionan las fuerzas que Putin puede enviar a la acción, de una de dos maneras.

En primer lugar, estos nuevos soldados podrían simplemente usarse para continuar luchando de la manera antigua, lo que en este momento de la guerra significa seguir tratando de expulsar a las últimas fuerzas ucranianas de Donetsk y Luhansk. Este objetivo ya parece alcanzable: los rusos avanzan en el pueblo de Bilohorivka, la última parte de la región de Luhansk que aún está en manos ucranianas, y también avanzan contra la ciudad de Bakhmut en la última parte de Donetsk aún en manos de las fuerzas ucranianas. Entonces, es posible, o al menos “no imposible”, que Putin ahora esté tratando de sacar una tajada de la victoria de una guerra desastrosa, ofreciendo ceder las partes restantes de Zaporizhzhia y Kherson controladas por Rusia a cambio de la rendición de Ucrania de Donetsk y Luhansk, las dos regiones que tenían la mayor proporción de hablantes de ruso para empezar, donde la resistencia popular al dominio ucraniano era fuerte.

Por supuesto, Zelensky también tendría que aceptar negociar y, aparte de su negativa expresa a ceder cualquier territorio, incluida Crimea, no está claro que tenga la autoridad para negociar concesiones territoriales. Pero entonces es cuando surgiría la realidad de la soberanía limitada de Ucrania para resolver el asunto. El país ahora depende de los Estados Unidos y sus aliados más cercanos para sobrevivir, y los EEUU a su vez tendrían que estar de acuerdo con los principales gobiernos de Europa, quienes sin duda exigirían el fin de la guerra.

Además, la transferencia podría incluso adquirir legitimidad democrática con plebiscitos debidamente supervisados en las dos regiones en disputa. Un referéndum puede ser cualquier cosa o nada, como en la farsa que montaron los rusos en Crimea el 16 de marzo de 2014. Pero un plebiscito está definido con mucha precisión por las reglas de 1919 establecidas en Versalles: debe involucrar no a un puñado sino a miles de inspectores neutrales para examinar las identificaciones y emitir boletas, y el control territorial por parte de unidades armadas enviadas por países neutrales. Esas reglas se aplicaron en los plebiscitos realizados para repartir territorios en disputa entre Alemania y Bélgica, Alemania y Dinamarca, Alemania y Polonia, y entre Austria y Hungría. En todos los casos, ambas partes aceptaron el resultado y la violencia cesó. Bajo las mismas reglas, los plebiscitos ahora podrían celebrarse en Donetsk y Lugansk con papeletas asignadas a cualquier persona que pueda demostrar que residía antes de 2014, incluso si se fue más tarde, como hicieron muchos refugiados antes y después de la nueva guerra.

Pero Putin también tiene un segundo camino por delante. Podría dejar que las tropas regionales de Donetsk y Lugansk, las unidades de soldados contratados y los mercenarios de Wagner hicieran retroceder a los ucranianos paso a paso, y podría usar las nuevas unidades de reservistas, con sus transportes de tropas de ocho ruedas renovados, artillería autopropulsada y tanques de batalla principales, para cambiar los términos de la guerra por completo, lanzando una nueva invasión desde Bielorrusia.

En lugar de peleas frontales más agotadoras, las columnas rusas podrían avanzar directamente desde Bielorrusia hacia el centro-este de Ucrania, hacia Korosten y Zhytomyr para llegar a Vinnytsia, una parte del país que no ha visto combates y donde hay muy pocas tropas ucranianas, y sin obstáculos en el terreno plano. Al hacerlo, los rusos cortarían todas las carreteras y líneas ferroviarias que traen armas, municiones y suministros civiles desde Varsovia, Berlín, Praga y el oeste más allá de ellos hasta Kiev, Odessa y todo el sur y el este del país, excepto para fletes aéreos raros.

Si el ejército ruso puede lograrlo, eso en sí mismo sería un éxito operativo que restauraría parte de su reputación perdida, así como la de Putin, lo que no sería necesariamente algo malo si le permite negociar el fin de la lucha. Sí, “negociar”, porque cortar las carreteras y los ferrocarriles del Oeste no abriría el camino a una victoria militar. Ciertamente, las columnas rusas podrían girar a la derecha para entrar en Kiev, pero una vez allí serían destruidas en un segundo Stalingrado muy acelerado: Kiev y sus alrededores están ahora llenos de combatientes decididos, ampliamente equipados con armas antitanque y de otro tipo, y las columnas de transportes de tropas de ocho ruedas son desesperadamente vulnerables en las zonas urbanas.

Pero una victoria a nivel operativo que deje a los rusos a horcajadas sobre las líneas de suministro críticas de Ucrania podría abrir el camino para la solución diplomática. Sí, solo hay una: el intercambio de plebiscitos supervisados internacionalmente en Donetsk y Luhansk por retiradas rusas de todas las demás partes del sur y sureste y, por supuesto, el fin de todos los combates. Desde el primer día, esta fue la única salida de la casa de guerra en llamas, y así sigue siendo.

*El profesor Edward Luttwak es un estratega e historiador conocido por sus trabajos sobre gran estrategia, geoeconomía, historia militar y relaciones internacionales

Nota publicada originalmente en UnHerd

